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Stuffcool Lumo Review : फोन, ईयरबड्स और Watch... तीनों एक साथ होंगे चार्ज, पैसा वसूल है ये प्रोडक्ट?

Stuffcool Lumo 4 in 1 नाम का प्रोडक्ट चार्जिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है. इसकी मदद से स्मार्टफोन, स्मार्टवॉच, इयरबड्स आदि को एक साथ चार्ज किया जा सकता है. साथ ही इस डिवाइस के अंदर LED लाइट मिलती है, जो कलर भी बदल सकती है. टच कंट्रोल की मदद से लाइट को कंट्रोल किया जा सकता है. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

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Stuffcool Lumo 4 in 1 वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी पर काम करता है. (Photo: ITG)
Stuffcool Lumo 4 in 1 वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी पर काम करता है. (Photo: ITG)

आज के समय में अधिकतर लोग स्मार्टफोन के साथ स्मार्टवॉच और इयरबड्स आदि का इस्तेमाल करते हैं. अब इन सभी गैजेट को अलग-अलग चार्जर के जरिए चार्ज करना पड़ता है, जिसमें ज्यादा समय भी लगता है. स्टफकूल ने चार्जिंग सॉल्यूशन के रूप में वायरलेस चार्जिंग स्टेशन हाल ही में लॉन्च किया है. इसमें फोन के लिए 15W Qi2, ईयरबड्स के लिए 5W और स्मार्टवॉच के लिए 2.5W चार्जिंग मिलती है. आइए इसका रिव्यू जानते हैं. 

स्टफकूल लूमो पर चार्जिंग के साथ लाइटिंग का भी सपोर्ट मिलता है, जिसमें LED लाइट दी गई है. यह सिर्फ चार्जिंग स्टेशन नहीं बल्कि बेडसाइड एक्सेसरी की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है. साथ ही इसको ऑफिस टेबल पर भी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बेहतर लुक देगा. 

शुरुआत Stuffcool Lumo 4 In 1 के डिजाइन से करते हैं. यह एक कॉम्पैक्ट साइज में आता है, जिसको डेस्क या फिर बेडसाइड पर आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है. इसका वजन 365 ग्राम है. इसका डाइमेंशन 17.5mm x 16.93mm x 7.75mm है, जिसकी वजह से इसको बहुत ज्यादा जगह की जरूरत नहीं होती है. 

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इसका डिजाइन कुछ ऐसा है कि फोन को वायरलेस पैड पर आसानी से रखा जा सकता है. साथ ही ईयरबड्स और स्मार्टवॉच के लिए अलग-अलग चार्जिंग स्पेस दिया गया है. इससे डेस्क पर बहुत ज्यादा केबल नजर नहीं आती हैं. 

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Stuffcool Lumo 4 In 1 की कीमत 4,999 रुपये है. (Photo: ITG)

स्मार्टफोन को वायरलेस चार्ज करता है 

स्मार्टफोन के लिए इसमें Qi2 वायरलेस चार्जिंग फीचर दिया गया है. यह 5W, 7.5W, 10W और 15W तक का वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करेगा. यहां गौर करने वाली बात ये है कि 15W की स्पीड हर फोन पर नहीं मिलेगी. असल में स्मार्टफोन की चार्जिंग स्पीड कंपेटेबेलिटी पर निर्भर करेगी. 

Qi2 सपोर्ट करने वाले कम्पैटिबल स्मार्टफोन के साथ यह फीचर बेहद उपयोगी साबित होगा. फोन को चार्जिंग पैड पर रखना आसान होता है जबकि रोजमर्रा में बार-बार चार्जिंग केबल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती. 

स्टफकूल लूमो वायरलेस चार्जिंग की मदद से डिवाइस को चार्ज करता है. (Photo: ITG)

Earbuds और स्मार्टवॉच होगी चार्ज 

ईयरबड्स के लिए इसमें 5W वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है.  अगर आप वायरलेस चार्जिंग केस वाले TWS का यूज करते हैं, तो स्टफकूल लूमो की मदद से उसको आसानी से चार्ज कर सकेंगे. 

स्मार्टवॉच के लिए 2.5W वायरलेस चार्जिंग दी गई है. फोन के साथ वॉच को भी एक ही जगह चार्ज किया जा सकता है. 

यहउन लोगों के लिए उपयोगी है जिनके पास स्मार्टफोन के साथ स्मार्टवॉच और TWS ईयरबड्स भी हैं. 

30W इनपुट पावर को सपोर्ट करता है 

Stuffcool Lumo मैक्सिमम 30W पावर इनपुट को ही सपोर्ट करता है. यहां एक जरूरी बात यह है कि चार्जर की वास्तविक आउटपुट स्पीड इस्तेमाल किए जा रहे अडैप्टर, डिवाइस और चार्जिंग प्रोटोकॉल पर निर्भर करेगी. 

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अट्रैक्टिव है लाइट 

Stuffcool Lumo में एक 3W लाइट भी दी गई है, जो इसको अन्य वायरलेस चार्जर से अलग बनाती है. बेडसाइड टेबल पर इसे रखा जाए तो रात में हल्की रोशनी के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. हालांकि इसको रूम की मेन लाइट की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. 

यहां सबसे ज्यादा यूजफुल ये है कि इसकी मदद से तीनों ही डिवाइस को एक साथ चार्ज किया जा सकता है. अगर इनको रात में चार्जिंग पर लगा देंगे तो सुबह ये आपको तीनों डिवाइस चार्ज मिलेंगे. 

वायरलेस चार्जिंग की वजह से फोन को बार-बार USB-C या Lightning केबल से जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती. 

Stuffcool Lumo
Stuffcool Lumo 4 In 1 की मदद से एक साथ तीन गैजेट चार्ज होंगे. (Photo: ITG)

Stuffcool Lumo की खामी

Stuffcool Lumo के साथ फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलता है, जबकि फास्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन मिलना चाहिए. स्लो चार्जिंग की वजह से यह सिर्फ रात में चार्जिंग तक ही सीमित है. 

दिन में यूजर्स को कई बार स्मार्टफोन का इस्तेमाल करना पड़ता है. अब ऐसे में लंबे समय तक Stuffcool Lumo पर स्मार्टफोन को रखकर चार्जिंग पर लगाना संभव नहीं है. 

क्या Stuffcool Lumo खरीदना चाहिए?

आपके पास स्मार्टफोन , TWS ईयरबड्स  और स्मार्टवॉच हैं और आप तीनों को एक ही जगह पर एक साथ चार्ज करना चाहते हैं तो Stuffcool Lumo एक काम की असेसरीज साबित होगी. खरीदने से पहले अपने फोन और स्मार्टवॉच की वायरलेस चार्जिंग कम्पैटिबिलिटी जरूर चेक कर लें.

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बॉटम लाइन 

Stuffcool Lumo उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो कई गैजेट इस्तेमाल करते हैं और चार्जिंग को सिंपल बनाना चाहते हैं. यूजर्स की प्राथमिकता अल्ट्रा-फास्ट वायर्ड चार्जिंग के बजाय कन्वीनिएंट मल्टी-डिवाइस वायरलेस चार्जिंग है तो वह स्टफकूल को खरीद सकते हैं. इसकी कीमत ऑफिशिल पोर्टल पर 4999 रुपये है. 

रेटिंग: 8/10

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