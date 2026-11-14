Rajasthani Matar Mirch Kuta Recipe: हरी-मिर्च मिलाकर बनाएं राजस्थानी मटर कूटा, रोटी के साथ लगेगा टेस्टी, आसान है रेसिपी

Rajasthani Matar Mirch Kuta Recipe: सर्दियों में बाजार में ताजे हरे मटर खूब मिलते हैं. इनसे मटर पुलाव, मटर पनीर और कई तरह की सब्जियां तो आपने बनाई होंगी, लेकिन क्या कभी मटर का कूटा ट्राई किया है? राजस्थान में खाने के साथ हरी मिर्च का कूटा बनाया जाता है. इसे आमतौर पर लहसुन और मसालों के साथ तैयार किया जाता है. इसका तीखा और चटपटा स्वाद दाल, रोटी और पराठे के साथ खूब पसंद किया जाता है.

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इस सर्दी आप पारंपरिक हरी मिर्च के कूटे में हरे मटर मिलाकर इसका स्वाद थोड़ा अलग बना सकते हैं. मटर की हल्की मिठास और हरी मिर्च का तीखापन मिलकर इस डिश को खास बना देते हैं. अच्छी बात यह है कि इसे बनाने के लिए बहुत ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं होती. आइए जानते हैं मटर-मिर्च का कूटा बनाने की आसान रेसिपी.

मटर-मिर्च का कूटा बनाने के लिए सामग्री

1 कप ताजे हरे मटर

4-5 हरी मिर्च

6-7 लहसुन की कलियां

1 छोटा चम्मच साबुत धनिया

आधा छोटा चम्मच जीरा

आधा छोटा चम्मच राई

एक चुटकी हींग

आधा छोटा चम्मच हल्दी

नमक स्वादानुसार

2 बड़े चम्मच सरसों का तेल

थोड़ा सा हरा धनिया

मटर-मिर्च का कूटा बनाने की आसान रेसिपी

मटर मिर्च का कूटा बनाने के लिए सबसे पहले हरी मटर को छीलकर अच्छी तरह से पानी से धो लें. उसके बाद इनको करीबन 5 से 7 मिनट तक उबाल लें. जब यह हल्के नरम हो जाए तो इनका पानी अलग कर लें. इसके बाद हरी मिर्च, लहसुन और साबुत धनिया को मोटा-मोटा कूट लें, आप चाहे तो सिलबट्टे या मिक्सर जार में इसको दरदरा पीस लें. इसका पेस्ट नहीं बनाना होता है, इसका टेक्सचर हल्का कूटा हुआ रहना चाहिए. उबले हुए मटर को भी हल्का दरदरा कूट लें. इन्हें पूरी तरह मैश करने की जरूरत नहीं है. कुछ मटर साबुत रहने से डिश का स्वाद और टेक्सचर अच्छा रहता है. अब गैस पर कड़ाही रखें और उसमें सरसों का तेल गर्म कर लें. जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें जीरा, राई और हींग डालकर चटकने दें. अब इसके बाद लहसुन और हरी मिर्च का मिश्रण मिला दें. इनको भूनने के बाद कुटे हुए मटर, हल्दी और नमक मिला दीजिए. सभी चीजों को अच्छी तरह से मिलाने के बाद 4 से 5 मिनट तक धीमी आंच पर इसको पकने दें. आखिर में मटर के ऊपर से हरा धनिया डालकर गैस बंद कर दें और गरम-गरम या ठंडा भी आप इसको सर्व कर सकते हैं.

किसके साथ खाएं मटर-मिर्च का कूटा?

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राजस्थानी अंदाज में तैयार इस चटपटे कूटे को आप दाल-बाटी, बाजरे की रोटी, मिस्सी रोटी और पराठे के साथ खा सकते हैं. सर्दियों में गर्मागर्म बाजरे की रोटी और इस मटर-मिर्च के कूटे का कॉम्बिनेशन खाने का स्वाद बढ़ा देगा.

एक जरूरी टिप: अगर आपको ज्यादा तीखा खाना पसंद नहीं है, तो हरी मिर्च की मात्रा कम रखें. वहीं, स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें थोड़ा अमचूर पाउडर भी मिला सकते हैं.

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