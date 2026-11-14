25 दिन पहले पति की जहर खाने से मौत, अब महिला और उसके 10 साल पुराने परिचित के कार में मिले शव

दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके में एक सफेद कार खड़ी थी. 11 नवंबर को पुलिस को कॉल आई कि कार के अंदर एक महिला और एक पुरुष बेहोशी की हालत में हैं. दोनों ने कथित तौर पर कोई जहरीला पदार्थ खा लिया है. पुलिस मौके पर पहुंची तो कार के अंदर दो लोग मिले. उनकी पहचान 45 साल की गीता और 46 साल के सुरेंद्र के रूप में हुई. दोनों को अस्पताल ले जाया गया. लेकिन इलाज के दौरान पहले गीता की मौत हो गई और फिर सुरेंद्र ने भी दम तोड़ दिया. पुलिस को कार की तलाशी के दौरान सेल्फॉस के दो पैकेट भी मिले.

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पहली नजर में यह जहरीला पदार्थ खाने का मामला लग रहा था. लेकिन जांच के दौरान पुलिस को गीता के परिवार से जुड़ी एक ऐसी जानकारी मिली, जिसने मामले को और उलझा दिया. गीता के पति की भी करीब 25 दिन पहले मौत हो गई थी. उनकी मौत भी कथित तौर पर जहरीला पदार्थ खाने से हुई थी. अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि गीता और सुरेंद्र के साथ उस दिन आखिर क्या हुआ था. क्या दोनों ने खुदकुशी की या इसके पीछे कोई और वजह थी? और गीता के पति की मौत का इस घटना से कोई संबंध है या नहीं?

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, 11 नवंबर 2026 को मोहन गार्डन थाने में PCR कॉल आई थी. कॉल करने वाले ने बताया कि लाल फार्म इलाके में एक गाड़ी के अंदर एक महिला और पुरुष बेहोश पड़े हैं. बताया गया कि दोनों ने जहरीला पदार्थ खा लिया है और गाड़ी अंदर से बंद है. सूचना मिलते ही सब-इंस्पेक्टर सुमित पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे.

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वहां 18 साल का अर्जुन मिला. उसने ही पुलिस को घटना की जानकारी दी थी. पुलिस ने सफेद रंग की कार की जांच की. अंदर दो लोग बेहोश मिले. उनकी पहचान सुल्तानपुरी के रहने वाले 46 साल के सुरेंद्र और मोहन गार्डन की रहने वाली 45 साल की गीता के तौर पर हुई. पुलिस को कार के अंदर 10-10 ग्राम के सेल्फॉस के दो पैकेट भी मिले. दोनों को तुरंत तारक अस्पताल पहुंचाया गया.

अस्पताल में डॉक्टरों ने दोनों का मेडिकल-लीगल केस यानी MLC तैयार किया. पुलिस के मुताबिक, दोनों की हालत ऐसी नहीं थी कि उनसे बयान लिया जा सके. डॉक्टरों ने उन्हें बयान देने के लिए अनफिट बताया. इलाज के दौरान गीता की मौत हो गई. कुछ समय बाद सुरेंद्र ने भी दम तोड़ दिया. इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की.

25 दिन पहले गीता के पति की भी हुई थी मौत

इस मामले में पुलिस को जो जानकारी मिली, वह गीता के परिवार से जुड़ी थी. पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक, गीता के पति की मौत 17 अक्टूबर 2026 को हुई थी. उनकी मौत भी शाहबाद डेयरी इलाके में कथित तौर पर जहरीला पदार्थ खाने के बाद हुई थी. यानी पति की मौत के करीब 25 दिन बाद गीता की भी जहरीला पदार्थ खाने के बाद मौत हो गई. हालांकि, इन दोनों घटनाओं के बीच क्या संबंध है, यह अभी साफ नहीं है. पुलिस ने भी ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं दिया है कि दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं.

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सुरेंद्र और गीता एक-दूसरे को 10 साल से जानते थे

पुलिस की पूछताछ में यह भी सामने आया कि गीता और सुरेंद्र करीब 10 साल से एक-दूसरे को जानते थे. पुलिस के मुताबिक, सुरेंद्र की पहचान पहले गीता के पति से थी. इसी जान-पहचान के दौरान धीरे-धीरे सुरेंद्र और गीता के बीच संबंध बन गए. सुरेंद्र दिल्ली होमगार्ड में अस्थायी तौर पर काम करता था. वह पिछले करीब 15 साल से होमगार्ड में था और फिलहाल जहांगीरपुरी में तैनात था. वह सुल्तानपुरी में रहता था. उसके परिवार में पत्नी और दो बेटे हैं. वहीं, गीता मोहन गार्डन में रहती थी. उसके भी दो बेटे हैं. फिलहाल पुलिस इसे शुरुआती तौर पर आत्महत्या के एंगल से देख रही है. लेकिन घटना का सही क्रम और वजह जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगी. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई और जांच जारी है.

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