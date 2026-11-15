Winter D-Tan Face Pack: सर्दियों में रूखी और बेजान स्किन से हैं परेशान? घर पर बनाएं डी-टैन फेस पैक, चेहरे पर आएगा गजब का निखार

Winter D-Tan Face Pack: सर्दियों के मौसम में चेहरे का खास ख्याल रखना पड़ता है. ठंडी हवाओं और कम नमी के कारण चेहरे की नमी कम होने लगती है, जिससे स्किन रूखी, बेजान और थकी हुई नजर आने लगती है. वहीं, धूप में बाहर निकलने की वजह से चेहरे पर टैनिंग भी हो सकती है. ऐसे में कई लोग ग्लोइंग स्किन के लिए पार्लर में ट्रिटमेंट करवाते हैं या फिर महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं.

और पढ़ें

लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार महंगे प्रोडक्ट्स पर पैसे खर्च किए जाएं. आप घर पर मौजूद कुछ आम चीजों की मदद से भी अपनी स्किन की देखभाल कर सकते हैं. आज हम आपको घर पर डिटेन फेस पैक बनाना बताएंगे जो सर्दियों में ग्लोइंग स्किन पाने में आपकी मदद करेगा.

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

1 बड़ा चम्मच बेसन

1 बड़ा चम्मच ताजा दही

1 छोटी चम्मच शहद

आधी छोटी चम्मच कॉफी पाउडर

एक चुटकी हल्दी

डी टैन फेस पैक कैसे बनाएं?

इस फेस पैक को बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरी में बेसन और दही डालकर अच्छी तरह मिला लें. अब इसमें शहद, कॉफी पाउडर और एक चुटकी हल्दी मिलाएं. सभी चीजों को तब तक मिलाएं, जब तक एक स्मूद पेस्ट तैयार न हो जाए.

डी टैन फेस पैक चेहरे पर कैसे लगाएं?

फेस पैक लगाने से पहले चेहरे को अच्छी तरह साफ कर लें. अब तैयार पेस्ट को चेहरे और गर्दन पर बराबर तरीके से लगाएं. इसे लगभग 10 से 15 मिनट तक लगा रहने दें. इसके बाद हल्के गुनगुने पानी से चेहरे को धीरे-धीरे साफ कर लें. आखिर में चेहरे पर मॉइश्चराइजर जरूर लगाएं.

Advertisement

इन बातों का रखें ध्यान

डी टैन फेस पैक को चेहरे पर लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर कर लें. अगर चेहरे पर जलन, खुजली या लालिमा महसूस हो तो इसका इस्तेमाल न करें.

इस फेस पैक का इस्तेमाल हफ्ते में 1 से 2 बार से ज्यादा न करें.

डिस्क्लेमर: ये खबर सिर्फ जानकारी के लिए है. अपनी स्किन केयर में किसी भी तरह का बदलाव करने से पहले एक्सपर्ट की सलाह लेना न भूलें.

---- समाप्त ----