Bigg Boss 20: 'क्लास लगाने के दिन गए', बिग बॉस में बोले सलमान खान, स्काउट-लव से किए सवाल

इस बार 'बिग बॉस 20' के 'वीकेंड का वार' एपिसोड में काफी गहमागहमी देखने को मिली, क्योंकि होस्ट सलमान खान कंटेस्टेंट 'स्काउट ओपी' से उनके साथी कंटेस्टेंट 'यंग डीएसए' के ​​साथ हुई हाथापाई का ना सिर्फ सवाल जवाब किया, बल्कि लव के साथ उनके घर में चल रहे कनेक्शन पर भी बात की.

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सलमान खान ने शो के सभी कंटेस्टेंट्स से पूछा कि क्या किसी में इतना दम है कि वो बोल सके कि लोग उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते? उसके बाद एक्टर ने सभी से पूछा कि स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी क्या होती है? सभी अपने-अपने हिसाब से जवाब दिए. इसके बाद सलमान ने कहा कि वो तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी नहीं होती जो, गुस्सा आने पर हाथ उठा देता है.

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सलमान ने किया इशारा

सलमान ने स्काउट से कहा, 'स्काउट बेहतर है कि आज तू प्लीज चुप रहे. तुम्हारे लिए ये ही बेहतर है. मेरे को इसी टोन में चलने देना भाई, प्लीज. मैं कोई तेरे खिलाफ नहीं जा रहा हूं. तेरे हित में ही बात कर रहा हूं. तो जितना स्काउट तुम मेरे बीच में बोलेगे उतना ही फंसोगे. इसलिए चुपचाप सुन लेना. यहां तेरी क्लास लगाने कोई नहीं आया, क्लास लगाने के मेरे दिन गए.'

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लव गिल से किए तीखे सवाल

स्काउट को समझाने के बाद सलमान खान, लव गिल पर आते हैं. वो उनसे सवाल करते हैं कि पिछले हफ्ते कॉमेडियन गौरव गुप्ता से बदतमीजी क्यों की? सलमान ने इस मुद्दे को लेकर स्काउट और लव दोनों को सुनाया. इसके बाद सलमान ने कहा, कि स्काउट आजकल कनिका की बात को काफी सुन रहे हैं. इसके बाद आम्रपाली, यंग और काजी बताते हैं कि स्काउट लव के कारण प्रभावित हो रहे हैं.

अंत में कनिका पर किया वार

सलमान खान के सामने कनिका मान ने काफी चिल्लाना और जोर से बोलना शुरू कर दिया. जो सलमान खान को पसंद नहीं आया. कनिका फिर भी काजी से बात करते हुए कनिका चिल्ला पड़ीं. एक्टर ने तुरंत कहा, कि मेरे सामने ऐसे चिल्लाकर बात मत करो. इसके बाद सलमान ने काजी की बातों का खुलकर सपोर्ट किया. इसके बाद कनिका सफाई देने लग पड़ती हैं, लेकिन सलमान. कनिका को नॉर्मल बात करने के लिए कहते हैं.



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