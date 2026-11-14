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सात समंदर पार छठ की तैयारी... अमेरिका में बिहारी परिवारों ने खुद सजाया घाट, VIDEO वायरल

अमेरिका में छठ की तैयारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. ह्यूस्टन के रोजनबर्ग स्थित जगन्नाथ हिंदू मंदिर में भारतीय समुदाय के लोग मिलकर छठ घाट की सफाई और सजावट कर रहे हैं. कंटेंट क्रिएटर रिचा मिश्रा ने इसका वीडियो शेयर किया.

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भारतीय परिवार और वॉलंटियर मिलकर घाट को तैयार कर रहे हैं.(Photo:Youtube/@RichaMishra)
भारतीय परिवार और वॉलंटियर मिलकर घाट को तैयार कर रहे हैं.(Photo:Youtube/@RichaMishra)

बिहार से हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका में भी छठ महापर्व की रौनक दिखाई देने लगी है. टेक्सास के ह्यूस्टन में रहने वाले बिहारी और दूसरे भारतीय परिवार मिलकर छठ घाट की तैयारी में जुटे हैं. इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लोग तालाब की सफाई से लेकर घाट की सजावट तक करते दिखाई दे रहे हैं.

अमेरिका में खुद तैयार कर रहे छठ घाट

यह आयोजन ह्यूस्टन के पास रोजनबर्ग स्थित जगन्नाथ हिंदू मंदिर में किया जा रहा है. यहां मंदिर परिसर में मौजूद तालाब के किनारे सामूहिक रूप से छठ पूजा होती है. छठ से पहले भारतीय परिवार और वॉलंटियर मिलकर घाट को तैयार कर रहे हैं.

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वीडियो में कोई तालाब के आसपास सफाई करता दिख रहा है तो कोई पेड़ों की टहनियां हटाने में जुटा है. घाट पर रोशनी और दूसरी व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं. कंटेंट क्रिएटर रिचा मिश्रा ने इस तैयारी का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया.

66 परिवारों ने कराया रजिस्ट्रेशन

छठ ह्यूस्टन की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, इस साल अब तक 66 परिवारों ने आयोजन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है. यहां पूजा में शामिल होने वाले परिवारों के लिए घाट स्लॉट, प्रसाद और दूसरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं.

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13 नवंबर से शुरू, 16 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य

ह्यूस्टन में छठ पूजा का कार्यक्रम चार दिनों की परंपरा के अनुसार रखा गया है.

13 नवंबर: नहाय-खाय, घर पर

14 नवंबर: खरना, घर पर

15 नवंबर: शाम 4 बजे संध्या अर्घ्य

16 नवंबर: सुबह 5:30 बजे उषा अर्घ्य

आधिकारिक कार्यक्रम के मुताबिक संध्या और उषा अर्घ्य जगन्नाथ हिंदू मंदिर के घाट पर दिया जाएगा.

सोशल मीडिया पर लोग बोले- बिहारी छठ नहीं भूलता

वीडियो सामने आने के बाद लोग विदेश में रहने के बावजूद अपनी परंपरा से जुड़े रहने के लिए भारतीय परिवारों की तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स ने कहा कि जगह और देश बदलने के बावजूद अपनी संस्कृति से जुड़ाव बना हुआ है.

एक यूजर ने लिखा कि बिहारी छठ पूजा कभी नहीं भूलता. वहीं, एक कमेंट में मजाकिया अंदाज में लोगों को अगली बार घाट की सफाई करते समय चप्पल उतारने की सलाह भी दी गई.

विदेश में भी वही आस्था, वही परंपरा

छठ सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि बिहार और पूर्वांचल से जुड़े लोगों के लिए अपनी मिट्टी और परंपरा से जुड़ने का मौका भी है. अमेरिका में रहने वाले भारतीय परिवार जिस तरह मिलकर घाट तैयार कर रहे हैं, वह दिखाता है कि हजारों किलोमीटर की दूरी भी उनकी आस्था और परंपरा को कम नहीं कर पाई है.

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