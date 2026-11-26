कुछ लोग परिवार के साथ दर्शन करने मंदिर जा रहे थे. रास्ता पहाड़ियों के बीच से था. चारों तरफ जंगल था. तभी अचानक सड़क पर कुछ ऐसा दिखाई देता है कि गाड़ी के ब्रेक लगाने पड़ जाते हैं. राजस्थान के पाली में कुछ श्रद्धालुओं के साथ ऐसा हुआ. वे परशुराम महादेव मंदिर जा रहे थे. अरावली की पहाड़ियों के बीच से गुजरते रास्ते पर अचानक उन्हें एक-दो नहीं, बल्कि तीन जंगली भालू दिखाई दिए.

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सड़क पर भालुओं की फैमिली को देखकर कार में बैठे श्रद्धालु वहीं रुक गए. उन्होंने गाड़ी के शीशे बंद कर लिए. इसके बाद इंतजार करने लगे कि भालू खुद ही रास्ता छोड़कर जंगल की तरफ चले जाएं. इस पूरी घटना का वीडियो भी बनाया गया, ताकि मंदिर आने वाले दूसरे श्रद्धालुओं को पहले से सतर्क किया जा सके.

पाली का परशुराम महादेव मंदिर अरावली की पहाड़ियों के बीच है. यहां तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को जंगल और पहाड़ी रास्तों से गुजरना पड़ता है.

यहां देखें वीडियो

कई जगह सड़क खत्म होने के बाद पगडंडियों का सहारा लेना पड़ता है. ऐसे में मंदिर जाने वाले रास्ते पर जंगली जानवरों का दिखना असामान्य नहीं है. जंगल उनका प्राकृतिक ठिकाना है और इसी इलाके से होकर श्रद्धालुओं का आना-जाना होता है.

कुछ श्रद्धालु पहाड़ी पर उस जगह तक अपनी कार से जा रहे थे, जहां तक वाहन पहुंच सकते हैं. इसी दौरान उन्हें दूर सड़क पर तीन जंगली भालू नजर आए. अब ऐसी स्थिति में सबसे जरूरी था कि कोई जल्दबाजी न की जाए. कार में बैठे लोगों ने गाड़ी रोक दी और खिड़कियों के शीशे बंद कर लिए. वे भालुओं के वहां से हटने का इंतजार करते रहे. भालुओं के जंगल की ओर जाने के बाद ही आगे बढ़ने का फैसला किया गया.

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श्रद्धालुओं ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. वे चाहते थे कि दूसरे लोग भी सावधान रहें. परशुराम महादेव मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले लोग अक्सर इसी पहाड़ी और जंगल वाले रास्ते से गुजरते हैं. ऐसे में वीडियो के जरिए उन्हें बताया गया कि रास्ते में तीन जंगली भालू देखे गए हैं. इसलिए वे सतर्क होकर आएं.

भालू दिख जाए तो क्या करें?

जंगल के रास्तों पर सफर करते समय यह याद रखना जरूरी है कि वन्यजीव अपने प्राकृतिक इलाके में हैं. उन्हें देखकर उनके करीब जाने, फोटो खींचने या वीडियो बनाने के लिए गाड़ी से उतरना खतरनाक हो सकता है. जानकारों का कहना है कि भालू दिखाई दे तो सुरक्षित दूरी बनाए रखें. वाहन में हैं तो अंदर ही रहें और शीशे बंद रखें. भालू को भगाने, डराने या उसके पास जाने की कोशिश न करें. रास्ता रोकने पर जल्दबाजी न करें, उसे खुद हटने का मौका दें. वन्यजीव दिखने की सूचना वन विभाग को दें.

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