Gajar Ka Chilla Recipe​​​​​​​: नाश्ते में 10 मिनट में बनाएं गाजर का टेस्टी चीला, स्वाद ऐसा कि सब पूछेंगे रेसिपी

Gajar Ka Chilla Recipe: सुबह का नाश्ता दिन का सबसे जरूरी मील माना जाता है. ऐसे में कोशिश करनी चाहिए कि नाश्ते में कुछ ऐसा खाया जाए जो टेस्टी होने के साथ शरीर को जरूरी पोषक तत्व भी दे. हालांकि, रोजाना एक जैसा नाश्ता खाने से कई बार बोरियत होने लगती है. अगर आप भी पोहा, पराठा और सैंडविच खाकर ऊब चुके हैं और कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो गाजर का चीला बना सकते हैं.

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आमतौर पर घरों में बेसन या सूजी का चीला बनाया जाता है लेकिन इसमें कद्दूकस की हुई गाजर मिलाने से इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है. बाहर से हल्का कुरकुरा और अंदर से सॉफ्ट यह चीला बच्चों से लेकर बड़ों तक को पसंद आता है. आप इसे हरी चटनी, दही या टोमैटो सॉस के साथ गर्मागर्म परोस सकते हैं. आइए जानते हैं घर पर आसानी से गाजर का चीला कैसे बना सकते हैं और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होगी.

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

1 कप कद्दूकस की हुई गाजर

1 कप बेसन

¼ कप सूजी

2-3 बड़े चम्मच दही

1 मध्यम प्याज, बारीक कटा हुआ

2-3 हरी मिर्च, बारीक कटी हुई

1 छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट

½ कप हरा धनिया, बारीक कटा हुआ

¼ छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

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½ छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

½ छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर

नमक स्वादानुसार

जरूरत के अनुसार पानी

चीला सेंकने के लिए तेल या घी

गाजर का चीला घर पर कैसे बनाएं?

गाजर का चीला बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बाउल में बेसन और सूजी डालकर अच्छी तरह मिला लें. अब इसमें दही डालें और धीरे-धीरे पानी मिलाते हुए घोल तैयार करें. ध्यान रखें कि घोल न ज्यादा पतला हो और न ही ज्यादा गाढ़ा. इसमें गांठें नहीं पड़नी चाहिए. तैयार घोल को 10-15 मिनट के लिए ढककर रख दें, ताकि सूजी अच्छी तरह फूल जाए. अब इस घोल में कद्दूकस की हुई गाजर, बारीक कटा प्याज, हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट और हरा धनिया डालें. इसके बाद हल्दी, लाल मिर्च, भुना जीरा पाउडर और स्वादानुसार नमक मिलाएं. सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लें. अब नॉन स्टिक तवे को गैस पर गर्म करें और उस पर थोड़ा तेल या घी लगाएं. तवा गर्म होने पर एक बड़ा चम्मच बैटर डालें और गोल आकार में फैलाएं. इसे मध्यम से धीमी आंच पर पकने दें. जब नीचे की तरफ से चीला सुनहरा और कुरकुरा हो जाए, तो इसे पलट दें. चीले को दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह सेंक लें. जब यह दोनों तरफ से सुनहरा और कुरकुरा हो जाए, तो इसे प्लेट में निकाल लें. इसी तरह बाकी बैटर से भी चीले तैयार कर लें. अब तैयार गाजर के चीले को आप हरी धनिया की चटनी, पुदीने की चटनी या दही के साथ परोस सकते हैं. बच्चों को पसंद हो तो इसके साथ टोमैटो सॉस भी दे सकते हैं. अगर आप इसे और पौष्टिक बनाना चाहते हैं तो बैटर में थोड़ा कद्दूकस किया हुआ पनीर या बारीक कटा पालक भी मिला सकते हैं.

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