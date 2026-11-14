Shani Gochar 2026: 96 दिन तक इन 4 राशियों पर बरसेगा पैसा! शनि देव खोलेंगे तरक्की के रास्ते

Shani Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में शनि देव को कर्मों का फल देने वाला ग्रह माना जाता है. मान्यता है कि शनि व्यक्ति को उसके अच्छे-बुरे कर्मों के हिसाब से फल देते हैं. इस समय शनि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में हैं और वक्री चाल चल रहे हैं. शनि की चाल में बदलाव का असर सभी 12 राशियों पर पड़ता है. कुछ राशियों पर साढ़ेसाती और ढैय्या चल रही है, जबकि कुछ राशियों के लिए शनि का यह बदलाव अच्छे दिन ला सकता है.

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वैदिक ज्योतिष के अनुसार, 11 दिसंबर 2026 को शनि मार्गी होंगे. इसके बाद फरवरी में वे उत्तर भाद्रपद नक्षत्र से निकलकर रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. शनि की इस बदलती चाल से अगले 96 दिन 4 राशियों के लिए अच्छे रह सकते हैं. इस दौरान नौकरी, कारोबार और आर्थिक मामलों में फायदा मिलने के योग हैं. आइए जानते हैं, कौन सी हैं ये 4 भाग्यशाली राशियां.

वृषभ राशि (Taurus)

वृषभ राशि वालों के लिए आने वाला समय अच्छा रह सकता है. नौकरी में लंबे समय से चल रही परेशानियां दूर हो सकती हैं. आपके काम की सराहना होगी. अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा. अटके हुए कामों में तेजी आएगी और वे पूरे हो सकते हैं. व्यापार से जुड़े लोगों को आगे बढ़ने के नए अवसर मिलेंगे. आमदनी बढ़ने के साथ आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो सकती है.

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तुला राशि (Libra)

तुला राशि वालों के लिए आने वाला समय अच्छा रह सकता है. नौकरी में आपकी मेहनत और काम की सराहना होगी. करियर में आगे बढ़ने के नए मौके मिल सकते हैं. जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें अच्छी खबर मिल सकती है. कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा.

मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि वालों के लिए आने वाला समय राहत भरा रह सकता है. नौकरी में काम का दबाव कम होगा. अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. इससे मुश्किल काम भी आसानी से पूरे हो सकेंगे. व्यापार करने वालों को नए लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा, जो आगे चलकर फायदेमंद साबित हो सकता है. पुरानी योजनाओं पर फिर से काम शुरू कर सकते हैं. लंबे समय से अटके काम पूरे होने से राहत मिलेगी.

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि के जातक इस समय शनि की साढ़ेसाती के आखिरी चरण से गुजर रहे हैं. आने वाले दिनों में उनकी परेशानियां धीरे-धीरे कम हो सकती हैं. लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होने की उम्मीद है. नौकरी में नए मौके मिल सकते हैं. व्यापार करने वालों को भी फायदा हो सकता है. कमाई के नए रास्ते खुल सकते हैं, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. इससे मन को राहत मिलेगी. आत्मविश्वास भी बढ़ेगा.

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