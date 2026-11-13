अचानक अखिलेश-शिवपाल को शिद्दत से याद क्यों आ रहे आजम खान?

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में अभी कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है. सूबे की सियासत में सपा के महासचिव आजम खान एक बार फिर चर्चा के केंद्र में हैं. सपा के सबसे ताकतवर मुस्लिम चेहरों में शुमार रहे आजम खान को लेकर अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की सक्रियता अचानक बढ़ गई है.

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अखिलेश-शिवपाल की पहले आजम खान से मुलाकात, फिर आजम परिवार के प्रति सहानुभूति और ईडी के रिमांड पर लेने के बाद अब उनकी सुरक्षा का सवाल उठाना महज संयोग नहीं माना जा रहा. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर चुनाव से कुछ महीने पहले सपा को आजम खान की इतनी शिद्दत से याद क्यों आ रही है?

क्या यह आजम खान के साथ पुराने रिश्तों और राजनीतिक सम्मान का मामला है या फिर इसके पीछे मुस्लिम वोटों के खिसकने की आशंका भी है? क्या असदुद्दीन ओवैसी की सक्रियता ने अखिलेश यादव को अपनी रणनीति पर नए सिरे से विचार करने के लिए मजबूर किया है?

अखिलेश को आई आजम खान की याद

सपा प्रमुख अखिलेश यादव का रामपुर जेल जाकर आजम खान से मुलाकात करना, उससे पहले शिवपाल यादव का रामपुर जाना और अब डासना जेल तक जाकर आजम खान और उनके परिवार से मिलना, पार्टी की तरफ से एक स्पष्ट संदेश देने की कोशिश मानी जा रही है. लंबे अरसे के बाद 22 अक्टूबर को अखिलेश यादव रामपुर जिला जेल पहुंचे और आजम खान से मुलाकात की. करीब 69 मिनट तक चली इस मुलाकात के बाद अखिलेश ने आजम खान को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की थी.

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अखिलेश यादव ने कहा था कि यह मुलाकात राजनीतिक नहीं, बल्कि भावनात्मक थी, लेकिन इस मुलाकात के चार दिन पहले ही असदुद्दीन ओवैसी रामपुर में रैली कर चुके थे और अखिलेश यादव पर मुस्लिमों का इस्तेमाल करने का आरोप लगा चुके थे. शिवपाल यादव ने पहले रामपुर जेल में और अब इसके बाद 12 नवंबर को गाजियाबाद की डासना जेल पहुंचकर आजम खान से मुलाकात की. उसी दिन ईडी को आजम खान की चार दिन की कस्टडी मिली.

अखिलेश यादव और शिवपाल यादव ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके आजम खान की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई. उन्होंने प्रशासन से किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने की अपील की. सियासी जानकारों का मानना है कि सपा नेतृत्व यह दिखाना चाहता है कि पार्टी अपने सबसे पुराने और कद्दावर मुस्लिम चेहरे के साथ मजबूती से खड़ी है, ताकि कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच किसी भी तरह की नाराजगी या भ्रम को दूर किया जा सके.

अखिलेश-आजम के बीच पुरानी दूरी कम करने का दांव?

आजम खान समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताओं में रहे हैं. मुलायम सिंह यादव के दौर से लेकर अखिलेश सरकार तक उनका पार्टी में बड़ा कद रहा. वह दस बार विधायक, चार बार मंत्री और दो बार सांसद रह चुके हैं. इसके अलावा वे सपा के बड़े मुस्लिम चेहरा माने जाते हैं. यूपी के मुसलमानों के बीच उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है.

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हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में आजम खान और अखिलेश यादव के बीच राजनीतिक दूरी की चर्चाएं लगातार होती रही हैं. आजम लंबे समय से जेल में बंद हैं, उनके समर्थकों के बीच यह नाराजगी भी सामने आती रही कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुश्किल वक्त में उनके लिए उतनी सक्रियता नहीं दिखाई, जितनी उनसे अपेक्षा थी.

आजम खान के साथ खड़े अखिलेश यादव

12 नवंबर को शिवपाल यादव भी गाजियाबाद की डासना जेल पहुंचे और आजम खान से मुलाकात की और उसी दिन ईडी को आजम खान की चार दिन की कस्टडी मिली. ईडी की रिमांड पर अखिलेश यादव द्वारा आजम खान की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताया जाना एक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है.

विपक्षी दलों और आजम खान के समर्थकों की ओर से पहले यह आरोप लगते रहे थे कि संकट के समय सपा नेतृत्व ने आजम खान को अकेला छोड़ दिया है. इसीलिए ईडी के रिमांड पर अखिलेश यादव का मुखर होकर सामने आना उस पुरानी धारणा को बदलने की एक कवायद के रूप में देखा जा रहा है.

अखिलेश यादव की रामपुर जेल में मुलाकात को इसी पुरानी दूरी को पाटने की कोशिश के तौर पर देखा गया. खास बात यह रही कि अखिलेश ने आजम खान के राजनीतिक महत्व को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया. अब इसी कड़ी में शिवपाल की डासना जेल में आजम खान से मुलाकात को भी देखा जा रहा है. शिवपाल और आजम खान के बीच पुराने संबंध हैं. ऐसे में उनकी मुलाकात को पार्टी के पुराने नेताओं और आजम खान के समर्थकों के बीच संवाद मजबूत करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है.

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मुस्लिम वोटों का सवाल और ओवैसी की चुनौती

अखिलेश यादव की आजम खान को लेकर बढ़ी सक्रियता के पीछे असदुद्दीन ओवैसी का फैक्टर भी चर्चा में है. 18 अक्टूबर को ओवैसी ने रामपुर में रैली की थी और 12 नवंबर को लखनऊ में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया. इस दौरान ओवैसी ने अखिलेश पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी मुस्लिमों का इस्तेमाल सिर्फ वोट लेने के लिए करती है.

ओवैसी ने आजम खान के साथ हुए व्यवहार को भी उठाया. उनका सवाल था कि अगर किसी यादव नेता को जेल में डाला जाता तो क्या अखिलेश यादव इसी तरह का रवैया अपनाते? ओवैसी का यह हमला सीधे उस राजनीतिक समीकरण पर था, जिसके सहारे समाजवादी पार्टी मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपनी मजबूत पकड़ का दावा करती है.

यही वजह है कि अखिलेश यादव की रामपुर यात्रा और आजम खान की सुरक्षा के मुद्दे को उठाना ओवैसी के सियासी इम्पैक्ट के रूप में भी देखा जा रहा है. हालांकि अखिलेश ने अपनी मुलाकात को भावनात्मक बताया था, लेकिन राजनीतिक जानकारों की मानें तो इसके सियासी संदेश को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. आजम खान लंबे समय तक यूपी में मुस्लिम राजनीति का बड़ा चेहरा रहे हैं. उनके समर्थकों का एक मजबूत आधार रामपुर और आसपास के जिलों में है. ऐसे में आजम खान से दूरी बनाए रखना सपा के लिए राजनीतिक चुनौती पैदा कर सकता है.

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आजम खान का सियासी प्रभाव अब भी अहम

आजम खान की राजनीतिक ताकत को सिर्फ उनकी चुनावी जीत या हार से नहीं समझा जा सकता है. रामपुर की राजनीति में उनका अपना एक संगठनात्मक और सामाजिक आधार रहा है. 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के मोहिबुल्लाह नदवी रामपुर से सांसद चुने गए थे. लेकिन इस चुनाव में आजम खान और उनके समर्थकों की भूमिका को लेकर भी चर्चा रही.

रामपुर में आजम खान का प्रभाव और उनके समर्थकों की राजनीतिक दिशा समाजवादी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है. अगर आजम खान के समर्थकों में पार्टी नेतृत्व को लेकर नाराजगी बढ़ती है तो इसका असर रामपुर के साथ पश्चिमी यूपी के कुछ इलाकों में भी देखने को मिल सकता है. रामपुर में आजम खान का अपना राजनीतिक गुट अब भी मौजूद है, पार्टी के स्थानीय नेताओं के लिए भी आजम खान की राय और समर्थन का महत्व बना हुआ है.

आजम खान का राजनीतिक प्रभाव केवल रामपुर तक सीमित नहीं है, बल्कि मुरादाबाद, संभल, बिजनौर और अमरोहा जैसे पश्चिमी यूपी और रुहेलखंड के कई जिलों की विधानसभा सीटों पर उनका असर माना जाता है. इन क्षेत्रों की कई सीटों पर हार-जीत का अंतर बेहद कम रहता है, इसलिए सपा नेतृत्व किसी भी कीमत पर अपने कोर वोट बैंक में सेंध नहीं लगने देना चाहता. यही कारण है कि अखिलेश यादव के सामने सिर्फ आजम खान को मनाने का सवाल नहीं है, बल्कि उनके समर्थकों को भी पार्टी के साथ बनाए रखने की चुनौती है.

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ओवैसी-चंद्रशेखर के नए गठबंधन से अखिलेश अलर्ट

यूपी की राजनीति में एक और घटनाक्रम समाजवादी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है. असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए नया मोर्चा बनाने का ऐलान किया है. इस गठबंधन की राजनीति में मुस्लिम और दलित मतदाताओं को साथ लाने की कोशिश अहम मानी जा रही है. ओवैसी पहले से ही मुस्लिम राजनीतिक प्रतिनिधित्व का सवाल उठाते रहे हैं, जबकि चंद्रशेखर आजाद दलित राजनीति में अपनी अलग पहचान रखते हैं.

यूपी में इस नए मोर्चे की सक्रियता से विपक्षी राजनीति के सामने नए समीकरण बन सकते हैं. सपा के लिए चुनौती यह होगी कि उसका पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण कितना एकजुट रहता है. आजम खान इस समीकरण में मुस्लिम नेतृत्व का एक बड़ा नाम रहे हैं. राजनीतिक विश्लेषक इसे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की यूपी में बढ़ती सक्रियता से जोड़कर देख रहे हैं. पिछले कुछ चुनावों में ओवैसी ने लगातार यह नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है कि सपा केवल मुस्लिम वोट लेती है, लेकिन उनके नेताओं के हक और सम्मान के लिए लड़ाई नहीं लड़ती.

यूपी चुनाव से पहले मुस्लिम मतदाताओं में किसी भी संभावित बिखराव को रोकने और ओवैसी के इस सियासी दांव की काट के लिए सपा के लिए आजम खान को साथ लेकर चलना बेहद जरूरी माना जा रहा है. ऐसे में आजम खान की राजनीतिक अहमियत को नजरअंदाज करना अखिलेश यादव के लिए आसान नहीं होगा. चुनाव से पहले आजम खान के साथ खड़े होकर अखिलेश न केवल मुस्लिम वोट बैंक में किसी भी तरह की सेंधमारी को रोकना चाहते हैं, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रुहेलखंड क्षेत्र में पार्टी के पारंपरिक समीकरणों को भी फिर से साधने का प्रयास कर रहे हैं.

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अखिलेश यादव की आजम खान से बढ़ती नजदीकी को केवल भावनात्मक रिश्ता बताकर नहीं समझा जा सकता. इसमें पुराने रिश्तों की मरम्मत, मुस्लिम नेतृत्व को लेकर उठते सवाल, रामपुर में संगठनात्मक पकड़ और 2027 के चुनाव की तैयारी जैसे कई पहलू शामिल हैं. अब बड़ा सवाल यही है कि क्या आजम खान और उनके समर्थक अखिलेश यादव के साथ पूरी मजबूती से खड़े होंगे?

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