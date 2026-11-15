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49 की उम्र में लिया रिटायरमेंट, बिना नौकरी हर महीने बच रहे 3 लाख रुपये, फिर भी मां कहती हैं- नौकरी ढूंढो

आज के दौर में जहां लोग 60 साल की उम्र तक नौकरी करने के बाद रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हैं. लेकिन वहीं एक शख्स ने 49 साल की उम्र में ही काम छोड़ने का फैसला किया है. अब वह बिना नौकरी के हर महीने लाखों रुपये की कमाई कर रहा है. उसने यह भी दावा किया है कि सारे खर्च निकालने के बाद भी हर महीने करीब 3 लाख रुपये की बचत हो जाती है. लेकिन इसके पीछे की क्या वजह है, आइए जानते हैं.

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कम उम्र में रिटायरमेंट, 3 लाख की बचत और मां के ताने.
कम उम्र में रिटायरमेंट, 3 लाख की बचत और मां के ताने.

नौकरी से रिटायर होने के बाद आमतौर पर लोगों की चिंता होती है कि आगे का खर्च कैसे चलेगा लेकिन एक की कहानी इससे बिल्कुल अलग है. उन्होंने 60 के बजाय 49 साल की उम्र में ही रिटायरमेंट ले लिया. अब 51 साल की उम्र में भी वह नौकरी नहीं कर रहे हैं. उनका दावा है कि परिवार को बिना काम किए हर महीने करीब 4 लाख रुपये की पैसिव इनकम होती है और महीने भर का खर्च निकालने के बाद 3 लाख रुपये से ज्यादा बच जाते हैं. इसके बावजूद उनकी मां चाहती हैं कि वह दोबारा नौकरी शुरू करें.

बिना नौकरी के हर महीने 4 लाख रुपये की कमाई

इस शख्स ने रेडिट पर अपनी जर्नी शेयर की है. उन्होंने बताया कि परिवार को निवेश और दूसरे स्रोतों से हर महीने करीब 4 लाख रुपये की पैसिव इनकम होती है. परिवार का मासिक खर्च एक लाख रुपये से कम है. ऐसे में हर महीने 3 लाख रुपये से ज्यादा की बचत हो जाती है. शख्स के मुताबिक, उन्होंने 49 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेने का फैसला किया था. अब वह 51 साल के हैं और परिवार में किसी को भी नियमित नौकरी करने की जरूरत नहीं है.

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मां को सताती है भविष्य की चिंता

आर्थिक रूप से बेहतर स्थिति होने के बावजूद उनकी मां इस फैसले से पूरी तरह सहमत नहीं हैं. वह बार-बार उनसे पूछती हैं कि वह नौकरी क्यों नहीं तलाश रहे हैं. मां को चिंता है कि अगर नियमित कमाई नहीं हुई तो एक दिन उनकी जमा पूंजी खत्म हो सकती है. शख्स ने बताया कि वह अपनी मां को कई बार परिवार की आर्थिक स्थिति समझा चुके हैं, लेकिन उनकी चिंता कम नहीं हो रही है.

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उनके मुताबिक, मां उस पीढ़ी से आती हैं जहां जीवनभर नौकरी करना ही आर्थिक सुरक्षा का सबसे भरोसेमंद तरीका माना जाता था. उन्होंने यह भी कहा कि वह मां की चिंता को समझते हैं और जानते हैं कि यह उनके प्यार की वजह से है. हालांकि, बार-बार अपने रिटायरमेंट के फैसले को सही साबित करना उनके लिए थकाने वाला हो गया है.

सोशल मीडिया पर लोगों ने भी दिया सुझाव 

उनकी पोस्ट पर कई Reddit यूजर्स ने प्रतिक्रिया दी है. कुछ लोगों ने मजाकिया अंदाज में कहा कि आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के बाद भी मां को मनाना मुश्किल है. वहीं, कुछ यूजर्स ने सलाह दी कि उन्हें अपनी मां को निवेश और पैसों के मैनेजमेंट के बारे में आसान तरीके से समझाना चाहिए. एक यूजर ने सुझाव दिया कि वह मां को बता सकते हैं कि वह पारंपरिक नौकरी नहीं कर रहे बल्कि अपने निवेश और संपत्ति को मैनेज कर रहे हैं. कुछ लोगों का मानना था कि माता-पिता की चिंता को पूरी तरह खत्म करना संभव नहीं होता, इसलिए उन्हें भरोसा दिलाते रहना चाहिए.

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