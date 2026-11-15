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Chhath Puja Samagri: छठ पूजा की तैयारी में न हो कोई चूक, संध्या अर्घ्य के लिए जुटा लें ये जरूरी सामान, यहां देखें पूरी लिस्ट

Chhath Puja Samagri: आज छठ महापर्व का तीसरा दिन है. शाम को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा. यहां जानें संध्या अर्घ्य के लिए कौन-कौन सी पूजा सामग्री चाहिए और सूर्यदेव को अर्घ्य देते समय किन मंत्रों का जाप करना चाहिए.

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Chhath Puja 2026: संध्या अर्घ्य के लिए जुटा लें ये सामान (Photo: ITG)
Chhath Puja 2026: संध्या अर्घ्य के लिए जुटा लें ये सामान (Photo: ITG)

Chhath Puja Samagri: छठ महापर्व का हिंदू धर्म में खास महत्व है. यह पर्व भगवान सूर्य और छठी मैया को समर्पित है. चार दिनों तक चलने वाले इस पर्व की शुरुआत 13 नवंबर 2026 से हुई है. आज यानी 15 नवंबर को छठ पूजा का तीसरा दिन है. इस दिन व्रती शाम को डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं. इसे संध्या अर्घ्य या पहला अर्घ्य कहा जाता है.

इस दिन व्रती परिवार की सुख-समृद्धि और संतान की लंबी उम्र के लिए छठी मैया और सूर्यदेव से प्रार्थना करते हैं. पूजा में कई तरह के फल, फूल और प्रसाद चढ़ाए जाते हैं. ऐसे में अगर आपने भी छठ का व्रत रखा है तो पूजा की तैयारी पहले से कर लें. कोई जरूरी सामान छूट न जाए, इसके लिए यहां दी गई पूजा सामग्री की पूरी लिस्ट देख सकते हैं.

संध्या अर्घ्य के लिए पूजा सामग्री लिस्ट

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बांस या पीतल का सूप
बांस की बड़ी टोकरियां और दउरा
पूजा की थाली, गिलास, कटोरी और चम्मच
तांबे का लोटा या घड़ा
दूध और साफ पानी
पूजा के लिए दीपक और घी या तेल
ठेकुआ, खाजा और अन्य मिठाइयां
नई साड़ी
गन्ना और गन्ने के पत्ते
शकरकंद और मूली
केला, अनानास और बड़ा नींबू
पान और सुपारी
अदरक और कच्ची हल्दी
पानी वाला नारियल
अन्य मौसमी फल और पूजा का प्रसाद

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सूर्यदेव को अर्घ्य देते समय इन बातों का रखें ध्यान

संध्या अर्घ्य के लिए सूप और टोकरी में सभी पूजा सामग्री अच्छी तरह सजा लें. ठेकुआ, फल, सब्जियां, नारियल और दूसरे प्रसाद को भी इसमें रखें. सूर्यदेव को अर्घ्य देने से पहले सूप में दीपक जलाएं. इसके बाद पानी में खड़े होकर डूबते सूर्य को जल और दूध अर्पित करें. इस दौरान सूर्यदेव और छठी मैया से परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करें.

संध्या अर्घ्य के समय बोलें ये मंत्र

ॐ एहि सूर्यदेव सहस्रांशो तेजोराशे जगत्पते.
अनुकम्पय मां भक्त्या गृहाणार्घ्यं दिवाकर॥

सूर्यदेव के अन्य मंत्र:

ॐ सूर्याय नमः.
ॐ आदित्याय नमः.
ॐ नमो भास्कराय नमः.
अर्घ्यं समर्पयामि॥

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