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क्रिकेट जगत में फिर बॉल टेम्परिंग का साया... गेंद पर वैसलीन लगाने का आरोप, क्या BCB लेगा एक्शन?

वैसलीन लगाने से गेंद भारी हो जाती है और हवा में उसकी सामान्य गति पर भी प्रभाव पड़ता है. वैसलीन लगाने पर गेंद रिवर्स स्विंग करने के साथ-साथ स्किड भी कर सकती है. आरोपों के मुताबिक खुलना डिवीजन के खिलाड़ी बालों में वैसलीन लगाकर उसे गेंद पर रगड़ते थे.

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सांकेतिक तस्वीर. (Photo: Getty Image)
सांकेतिक तस्वीर. (Photo: Getty Image)

बांग्लादेश के घरेलू क्रिकेट में गेंद से छेड़छाड़ (Ball Tampering) का गंभीर आरोप लगा है. नेशनल क्रिकेट लीग (NCL) सेकंड इलेवन टूर्नामेंट के दौरान कुछ खिलाड़ियों पर वैसलीन के जरिए गेंद की स्थिति बदलने का दावा किया गया है. आरोप है कि इससे गेंद को रिवर्स स्विंग कराने में मदद मिलती है.

यह मामला टूर्नामेंट का फाइनल खत्म होने के बाद शुक्रवार (13 नवंबर) को सामने आया. पुरबाचल में खेले गए खिताबी मुकाबले में ढाका डिवीजन सेकंड इलेवन ने खुलना डिवीजन को एक पारी और 35 रनों से हराया. इसके बाद ढाका टीम के एक अधिकारी ने खुलना के खिलाड़ियों पर वैसलीन के इस्तेमाल का आरोप लगाया.

क्रिकबज से बातचीत में ढाका डिवीजन सेकंड इलेवन के एक अधिकारी ने दावा किया कि खिलाड़ी अपनी उंगलियों के बीच वैसलीन लगाते थे, ताकि गेंद पकड़ने के दौरान यह उस पर पहुंच जाए. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ खिलाड़ी बालों में भी वैसलीन लगाकर गेंद पर रगड़ते थे.
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अधिकारी के मुताबिक इससे गेंद का वजन बढ़ता है और उसकी हवा में गति प्रभावित होती है, जिससे रिवर्स स्विंग और स्किड मिलने में मदद मिलती है. उन्होंने यह भी कहा कि बिना खुशबू वाली वैसलीन के इस्तेमाल से इस तरीके को पकड़ना मुश्किल हो जाता है.
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बांग्लादेशी बोर्ड क्या लेगा एक्शन?
ढाका डिवीजन सेकंड इलेवन के अधिकारी ने दावा किया कि अंपायरों को कई बार इस बारे में बताया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. हालांकि रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) की अंपायर समिति को अब तक इस मामले में कोई आधिकारिक शिकायत नहीं मिली है.
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फिलहाल वैसलीन के इस्तेमाल से जुड़े आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है. अब यह देखना होगा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इस मामले की जांच करता है या नहीं और क्या इसका असर देश की जारी फर्स्ट क्लास नेशनल क्रिकेट लीग पर भी पड़ता है.

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