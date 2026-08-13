जेवर चुराए और आ गई नींद, घर के फर्श पर सोता मिला चोर

हैदराबाद में चोरी की एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया. यहां चोरी करने के इरादे से एक घर में घुसा कथित चोर चोरी करने के बाद भागने की बजाय उसी घर के अंदर सो गया. परिवार जब अपने घर वापस लौटा तो उनकी नजर फर्श पर सो रहे एक अज्ञात युवक पर पड़ी. पास जाकर देखा गया तो घर की अलमारी खुली हुई थी और सामान बिखरा पड़ा था. मामला हैदराबाद के पहाड़ी शरीफ इलाके का है. घटना वाडी-ए-मुस्तफा इलाके की बताई जा रही है, जो पहाड़ी शरीफ थाना क्षेत्र में आता है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी कथित तौर पर नशे की हालत में घर में घुसा था. उस पर गांजा सेवन करने के बाद नशे में होने का आरोप है.

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पुलिस के अनुसार, युवक कथित तौर पर चोरी के इरादे से घर में दाखिल हुआ था. घर में घुसने के बाद उसने कथित तौर पर सोने के जेवर चोरी किए. इसके बाद वह घर से बाहर निकल पाता, उससे पहले ही उसे नींद आ गई. वह घर के अंदर ही फर्श पर सो गया. इधर, घर के लोगों को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनके घर के अंदर कोई अजनबी मौजूद है. जब परिवार वापस घर लौटा तो अंदर का नजारा देखकर वह हैरान रह गया. घर की अलमारी खुली हुई थी और सामान अस्त-व्यस्त पड़ा था. इसके साथ ही फर्श पर एक अज्ञात व्यक्ति आराम से सो रहा था.

चोरी करने घर में घुसा और सोने के जेवर चुरा लिए

परिवार ने जब युवक को देखा तो उन्हें शक हुआ कि वही घर में चोरी करने के लिए घुसा होगा. उसके पास जाकर जांच की गई. कथित तौर पर उसके पास से चोरी किए गए सोने के जेवर बरामद हुए. इसके बाद परिवार ने आरोपी का वीडियो भी रिकॉर्ड किया. परिवार ने युवक का वीडियो बनाने के बाद पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलने पर पहाड़ी शरीफ थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस अधिकारियों ने घर के अंदर सो रहे युवक को हिरासत में ले लिया. उसके पास से बरामद कथित चोरी के सोने के जेवर भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिए.

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पुलिस के मुताबिक, आरोपी उसी इलाके का रहने वाला है. अधिकारियों का कहना है कि जब वह घर में दाखिल हुआ था, तब वह कथित तौर पर काफी नशे में था. पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है. इस घटना में सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि कथित आरोपी चोरी करने के बाद घर से निकलने के बजाय वहीं सो गया. परिवार के लौटने तक वह घर के अंदर ही मौजूद रहा. जब परिवार ने उसे देखा तो वह फर्श पर आराम से सो रहा था.

पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि घर में दाखिल होने से लेकर उसके सो जाने तक आखिर घटनाक्रम किस तरह हुआ. साथ ही पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या आरोपी पहले भी किसी चोरी की घटना में शामिल रहा है. पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है. अब जांच के दौरान आरोपी से जुड़े अन्य पहलुओं को भी देखा जा रहा है. पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बरामद किए गए सोने के जेवर उसी घर से चोरी किए गए थे या नहीं और घटना से जुड़ी पूरी कड़ी क्या है.

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घटना के बाद परिवार ने जिस तरह से आरोपी का वीडियो रिकॉर्ड किया, वह भी इस मामले का अहम हिस्सा बन गया है. वीडियो में कथित आरोपी घर के अंदर सोता हुआ दिखाई देता है. परिवार की ओर से पुलिस को सूचना दिए जाने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे अपने कब्जे में लिया. पुलिस के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है. जांच में यह भी पता लगाया जाएगा कि आरोपी इससे पहले किसी चोरी में शामिल रहा है या नहीं.

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया

पहाड़ी शरीफ इलाके में हुई यह घटना इसलिए भी अलग है क्योंकि कथित तौर पर चोरी करने आया व्यक्ति चोरी के बाद घर से निकलने में कामयाब नहीं हो सका. उसने घर के अंदर ही नींद ले ली. परिवार के लौटने पर उसकी चोरी की कथित योजना वहीं खत्म हो गई और पुलिस ने उसे मौके से हिरासत में ले लिया. फिलहाल पुलिस बरामद किए गए सोने के जेवर और आरोपी से जुड़े दूसरे पहलुओं की जांच कर रही है. पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि आरोपी ने घर में किस तरह प्रवेश किया और चोरी के बाद वह बाहर क्यों नहीं निकल सका. मामले में आगे की कार्रवाई जांच के आधार पर की जाएगी.

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