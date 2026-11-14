न IIM में एडमिशन मिला, न VC में नौकरी, फिर 4 शब्दों की सलाह से खड़ी कर दी अपनी कंपनी

कभी-कभी करियर,प्लान के हिसाब से नहीं चलता. आप चाहते कुछ हैं और होता कुछ और ही है. अर्नव घाटगे के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और खुद का बिजनेस शुरू करने का फैसला कर दिया. उन्होंने प्लान किया था कि वे किसी टॉप बिज़नेस स्कूल में एडमिशन लें, शायद वेंचर कैपिटल या प्राइवेट इक्विटी में करियर बनाएं और बिजनेस की दुनिया में पारंपरिक रास्ता अपनाएं लेकिन उन्होंने जिस भी दरवाजे पर दस्तक दी. वह सब बंद हो गए. इसे लेकर उन्होंने अपनी लिंक्डइन पोस्ट में लिखा कि मैंने जिस भी टॉप MBA कॉलेज में अप्लाई किया, वहां से मुझे रिजेक्ट कर दिया गया.

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IIMs में काम नहीं बना. वह सिर्फ एक इंटरव्यू में कामयाब रहे. उन्होंने इंडियन स्कूल ऑफ बिज़नेस (ISB) में दो बार अप्लाई किया लेकिन इंटरव्यू नहीं मिला. नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर (NUS) और नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने पर भी उन्हें इंटरव्यू नहीं मिला. वेंचर कैपिटल (VC) और प्राइवेट इक्विटी (PE) में आने की उनकी कोशिशें भी नाकाम रहीं. एक से अधिक लोगों ने मुझसे कहा कि मुझमें टेक्निकल जानकारी की कमी है और इशारा किया कि मैं बस चिकनी-चुपड़ी बातें करता हूं.

लेकिन घाटगे इस बात से सहमत नहीं थे. घाटगे ने लिखा कि किसी वजह से मैंने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया और न ही विश्वास किया. मुझे अपने ऊपर विश्वास था कि मैं इससे कहीं ज्यादा हूं. दूसरा एप्लीकेशन देने के बजाय उन्होंने Y Combinator के को-फाउंडर पॉल ग्राहम को ईमेल करने का फैसला किया जिन्होंने एक ऐसी कंपनी और इंस्टीट्यूशन बनाया था जिसने दुनिया के कुछ सबसे जाने-माने स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया था.

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मेल के रिप्लाई ने बदली करियर की दिशा

लगातार मिल रहे रिजेक्शन के बाद उन्होंने ऐसा कदम उठाया कि उनके करियर की पूरी दिशा ही बदल गई. उन्होंने Y Combinator के को-फाउंडर पॉल ग्राहम को ईमेल किया. जवाब में उन्हें सिर्फ चार शब्द मिले- Just start your own company. अर्नव ने इस सलाह को गंभीरता से लिया और खुद का बिजनेस शुरू करने का फैसला किया. आज वह Fortimus नाम की कंपनी चला रहे हैं, जो monday.com प्लेटफॉर्म के लिए वर्कफ्लो एप्लिकेशन बनाती है. अर्नव के मुताबिक, उनकी कंपनी के 7 देशों में 200 से ज्यादा क्लाइंट हैं.

जब हर एप्लीकेशन का जवाब आता था NO...

घाटगे के एकेडमिक बैकग्राउंड में MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी, पुणे से डिग्री शामिल है, जहां उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल में 2017 और 2021 के बीच की उनकी पढ़ाई लिस्टेड है. उनकी प्रोफेशनल प्रोफाइल में मिनीऑरेंज में एक्सपीरियंस भी लिस्टेड है. अपने करियर में आगे बढ़ने की चाहत रखने वाले कई युवा प्रोफेशनल्स की तरह, उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में पोस्टग्रेजुएट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स और मौकों को देखा. लेकिन नतीजे वैसे नहीं थे, जैसे उन्हें उम्मीद थी.

7 देशों में 200 से ज्यादा क्लाइंट

अर्नव के मुताबिक, Fortimus के पास अब सात देशों में 200 से ज्यादा क्लाइंट हैं. इनमें छोटे कारोबारों से लेकर बड़े एंटरप्राइज तक शामिल हैं. उनका दावा है कि कंपनी ने सीमित संसाधनों के साथ मुनाफे में रहते हुए अपना कारोबार बढ़ाया है. कंपनी monday.com Marketplace पर कई एप्लिकेशन भी उपलब्ध कराती है.इनमें अलग-अलग बोर्ड के बीच जानकारी सिंक करने और Google Drive को जोड़ने जैसे टूल शामिल हैं.

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अर्नव के लिए कंपनी की सफलता सिर्फ क्लाइंट की संख्या या कमाई तक सीमित नहीं है. वह इस बात को भी अहम मानते हैं कि पुराने ग्राहक उनके काम से संतुष्ट होकर दूसरों को भी उनकी सेवाओं की सलाह देते हैं.

शेयर किया अपना अनुभव

अर्नव ने अपनी लिंक्डइन पोस्ट में Fortimus को उस MBA जैसा बताया, जो उन्हें किसी कॉलेज से नहीं मिल पाया. उनका कहना है कि पीछे मुड़कर देखने पर वह अपने फैसले को फिर से चुनना पसंद करेंगे.

उनकी कहानी यह दिखाती है कि करियर में रिजेक्शन मिलने का मतलब यह नहीं कि आगे बढ़ने के रास्ते खत्म हो गए हैं. कई बार जिस मौके का इंतजार होता है, वह नहीं मिलता, तो अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है.

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