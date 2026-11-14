यूपी-पंजाब समेत 5 राज्यों में कब होंगे चुनाव? इस दिन आ सकता है ECI का शेड्यूल

चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत पांच राज्यों में जल्द ही विधानसभा चुनाव की घोषणा करने वाला है. इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में निर्वाचन आयोग का दौरा इसी महीने के आखिर में या दिसंबर के शुरुआती हफ्ते में हो सकता है. चुनाव आयोग सभी राज्यों का दौरा करने के बाद चुनावी शेड्यूल की घोषणा करेगा.

और पढ़ें

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब समेत पांचों राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं. हर पार्टी चुनाव के लिए अभी से अपनी पूरी ताकत लगा रही है. चुनाव आयोग जनवरी के पहले सप्ताह में चुनावी तारीखों का ऐलान कर सकती है. निष्पक्ष चुनाव कराने की तैयारी के तहत चुनाव आयोग सभी राज्यों में करीब दो दिनों तक बैठकें कर सकता है. इन बैठकों में चुनाव व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों और दूसरे संबंधित लोगों के साथ चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी.

आयोग के उप चुनाव आयुक्त स्तर के अधिकारी सभी राज्यों का दौरा कर चुनावी तैयारियों का जायजा ले चुके हैं. इन दौरों की रिपोर्ट भी अब चुनाव आयोग को सौंपी जा रही है. रिपोर्ट का अध्य्यन करने के बाद ही मुख्य चुनाव आयुक्त और दूसरे चुनाव आयुक्तों के राज्यों के दौरे की तारीखें तय होंगी.

Advertisement

ECI ने इससे पहले चुनावी राज्यों में अधिकारियों के तबादले को लेकर भी निर्देश जारी किए थे. इसके तहत किसी भी जिले में तीन साल या उससे ज्यादा समय से तैनात अधिकारियों का तबादला करने और उन्हें उनके गृह जिले में तैनात नहीं करने को कहा गया है.

यह भी पढ़ें: गोवा में हर आठ में से एक वोटर का नाम कटा! कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल

4 राज्यों में मार्च तक पूरा हो रहा विधानसभा कार्यकाल

उत्तर प्रदेश को छोड़कर अन्य राज्यों में विधानसभाओं का कार्यकाल मार्च 2027 तक पूरा हो जाएगा. ऐसे में, इन राज्यों में फरवरी और मार्च में चुनाव कराने होंगे. वहीं, उत्तर प्रदेश विधासनभा का कार्यकाल 22 मई 2027 तक है. इसी बीच CBSE ने 10वीं और 12 वीं की बोर्ड परीक्षाएं फरवरी से कराने का कार्यक्रम घोषित किया है. साथ ही, जनगणना प्रक्रिया के तहत मणिपुर को छोड़कर बाकी राज्यों में चुनाव तय समय से कुछ हफ्ते पहले ही कराने की चर्चा है.

उत्तर प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं और विधानसभा चुनाव की तारीखों में टकराव भी हो सकता है. जनवरी में चुनाव कराने पर मौसम भी चुनौती बन सकता है. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में इस दौरान ठंड, कोहरा और शीतलहर का भी असर देखने को मिलता है. ऐसे में, चुनाव की तारीखें तय करना चुनाव आयोग के लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाला है.

---- समाप्त ----