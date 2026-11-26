उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले प्रशासनिक और पुलिस महकमों में बड़े स्तर पर तबादले हुए हैं. इन राज्यों में चुनावी तैयारियों और प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के मद्देनजर अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं.

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उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में 28 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं. इनमें कई अपर पुलिस अधीक्षकों और 10 IPSS RR अधिकारियों को नई तैनाती मिली है. लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, मुरादाबाद और अलीगढ़ समेत कई जिलों के अधिकारी बदले गए हैं.

पुनीत द्विवेदी को लखनऊ का अपर पुलिस उपायुक्त बनाया गया है. माविस टांक को सोनभद्र से लखनऊ भेजा गया है. नवीन कुमार सिंह को DGP मुख्यालय में स्टाफ ऑफिसर की जिम्मेदारी मिली है.

इन अफसरों का भी हुआ ट्रांसफर

ट्रांसफर लिस्ट के मुताबिक, कुमार रणविजय सिंह को मुरादाबाद से आजमगढ़ भेजा गया है. अनूप कुमार मऊ से सोनभद्र गए हैं. देवेन्द्र सिंह-I को शाहजहांपुर और इन्दुप्रभा सिंह को लखनऊ कमिश्नरेट भेजा गया है. अतुल कुमार चौबे मथुरा, ममता कुरील मुजफ्फरनगर, गिरीश कुमार सिंह अलीगढ़ और पियूष कुमार सिंह मैनपुरी भेजे गए हैं.

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अभिषेक तिवारी मुरादाबाद, नितिन कुमार सिंह PTS मुरादाबाद, श्रेष्ठा गौतमबुद्धनगर, नवीना शुक्ला लखनऊ और विभा सिंह मेरठ भेजी गई हैं.

उत्तराखंड में 13 IAS और 17 IPS बदले

उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बड़े फेरबदल हुए हैं. राज्य में 13 IAS और 17 IPS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं. IAS अधिकारियों में लालरिन लियाना फैनई को प्रमुख सचिव आबकारी विभाग का अतिरिक्त प्रभार मिला है. दिलीप जावलकर से वित्त विभाग हटाया गया है.

डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा को आयुष विभाग, बृजेश कुमार संत को खेल और युवा कल्याण विभाग और डॉ. आर. राजेश कुमार को औद्योगिक विकास (खनन) का जिम्मा दिया गया है. युगल किशोर पंत तकनीकी शिक्षा, रंजना राजगुरु नियोजन और रीना जोशी श्रम विभाग से जुड़ी हैं, जबकि अमित सिन्हा से विशेष प्रमुख सचिव खेल और युवा कल्याण की जिम्मेदारी से हटाया गया है.

IPS अधिकारियों की सूची में मणिकान्त मिश्र को ऊधमसिंहनगर और देवेन्द्र पींचा को पौड़ी का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बनाया गया है. अर्पण यदुवंशी नैनीताल और सरिता डोबाल टिहरी की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बनी हैं. मंजुनाथ टी.सी. को रुद्रपुर पीएसी, पंकज भट्ट को IRB प्रथम, श्वेता चौबे को IRB द्वितीय और अजय गणपति कुम्भार को SDRF भेजा गया है.

अमित श्रीवास्तव-I को अभिसूचना, अमित श्रीवास्तव-II को चमोली, विशाखा अशोक भदाणे और जितेन्द्र मेहरा को पुलिस मुख्यालय और सर्वेश पंवार को सुरक्षा और अभिसूचना मुख्यालय में तैनाती मिली है.

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पंजाब पुलिस में 31 अधिकारियों का फेरबदल

पंजाब में भी विधानसभा चुनावों से पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल हुआ है. यहां IPS और PPS अधिकारियों समेत कुल 31 पुलिस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं. राज्यों में हुई इन नियुक्तियों को आगामी चुनावी और प्रशासनिक कामकाज के लिहाज से अहम माना जा रहा है.

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