अक्सर लोगों को शिकायत रहती है कि उन्हें कभी कोई गोल्डन ऑपरच्युनैटी (सुनहरा अवसर) नहीं मिलती है. ऐसे लोगों को हताश होने के बजाए अपने घर का वास्तु ठीक करने की जरूरत है. अच्छे अवसरों के लिए घर की उत्तर दिशा का वास्तु दोष रहित होना जरूरी है. वास्तु शास्त्र में उत्तर दिशा को जल तत्व और धन के देवता कुबेर से संबंधित माना जाता है. यह दिशा नए अवसरों, व्यापार, करियर, आर्थिक उन्नति और संपर्कों का प्रतिनिधित्व करती है. इसलिए घर की उत्तर दिशा को संतुलित और व्यवस्थित रखना आवश्यक है. आइए जानते हैं कि इस दिशा को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है.

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उत्तर दिशा में क्या न करें?

जल तत्व की इस दिशा में कभी अग्नि तत्व का लाल और भूमि तत्व का पीला रंग किसी भी प्रकार से नहीं होना चाहिए. ये रंग आपके जीवन में आने वाले अच्छे अवसरों के लिए बाधा बन सकते हैं. टॉयलेट, रसोई और स्टोरेज भी इस दिशा में नकारात्मक प्रभाव देते हैं. उत्तर दिशा में घर की छत पर रखी पानी की टंकी भी जीवन में संभावनाओं पर ब्रेक लगाने का काम करती है.

अक्सर लोग उत्तर दिशा में मंदिर की स्थापना करते हैं, लेकिन उत्तर दिशा में मंदिर की स्थापना भी शुभ फल नहीं देती. मंदिर उत्तर दिशा से थोड़ा आगे नॉर्थ-नॉर्थ-ईस्ट (उत्तर-उत्तर-पूर्व) से लेकर पूर्व दिशा तक होना शुभ माना जाता है. इसलिए मंदिर की स्थापना करते समय दिशा का विशेष ध्यान रखना चाहिए.

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उत्तर दिशा में क्या करें?

उत्तर दिशा में कुबेर की स्थापना और मनी प्लांट लगाना बहुत अच्छा माना जाता है. यहां नीला और लाल रंग का होना अच्छा है. उत्तर दिशा में ड्रॉइंग रूम, बेडरूम, अंडरग्राउंड वॉटर टैंक और स्टडी रूम का होना अच्छा माना जाता है. उत्तर दिशा को हमेशा साफ-सुथरा, खुला और व्यवस्थित रखना चाहिए. यहां गैर-जरूरी सामान, कबाड़ या भारी वस्तुएं रखने से बचना चाहिए. यहां पर्याप्त रोशनी और हवा का आवागमन होना भी अच्छा माना जाता है.

घर के उत्तर भाग को स्वच्छ और सक्रिय रखने से सकारात्मक वातावरण बना रहता है. उत्तर दिशा का संबंध बुध ग्रह से भी माना जाता है. बुध बुद्धि, व्यापार, संवाद, नेटवर्किंग और नए अवसरों का कारक है. इसलिए इस दिशा को व्यवस्थित रखने से व्यापारिक गतिविधियों, करियर और संपर्कों के लिए अनुकूल वातावरण बनता है.

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