आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर किसी को ऐसी जगह की जरूरत होती है, जहां वो बिना किसी दबाव के अपने साथ समय बिता सके. जेन जी के लिए कम्फर्ट जोन का मतलब सिर्फ अपना कमरा या पसंदीदा जगह नहीं है, बल्कि ऐसी जिंदगी बनाना भी है, जहां उन्हें किसी के सामने खुद को साबित करने की जरूरत न पड़े. ये जगह दोस्तों के साथ बिताया गया वक्त, पसंदीदा गाने सुनना या अकेले बैठकर किताब पढ़ना भी हो सकती है.

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अपनी पसंद को समझें: अपना कम्फर्ट जोन बनाने की शुरुआत खुद को समझने से करें. जानें कि आपको किन चीजों से खुशी मिलती है. किसी को पेंटिंग पसंद हो सकती है, तो किसी को खाना बनाना या लंबी सैर करना. वही काम करें, जिनसे आपको अच्छा महसूस होता है.

अपना छोटा सा कोना बनाएं: अपने कमरे में एक ऐसी जगह बनाएं, जहां आप बिना किसी परेशानी के वक्त बिता सकें. वहां अपनी पसंद की किताबें, पौधे, तस्वीरें या आरामदायक तकिया रखें. ये आपका छोटा सा सुकून वाला कोना हो सकता है.

हर वक्त ऑनलाइन रहना जरूरी नहीं: सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखकर खुद की तुलना करना बंद करें. कुछ वक्त के लिए फोन से दूरी बनाएं और उन चीजों पर ध्यान दें, जो आपको असल जिंदगी में खुशी देती हैं.

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ना कहना सीखें: हर प्लान, पार्टी या बातचीत का हिस्सा बनना जरूरी नहीं है. अगर आपका मन नहीं है, तो बिना किसी रिगरेट के मना कर दें. अपनी मेंटल पीस को प्रायरिटी देना भी जरूरी है.

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अपने लोगों को चुनें: ऐसे दोस्तों और लोगों के साथ वक्त बिताएं, जिनके सामने आपको दिखावा न करना पड़े. जिनके साथ आप खुलकर हंस सकें और अपनी बात कह सकें, वही आपका असली कम्फर्ट जोन हैं.

छोटी खुशियों को जगह दें: फेवरेट गाना सुनना, अपनी पसंद का खाना खाना या बिना किसी प्लान के टहलने निकल जाना जैसी छोटी बातें भी दिन को बेहतर बना सकती हैं.

कम्फर्ट जोन बनाने का मतलब दुनिया से दूर होना नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी में ऐसी जगह बनाना है जहां आप खुद जैसे हैं, वैसे रह सकें.

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