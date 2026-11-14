Rajasthani Matar Mirch Kuta Recipe: हरी-मिर्च मिलाकर बनाएं राजस्थानी मटर कूटा, रोटी के साथ लगेगा टेस्टी, आसान है रेसिपी

Rajasthani Matar Mirch Kuta Recipe: सर्दियों में बाजार में ताजे हरे मटर खूब मिलते हैं. इनसे मटर पुलाव, मटर पनीर और कई तरह की सब्जियां तो आपने बनाई होंगी, लेकिन क्या कभी मटर का कूटा ट्राई किया है? राजस्थान में खाने के साथ हरी मिर्च का कूटा बनाया जाता है. इसे आमतौर पर लहसुन और मसालों के साथ तैयार किया जाता है. इसका तीखा और चटपटा स्वाद दाल, रोटी और पराठे के साथ खूब पसंद किया जाता है.
इस सर्दी आप पारंपरिक हरी मिर्च के कूटे में हरे मटर मिलाकर इसका स्वाद थोड़ा अलग बना सकते हैं. मटर की हल्की मिठास और हरी मिर्च का तीखापन मिलकर इस डिश को खास बना देते हैं. अच्छी बात यह है कि इसे बनाने के लिए बहुत ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं होती. आइए जानते हैं मटर-मिर्च का कूटा बनाने की आसान रेसिपी.
मटर-मिर्च का कूटा बनाने के लिए सामग्री
मटर-मिर्च का कूटा बनाने की आसान रेसिपी
किसके साथ खाएं मटर-मिर्च का कूटा?
राजस्थानी अंदाज में तैयार इस चटपटे कूटे को आप दाल-बाटी, बाजरे की रोटी, मिस्सी रोटी और पराठे के साथ खा सकते हैं. सर्दियों में गर्मागर्म बाजरे की रोटी और इस मटर-मिर्च के कूटे का कॉम्बिनेशन खाने का स्वाद बढ़ा देगा.
एक जरूरी टिप: अगर आपको ज्यादा तीखा खाना पसंद नहीं है, तो हरी मिर्च की मात्रा कम रखें. वहीं, स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें थोड़ा अमचूर पाउडर भी मिला सकते हैं.