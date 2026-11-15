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'पलट दिया अखिलेश', ओवैसी ने साधा निशाना, चंद्रशेखर की तारीफ में पढ़े कसीदे

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा और उनके PDA पर तंज कसा. ओवैसी ने अखिलेश के पुराने बयानों का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी डोर बीजेपी के साथ है, जबकि उनकी डोर अल्लाह के हाथ में है.

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असदुद्दीन ओवैसी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा. (Photo-ITG)
असदुद्दीन ओवैसी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा. (Photo-ITG)

उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. चुनाव से पहले सियासी पारा चढ़ा हुआ है. मेरठ और दूसरे क्षेत्रों में अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी जैसे विपक्षी नेताओं की रैलियों ने राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है. मेरठ में जनसभा के दौरान ओवैसी ने अखिलेश यादव के PDA को 'पलट दिया अखिलेश' बताया. 

मेरठ में असदुद्दीन ओवैसी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा. उन्होंने अखिलेश के पुराने बयानों का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने उनके लिए कहा था कि जितनी डोर रहेगी उतना उड़ेंगे, लेकिन वे जब चाहें उस डोर को खींच लेंगे. ओवैसी ने अखिलेश के इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि हमारी डोर अल्लाह के हाथ में है, जबकि अखिलेश यादव की डोर बीजेपी के साथ में है. 

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव के PDA पर भी तंज कसा. उन्होंने कहा कि PDA का फुल फॉर्म 'पलट दिया अखिलेश' है. ओवैसी ने कहा कि पहले अखिलेश A का मतलब अल्पसंख्यक बताते थे, लेकिन अब अगड़ा, आदिवासी, अग्रवाल और आधी आबादी बताते हैं.

यह भी पढ़ें: अचानक अखिलेश-शिवपाल को शिद्दत से याद क्यों आ रहे आजम खान?

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चंद्रशेखर संग गठबंधन पर कही ये बात

उन्होंने अपनी पार्टी और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के गठबंधन पर भी बात की. उन्होंने कहा कि लोग उनसे सवाल करते हैं कि उन्होंने चंद्रशेखर आजाद को क्यों मुख्यमंत्री का चेहरा चुना. इसपर उन्होंने सवाल किया कि सहारनपुर की मस्जिद तोड़ी गई तब क्या अखिलेश गए?ओवैसी ने चंद्रशेखर आजाद की तारीफ करते हुए कहा कि जब ईद की नमाज पढ़ने पर रोक की बात कही गई थी तब चंद्रशेखर ने इसका विरोध किया था. औवैसी ने कहा कि जब लोग नमाज पढ़ रहे थे तब चंद्रशेखर पहरा दे रहे थे जबकि अखिलेश अब उस जगह जाने की प्लानिंग कर रहे हैं जहां लोग पिछले 400 सालों से नमाज पढ़ते आए हैं. 

ओवैसी ने अखिलेश यादव के धनराज परिमल नथवानी को राज्यसभा उम्मीदवार बनाने पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि अखिलेश ने उन्हें उम्मीदवार क्यों बनाया जबकि उनके पिता परिमल नथवानी ने INDIA गठबंधन के उम्मीदवार को हराया था. इस पर तंज कसते हुए ओवैसी ने कहा, 'यह कैसा प्यार है, यह रिश्ता क्या कहलाता है?'

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