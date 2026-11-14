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केदारनाथ के लोग सर्दी में अपनी दुकानों को जमीन में क्यों गाड़ देते हैं? दुकानदार ने बताया

केदारनाथ के एक दुकानदार ने बताया कि जब केदारनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं तो दुकानदार 6 महीने के लिए अपने सामान को जमीन में दबाकर नीचे आ जाते हैं.

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केदारनाथ के दुकानदार अपने सामान को 6 महीने तक जमीन में दबाते हैं. (Photo: Youtube/Sachinnegi)
केदारनाथ के दुकानदार अपने सामान को 6 महीने तक जमीन में दबाते हैं. (Photo: Youtube/Sachinnegi)

केदारनाथ मंदिर साल में करीब छह महीने खुला रहता है और छह महीने बंद. सर्दियों में जब पूरा इलाका बर्फ से ढक जाता है, तब भगवान केदारनाथ की पूजा पहाड़ों से नीचे ऊखीमठ में होती है. आमतौर पर अप्रैल के आखिरी हफ्ते या मई की शुरुआत में केदारनाथ मंदिर के कपाट खोले जाते हैं. जब तक मंदिर के कपाट बंद रहते हैं, वहां के दुकानदार भी नीचे शिफ्ट हो जाते हैं. क्या आप जानते हैं जब 6 महीने तक यहां व्यापार बंद रहता है तो दुकानदार अपना पूरा सामान नहीं लेकर नहीं जाते हैं, जबकि कुछ सामान को वहां ही जमीन में दबाकर छोड़ देते हैं. इस दौरान दुकानदार अपने टेंट या दुकान लगाने का सामान वहीं छोड़ देते हैं. 

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में वहां का दुकानदार इस बारे में बता रहा है. उसका कहना है कि जब हम नीचे जाते हैं तो कुछ सामान यहां जमीन में दबा देते हैं, जिससे बर्फ में वो खराब ना हो. सचिन नेगी नाम के एक यूट्यूबर ने अपने कई वीडियो में दिखाया है कि दुकानदार अपनी दुकानों के सामान जमीन में दबा रहे हैं.

वीडियो में दिख रहा है कि पहले दुकानदार एक बड़ा सा गड्ढा खोदते हैं  और उसके बाद वो अपनी दुकान को खोलकर उसके सामान को गड्ढे में रख देते हैं. इसके बाद तिरपाल से सामान को अच्छे से पैक कर दिया जाता है.

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जो सामान दबाकर रखा जाता है, उसमें खाने पीने का सामान नहीं होता है, जबकि कुर्सियां, टेंट, बल्लियां, टेबल आदि होते हैं. वो सामान दबाया जाता है, जिन्हें निकालकर फिर से दुकान बना दी जाती है. यूट्यूबर का कहना है कि ऐसा करने से 6 महीने तक सामान मिट्टी में एकदम सुरक्षित रहता है. जब 6 महीने बाद कपाट खुलते हैं तो वो अपना सामान निकालकर अपनी दुकान फिर से तैयार कर लेते हैं.

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यूट्यूबर ने अपने कई वीडियो में दिखाया कि पहले दुकानदार सामान खोल रहे हैं और उसके बाद सामान को एक जगह करके गड्ढे में दबा रहे हैं. एक वीडियो में इस शख्स ने दुकानों को अंदर दबाने के बाद का नजारा दिखाया, जिसमें दिख रहा है कि सभी दुकानें गायब हैं और उनका सामान जमीन में दबाया जा चुका है. 
 

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