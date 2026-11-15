अजूबा 100: सचिन ने खींच दी ऐसी लकीर, विराट भी 14 शतक पीछे... क्या कभी टूटेगा ये महारिकॉर्ड?

क्रिकेट में रिकॉर्ड बनते हैं, टूटते हैं और फिर नए रिकॉर्ड इतिहास में अपनी जगह बना लेते हैं. कोई बल्लेबाज रनों का पहाड़ खड़ा करता है, कोई दोहरे शतकों की झड़ी लगाता है, तो कोई छक्कों की बरसात से गेंदबाजों के होश उड़ा देता है. लेकिन कुछ रिकॉर्ड ऐसे होते हैं, जिनके सामने सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि एक पूरी पीढ़ी का क्रिकेटिंग सफर खड़ा दिखाई देता है.

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सचिन तेंदुलकर के नाम दर्ज 100 अंतरराष्ट्रीय शतकों का रिकॉर्ड भी कुछ ऐसा ही है. यह महज एक आंकड़ा नहीं, बल्कि 24 साल के लंबे असाधारण करियर, अद्भुत प्रतिभा, फिटनेस, अनुशासन, निरंतरता और क्रिकेट के प्रति जुनून की ऐसी कहानी है, जिसे दोहराना आज के दौर में लगभग असंभव सा नजर आता है.

'अजूबा 100'... सचिन के इस रिकॉर्ड को इससे बेहतर नाम शायद ही दिया जा सके. 100 अंतरराष्ट्रीय शतक! टेस्ट और वनडे क्रिकेट में मिलाकर एक बल्लेबाज के नाम 100 बार तीन अंकों तक पहुंचना. सुनने में यह जितना आसान लगता है, मैदान पर इसे हासिल करना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल था. दुनिया के तमाम दिग्गज बल्लेबाज आए, खेले, रन बनाए और रिकॉर्ड कायम किए, लेकिन सचिन के इस शिखर तक कोई नहीं पहुंच सका.

15 नवंबर 1989 को पाकिस्तान के खिलाफ कराची में जब 16 साल के एक लड़के ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा था, तब शायद ही किसी ने कल्पना की होगी कि यह किशोर एक दिन क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा शतकीय रिकॉर्ड अपने नाम करेगा. अब उस ऐतिहासिक टेस्ट डेब्यू के 37 साल पूरे हो गए हैं. इन 37 वर्षों में क्रिकेट की दुनिया बदल गई. खेल के तौर-तरीके बदले, बल्लेबाजी का अंदाज बदला, टी20 क्रिकेट आया, फ्रेंचाइजी लीग का विस्तार हुआ और फिटनेस के मानक भी पूरी तरह बदल गए. लेकिन सचिन के 100 अंतरराष्ट्रीय शतकों का रिकॉर्ड आज भी उसी मजबूती से खड़ा है.

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सबसे बड़ा सवाल यही है- क्या सचिन का यह रिकॉर्ड क्रिकेट का ऐसा मील का पत्थर बन चुका है, जिसे छूना भी आने वाली पीढ़ियों के लिए सपना ही रहेगा? क्या क्रिकेट को कभी दूसरा ऐसा बल्लेबाज मिलेगा, जो 100 अंतरराष्ट्रीय शतक बना सके? विराट कोहली जैसे महान बल्लेबाज भी इस रिकॉर्ड से अभी 14 शतक दूर हैं. और उनके सामने भी उम्र, करियर की अवधि और फॉर्मेट की सीमाएं बड़ी चुनौती बनकर खड़ी हैं.

24 साल का सफर, 664 मैच और 100 शतक... कैसे बना यह असाधारण रिकॉर्ड?

सचिन तेंदुलकर का अंतरराष्ट्रीय करियर नवंबर 1989 में शुरू हुआ और नवंबर 2013 में खत्म हुआ. यानी करीब 24 साल तक उन्होंने दुनिया के सबसे मुश्किल क्रिकेटिंग मंच पर अपनी मौजूदगी बनाए रखी. इस दौरान उन्होंने 200 टेस्ट और 463 वनडे खेले. उनके नाम एक टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच भी दर्ज है. कुल 664 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 34,357 रन और 100 शतक. इन आंकड़ों को एक साथ रखकर देखिए तो समझ आता है कि सचिन का रिकॉर्ड सिर्फ बल्लेबाजी की काबिलियत का नतीजा नहीं था, बल्कि लंबे समय तक खुद को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में बनाए रखने की मिसाल भी था.

सचिन के 100 शतकों में 51 टेस्ट और 49 वनडे शतक शामिल हैं. खास बात यह है कि उन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर का पहला शतक 1990 में इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर टेस्ट में लगाया था. इसके बाद शतकों का यह सिलसिला 22 साल से ज्यादा समय तक चला. उनका 100वां अंतरराष्ट्रीय शतक मार्च 2012 में बांग्लादेश के खिलाफ एशिया कप में आया. यानी पहला शतक लगाने से लेकर शतकों का शतक पूरा करने तक उन्हें दो दशक से भी ज्यादा का वक्त लगा. यह उस खिलाड़ी की कहानी है, जिसने किशोरावस्था में शुरुआत की और क्रिकेट के सबसे बड़े मंच पर लगभग हर तरह की चुनौती का सामना किया.

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यहां एक बात समझना जरूरी है. सचिन ने सिर्फ 100 शतक नहीं बनाए, उन्होंने 100 शतकों तक पहुंचने के लिए 24 साल तक अपने खेल को जिंदा रखा. तेज गेंदबाजों की तूफानी रफ्तार से लेकर स्पिनरों की फिरकी तक, उछाल भरी विदेशी पिचों से लेकर भारतीय उपमहाद्वीप की टर्निंग विकेटों तक, अलग-अलग कप्तानों, कोचों, टीमों और क्रिकेट के बदलते दौर के बीच उन्होंने खुद को साबित किया. उनकी बल्लेबाजी के सामने कई पीढ़ियों के गेंदबाज आए और चले गए, लेकिन सचिन का बल्ला चलता रहा.

सचिन के करियर को तीन हिस्सों में बांटकर देखना भी दिलचस्प है. शुरुआती दौर में वह एक निडर किशोर थे, जो दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों का सामना करने से नहीं डरते थे. मध्य दौर में वह भारतीय बल्लेबाजी की रीढ़ बन गए. फिर करियर के आखिरी हिस्से में वह ऐसे अनुभवी बल्लेबाज के रूप में खेले, जिनके सामने हर विपक्षी टीम की रणनीति का केंद्र सचिन को रोकना होता था.

इन तीनों दौर में उनका खेल अलग-अलग अंदाज में निखरा, लेकिन शतक बनाने की भूख कम नहीं हुई. और यही इस रिकॉर्ड की सबसे बड़ी खूबी है. सचिन ने 100 शतक किसी एक फॉर्मेट या एक खास दौर में नहीं बनाए. टेस्ट क्रिकेट की धैर्यपूर्ण बल्लेबाजी और वनडे क्रिकेट की तेजी, दोनों में उन्होंने शतकों का अंबार लगाया. 51 टेस्ट शतक और 49 वनडे शतक इस बात का प्रमाण हैं कि वह खेल की दोनों बड़ी चुनौतियों में समान रूप से सफल रहे.

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विराट कोहली: सचिन के सबसे करीब, लेकिन मंजिल अब भी 14 शतक दूर

सचिन के 100 शतकों के रिकॉर्ड को चुनौती देने की बात आती है तो सबसे पहला नाम विराट कोहली का ही आता है. इसकी वजह भी है. विराट इस सूची में सचिन के बाद दूसरे नंबर पर हैं. उनके नाम अब तक 86 अंतरराष्ट्रीय शतक दर्ज हैं. यानी सचिन के रिकॉर्ड की बराबरी करने के लिए उन्हें अभी 14 शतक और बनाने होंगे.

विराट ने अब तक 30 टेस्ट, 55 वनडे और एक टी20 अंतरराष्ट्रीय शतक लगाया है. वनडे क्रिकेट में तो वह सचिन को पीछे छोड़कर सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं. सचिन के नाम वनडे में 49 शतक थे, जबकि विराट इस फॉर्मेट में 55 शतक लगा चुके हैं. लेकिन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के कुल शतकों की दौड़ में सचिन अभी भी उनसे 14 कदम आगे हैं.

यही वह जगह है, जहां आंकड़ों की असली कहानी शुरू होती है. विराट कोहली ने भी अपने करियर में असाधारण प्रदर्शन किया है. वह कई बार सचिन के रिकॉर्ड के करीब पहुंचे हैं और वनडे में उन्हें पीछे भी छोड़ चुके हैं. लेकिन 100 अंतरराष्ट्रीय शतकों तक पहुंचने की राह उनके लिए भी आसान नहीं दिखती.

सबसे बड़ी वजह है उनके करियर की मौजूदा स्थिति. विराट अब टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं. उनके पास अब सिर्फ वनडे क्रिकेट बचा है. इसका मतलब है कि उनके खाते में आगे जितने भी अंतरराष्ट्रीय शतक जुड़ेंगे, वे सभी वनडे से ही आएंगे. सचिन के पास जहां दो बड़े फॉर्मेट में शतक बनाने के अवसर थे, वहीं विराट के लिए अब सिर्फ एक फॉर्मेट का दरवाजा खुला है.

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यह फर्क छोटा नहीं है. टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाज को पांच दिन के मुकाबले में लंबी पारी खेलने का अवसर मिलता है. वनडे में 50 ओवरों की पारी होती है और बल्लेबाज को एक सीमित समय में रन बनाने होते हैं. टी20 में तो शतक लगाना ही अपने आप में बड़ी उपलब्धि है. सचिन ने इन अलग-अलग परिस्थितियों में खुद को साबित किया. विराट अब अपने बाकी अंतरराष्ट्रीय करियर में केवल वनडे क्रिकेट पर निर्भर हैं.

इसका मतलब यह कतई नहीं कि विराट 14 शतक नहीं बना सकते. उनकी बल्लेबाजी की क्षमता, फिटनेस और बड़े मैचों में प्रदर्शन का रिकॉर्ड उन्हें किसी भी चुनौती के लिए खतरनाक बनाता है. हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ 139 रनों की नाबाद पारी खेलकर उन्होंने यह भी दिखाया कि उनके बल्ले में अब भी पहले जैसी आग है. लेकिन सवाल सिर्फ क्षमता का नहीं है. सवाल है कि उनके पास कितने मैच बचे हैं और उन मैचों में कितनी बार शतक बनाने का मौका मिलेगा.

86 से 100 तक का रास्ता इतना मुश्किल क्यों?

जरा गणित समझिए. विराट कोहली को सचिन तेंदुलकर के 100 अंतरराष्ट्रीय शतकों के रिकॉर्ड की बराबरी करने के लिए 14 शतक और चाहिए. किसी एक सीरीज में दो शतक लगाना भी बड़ी उपलब्धि होती है. एक साल में पांच-छह अंतरराष्ट्रीय शतक बना लेना किसी भी बल्लेबाज के लिए शानदार प्रदर्शन है.

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मान लीजिए विराट हर साल पांच अंतरराष्ट्रीय शतक बनाते हैं. तब भी 14 शतकों का आंकड़ा छूने में उन्हें करीब तीन साल लगेंगे. लेकिन क्या अगले तीन साल तक भारतीय टीम के पास पर्याप्त वनडे मुकाबले होंगे? क्या विराट हर सीरीज में खेलेंगे? क्या उम्र और फिटनेस उनका साथ देगी? क्या हर बार उनका बल्ला इसी तरह चलेगा? ये सवाल इस चुनौती को और मुश्किल बनाते हैं.

सच मानें तो 2027 वनडे विश्व कप तक विराट के पास 100 अंतरराष्ट्रीय शतकों के आंकड़े तक पहुंचने के लिए पर्याप्त मैच नहीं होंगे. वह विश्व कप के बाद भी खेलना जारी रख सकते हैं, लेकिन तब उनके सामने क्या लक्ष्य होंगे? क्या वह इसी जुनून के साथ रिकॉर्ड का पीछा करेंगे? उनके भविष्य की योजना और खेलने की प्रेरणा क्या होगी, यह अभी कहना मुश्किल है.

यानी विराट जैसे बल्लेबाज के सामने भी 100 शतकों की दीवार इतनी ऊंची है कि उसे पार करना आसान नहीं दिखता. और जब सचिन के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी माने जाने वाले विराट के लिए ही यह चुनौती इतनी कठिन है, तो दूसरे बल्लेबाजों के लिए इसकी कल्पना करना और मुश्किल हो जाता है.

विराट के बाद कौन? क्या कोई दूसरा बल्लेबाज इस रिकॉर्ड के आसपास भी पहुंच पाएगा?

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अब विराट कोहली की बात से आगे बढ़ते हैं. क्योंकि सचिन के 100 शतकों का रिकॉर्ड सिर्फ विराट के सामने खड़ी चुनौती नहीं है. यह आने वाली पीढ़ियों के बल्लेबाजों के सामने भी एक बहुत बड़ा सवाल है. क्या कोई युवा बल्लेबाज अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में इतना लंबा सफर तय कर पाएगा कि 100 शतक बनाने के बारे में सोच सके?

इस समय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची पर नजर डालते हैं -

अंतरराष्ट्रीय शतक: ताजा आंकड़ा

सचिन तेंदुलकर- 100

विराट कोहली- 86

रिकी पोंटिंग - 71

कुमार संगकारा - 63

जैक्स कैलिस- 62

जो रूट - 61

इस सूची में रिकी पोंटिंग, कुमार संगकारा, जैक्स कैलिस जैसे महान बल्लेबाज शामिल हैं. इन सभी ने अपने-अपने दौर में रन और शतक बनाने के नए मानक तय किए. लेकिन कोई भी 100 के आंकड़े तक नहीं पहुंच सका. विराट 86 शतकों के साथ सचिन के सबसे करीब हैं. उनके बाद सक्रिय बल्लेबाजों में जो रूट का नाम आता है, जिनके खाते में 61 अंतरराष्ट्रीय शतक हैं. यानी रूट को भी सचिन के आंकड़े तक पहुंचने के लिए 39 शतक और बनाने होंगे.

यह अंतर अपने आप में बताता है कि सचिन ने कितना बड़ा काम किया था. 100 शतक बनाने के लिए सिर्फ बेहतरीन बल्लेबाज होना काफी नहीं है. आपको साल दर साल, सीरीज दर सीरीज और अलग-अलग परिस्थितियों में खुद को साबित करना होता है. एक खराब दौर आपको पीछे धकेल सकता है. चोट आपके करियर को प्रभावित कर सकती है. टीम से बाहर होना या फॉर्मेट में जगह गंवाना भी आपके आंकड़ों पर असर डाल सकता है.

सचिन ने इन तमाम बाधाओं को पार किया. उनके करियर में भी चोटें आईं, खराब फॉर्म के दौर आए और आलोचनाओं का सामना करना पड़ा. लेकिन उन्होंने हर बार वापसी की. यही वजह है कि उनके शतकों की संख्या 50 या 60 पर नहीं रुकी, बल्कि 100 तक पहुंची.

अब क्रिकेट बदल गया है, क्या 24 साल का करियर संभव है?

सचिन के 100 शतकों को समझने के लिए उस दौर और आज के क्रिकेट के बीच का अंतर भी समझना होगा. ब सचिन ने 1989 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा था, तब क्रिकेट की दुनिया आज जैसी नहीं थी. टी20 क्रिकेट का जन्म नहीं हुआ था. आईपीएल जैसी बड़ी फ्रेंचाइजी लीग नहीं थीं. क्रिकेट कैलेंडर में टेस्ट और वनडे का दबदबा था. खिलाड़ियों के सामने देश के लिए खेलने के ज्यादा अवसर होते थे. एक खिलाड़ी अपने करियर का बड़ा हिस्सा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को दे सकता था.

आज तस्वीर बदल चुकी है. टेस्ट, वनडे और टी20 के अलावा फ्रेंचाइजी क्रिकेट का एक बड़ा बाजार तैयार हो चुका है. दुनिया भर में टी20 लीग आयोजित होती हैं. खिलाड़ियों के सामने आर्थिक रूप से आकर्षक विकल्प मौजूद हैं. कई खिलाड़ी अपने करियर और फिटनेस को ध्यान में रखकर एक या दो फॉर्मेट चुन रहे हैं.

इसका सीधा असर अंतरराष्ट्रीय मैचों की उपलब्धता पर भी पड़ता है. एक खिलाड़ी के लिए तीनों फॉर्मेट में लगातार खेलना पहले की तुलना में ज्यादा मुश्किल हो गया है. व्यस्त कार्यक्रम, यात्रा, चोटों का खतरा और आराम की जरूरत ने क्रिकेटरों की प्राथमिकताएं बदल दी हैं.

आज कोई बल्लेबाज 15-16 साल तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल ले, तो यह भी बड़ी उपलब्धि मानी जाती है. लेकिन सचिन ने करीब 24 साल तक भारत का प्रतिनिधित्व किया. उन्होंने अपने करियर में 664 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले. इतनी लंबी अवधि तक फिटनेस और प्रदर्शन का स्तर बनाए रखना अपने आप में असाधारण है.

यहां एक और पहलू है. आज किसी खिलाड़ी का एक फॉर्मेट छोड़ना असामान्य नहीं है. विराट कोहली ने भी टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है. उनके पास अब वनडे क्रिकेट है. कई दूसरे खिलाड़ी भी अपने करियर को इसी तरह सीमित कर रहे हैं. ऐसे में तीनों फॉर्मेट में शतक बनाने के अवसर लगातार कम हो सकते हैं.

क्या आज के दौर में कोई बल्लेबाज 24 साल तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल सकता है? संभव है. लेकिन क्या वह इस पूरी अवधि में इतना प्रभावशाली भी रहेगा कि हर साल कई शतक बनाए? यही सबसे बड़ा सवाल है.

सचिन के रिकॉर्ड की सबसे बड़ी ताकत: सिर्फ लंबा करियर नहीं, लंबे समय तक शतकों की भूख

कई बार 100 शतकों की चर्चा करते समय पूरा जोर सचिन के 24 साल के करियर पर दिया जाता है. लेकिन यह रिकॉर्ड सिर्फ लंबे करियर की वजह से नहीं बना. गर किसी खिलाड़ी का करियर 24 साल का हो, लेकिन वह हर साल एक या दो शतक ही बना पाए, तो भी 100 तक पहुंचना आसान नहीं होगा. सचिन ने अपने करियर के दौरान लगातार बड़े स्कोर बनाए. उन्होंने सिर्फ शुरुआत के वर्षों में ही नहीं, बल्कि करियर के अंतिम हिस्से में भी शतक लगाने की क्षमता दिखाई.

उनके 51 टेस्ट और 49 वनडे शतक इस बात का प्रमाण हैं कि वह अलग-अलग फॉर्मेट में लंबे समय तक सफल रहे. टेस्ट क्रिकेट में उन्हें घंटों बल्लेबाजी करनी होती थी, जबकि वनडे में तेजी से रन बनाने होते थे. सचिन ने दोनों में अपनी जगह बनाई.

उनके करियर में एक दौर ऐसा भी आया जब भारतीय टीम की बल्लेबाजी का पूरा दारोमदार उनके कंधों पर होता था. विपक्षी टीमों की रणनीति सचिन को जल्दी आउट करने के इर्द-गिर्द तैयार होती थी. मैदान में उतरते ही उनसे उम्मीदें जुड़ जाती थीं. करोड़ों भारतीयों की निगाहें उनके बल्ले पर होती थीं. इसके बावजूद उन्होंने अपने ऊपर इस दबाव को हावी नहीं होने दिया.

सचिन के 100 शतक इस बात की भी गवाही देते हैं कि उन्होंने अलग-अलग पीढ़ियों के गेंदबाजों का सामना किया. वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, ग्लेन मैक्ग्रा, शेन वॉर्न, मुथैया मुरलीधरन, ब्रेट ली और जेम्स एंडरसन जैसे गेंदबाजों के दौर में खेलना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं था. सचिन ने इन सभी के खिलाफ रन बनाए और अपने रिकॉर्ड को लगातार आगे बढ़ाया. उनके करियर में गेंदबाज बदले, कप्तान बदले, क्रिकेट की रणनीतियां बदलीं, लेकिन सचिन की बल्लेबाजी का आकर्षण बना रहा. यह निरंतरता ही 100 शतकों के रिकॉर्ड को और खास बनाती है.

क्या टी20 के दौर में कोई बल्लेबाज 100 अंतरराष्ट्रीय शतक बना सकता है?

यह सवाल भी अहम है. आज टी20 क्रिकेट ने बल्लेबाजी की परिभाषा बदल दी है. बल्लेबाज कम गेंदों में ज्यादा रन बनाने की कोशिश करते हैं. बड़े शॉट खेलना अब बल्लेबाजी का अहम हिस्सा बन चुका है. लेकिन टी20 क्रिकेट में शतक लगाना आसान नहीं है. मैच में ओवर सीमित होते हैं और बल्लेबाज को तेज गति से रन बनाने के बावजूद विकेट बचाकर रखना होता है. टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शतकों की संख्या वनडे और टेस्ट के मुकाबले काफी कम है.

विराट कोहली के नाम भी इस फॉर्मेट में सिर्फ एक अंतरराष्ट्रीय शतक है. सचिन ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर का अधिकांश हिस्सा उस दौर में बिताया, जब टेस्ट और वनडे ही क्रिकेट की मुख्य पहचान थे. आज किसी युवा बल्लेबाज के पास तीनों फॉर्मेट में खेलने का मौका हो सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वह लंबे समय तक तीनों में बना रहे. अगर वह टी20 में विशेषज्ञ बनता है तो टेस्ट क्रिकेट से दूरी बना सकता है. अगर टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन करता है तो वनडे और टी20 में खेलने के मौके कम हो सकते हैं.

दूसरी तरफ, टी20 लीगों में खेलने से खिलाड़ियों को आर्थिक और क्रिकेटिंग अनुभव मिलता है. लेकिन ये मुकाबले अंतरराष्ट्रीय शतकों की गिनती में शामिल नहीं होते. यानी कोई बल्लेबाज आईपीएल या दूसरी लीग में कितने भी शतक लगा ले, सचिन के 100 अंतरराष्ट्रीय शतकों के रिकॉर्ड के करीब पहुंचने में उसका कोई योगदान नहीं होगा. यह भी एक वजह है कि आने वाले वर्षों में 100 अंतरराष्ट्रीय शतकों तक पहुंचना और कठिन हो सकता है.

विराट के लिए अब भी उम्मीद बाकी, लेकिन 100 का आंकड़ा दूर

यह कहना गलत होगा कि विराट कोहली के लिए सचिन के रिकॉर्ड तक पहुंचने की संभावना पूरी तरह खत्म हो गई है. विराट ने अपने करियर में कई बार असंभव दिखने वाले लक्ष्य हासिल किए हैं. वह वनडे क्रिकेट में सचिन के 49 शतकों को पीछे छोड़ चुके हैं. उनके नाम इस फॉर्मेट में 55 शतक हैं. उनका बल्लेबाजी एवरेज और बड़े मैचों में प्रदर्शन भी उन्हें इस दौर के महानतम बल्लेबाजों में शामिल करता है.

सितंबर 2026 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 139 रनों की नाबाद पारी ने दिखाया कि वह अब भी बड़े स्कोर बनाने में सक्षम हैं. लेकिन 86 से 100 तक पहुंचने के लिए उन्हें 14 और शतक बनाने होंगे. यह काम किसी युवा बल्लेबाज के लिए भी आसान नहीं होता, जबकि विराट अपने करियर के उस पड़ाव पर हैं, जहां आगे के अंतरराष्ट्रीय मैचों की संख्या सीमित हो सकती है.

अगर वह 2027 वनडे विश्व कप तक खेलते हैं तो उनके पास शतकों की संख्या बढ़ाने का अवसर रहेगा. लेकिन 14 शतक बनाना बेहद मुश्किल लक्ष्य होगा. विराट अगर 90 या 95 शतकों तक भी पहुंचते हैं तो यह अपने आप में बड़ी उपलब्धि होगी. लेकिन सचिन के 100 शतकों की बराबरी करने के लिए उन्हें अपने करियर का एक और असाधारण दौर दिखाना होगा.

15 नवंबर 1989 से 15 नवंबर 2026: 37 साल बाद भी कायम है बादशाहत

15 नवंबर 1989 को कराची में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच से सचिन तेंदुलकर के अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत हुई थी. उस समय उनकी उम्र महज 16 साल थी. उनके सामने दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में शामिल वसीम अकरम और वकार यूनुस जैसे गेंदबाज थे. उस सीरीज में सचिन ने जिस तरह अपनी प्रतिभा दिखाई, उसने दुनिया को बता दिया था कि भारतीय क्रिकेट को एक असाधारण बल्लेबाज मिल गया है. लेकिन उस समय किसी ने यह नहीं सोचा होगा कि यह खिलाड़ी अगले 24 वर्षों तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलेगा और अपने नाम ऐसा रिकॉर्ड दर्ज करेगा, जिसे तोड़ने की चर्चा भी दशकों तक होती रहेगी.

15 नवंबर 2026 को उनके उस ऐतिहासिक डेब्यू के 37 साल पूरे हो जाएंगे. इस मौके पर जब क्रिकेट दुनिया पीछे मुड़कर देखेगी तो सबसे पहले 100 शतकों का आंकड़ा ही नजर आएगा. सचिन के बाद कई महान बल्लेबाज आए. विराट कोहली ने तो कई मामलों में उनके रिकॉर्ड को चुनौती भी दी. वनडे में शतकों का रिकॉर्ड अपने नाम किया. लेकिन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के शतकों का शतक अब भी सचिन के नाम है.

यह रिकॉर्ड सिर्फ इस बात का प्रतीक नहीं है कि सचिन ने कितने शतक बनाए. यह उस दौर की भी याद दिलाता है, जब एक खिलाड़ी ने अपने पूरे जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा क्रिकेट को समर्पित कर दिया. 16 साल की उम्र में शुरुआत, 40 साल के करीब पहुंचने तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और बीच में 100 शतकों का ऐतिहासिक सफर.

100 शतक... क्रिकेट के इतिहास में दर्ज एक युग है

हो सकता है कि भविष्य में कोई बल्लेबाज 70, 80 या 90 शतकों तक पहुंच जाए. हो सकता है कि विराट कोहली इस आंकड़े को और आगे बढ़ा दें. हो सकता है कि आने वाली पीढ़ी का कोई खिलाड़ी असाधारण प्रतिभा और लंबा करियर लेकर सामने आए. लेकिन 100 अंतरराष्ट्रीय शतकों तक पहुंचने के लिए उसे सिर्फ सचिन जैसी बल्लेबाजी नहीं, बल्कि सचिन जैसा लंबा और लगातार सफल करियर भी चाहिए होगा. और यही सबसे बड़ी चुनौती है.

क्रिकेट में कुछ रिकॉर्ड टूटने के लिए बनते हैं, लेकिन कुछ रिकॉर्ड ऐसे होते हैं जो अपने समय से बहुत आगे निकल जाते हैं. सचिन तेंदुलकर का 100 अंतरराष्ट्रीय शतकों का रिकॉर्ड फिलहाल उसी श्रेणी में खड़ा दिखाई देता है. विराट 14 शतक दूर हैं, बाकी दुनिया उनसे भी बहुत पीछे. सचिन का 'अजूबा 100' आज भी क्रिकेट का सबसे ऊंचा शतकीय शिखर है. क्या कोई कभी वहां पहुंच पाएगा? फिलहाल इसका जवाब भविष्य के गर्भ में है.

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