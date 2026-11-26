सर्दियां आते ही लोग बेड में रखे और अलमारी में बंद स्वेटर-जर्सी निकालने लगते हैं. जब अलमारी से ये पुराने गर्म कपड़े निकलते हैं, तो कई बार ऐसे स्वेटर भी मिल जाते हैं जो छोटे हो चुके होते हैं या कहीं से फट गए होते हैं. ऐसे कपड़ों को अक्सर लोग बेकार समझकर फेंक देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस स्वेटर को आप कबाड़ समझ रहे हैं, वो आपके काम की ऐसी चीज में तब्दील हो सकता है जो आपके घर को चमका सकती है. जी हां, फटा-पुराना ऊनी स्वेटर घर की सफाई के काम आ सकता है. पुराने ऊनी स्वेटर से आप घर पर एक मजबूत और मोटा पोंछा तैयार कर सकते हैं.



खास बात ये है कि पुराने स्वेटर को इस्तेमाल करने के लिए न तो आपको बाजार से कुछ खरीदने की जरूरत है और न ही ज्यादा मेहनत करने की. बस थोड़ी-सी समझदारी से पुराने स्वेटर को दोबारा इस्तेमाल लायक बनाया जा सकता है. अगर स्वेटर मोटा और मजबूत होगा तो पोछा सालों-साल चल सकता है. आइए जानते हैं इसका आसान तरीका.



फटे स्वेटर से पोंछा बनाने के लिए क्या-क्या चाहिए?

इस देसी जुगाड़ की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको ज्यादा सामान की जरूरत नहीं पड़ेगी. घर में मौजूद कुछ चीजों की मदद से ही आपका पोंछा तैयार हो जाएगा.

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एक पुराना या फटा हुआ ऊनी स्वेटर

तेज धार वाली कैंची

सुई और मजबूत धागा

पुराना वाइपर या पोंछा लगाने वाला डंडा

ध्यान रखें कि पोंछा बनाने के लिए ऐसा स्वेटर चुनें जो बहुत ज्यादा पतला या कमजोर न हो. मोटे ऊनी स्वेटर से बना पोंछा ज्यादा टिकाऊ रहेगा.



पुराने स्वेटर से पोंछा बनाने का आसान तरीका



1. सबसे पहले स्वेटर को काटें: पुराने स्वेटर को किसी प्लेन सरफेस पर अच्छी तरह फैला दें. अब कैंची की मदद से उसकी दोनों आस्तीन, कॉलर और बटन या जिप वाले हिस्से को अलग कर दें.

2. मनचाही शेप में काट लें: अब स्वेटर के बचे हुए मुख्य हिस्से को स्क्वायर या रेकटेंगल शेप में काट लें. कपड़े का साइज इतना रखें कि उसे आसानी से हाथ से पकड़कर या वाइपर में लगाकर इस्तेमाल किया जा सके.

3. किनारों की सिलाई करें: स्वेटर काटने के बाद उसके किनारों से ऊन के रेशे निकल सकते हैं. इससे बचने के लिए चारों तरफ कपड़े को थोड़ा अंदर की ओर मोड़कर सिलाई कर दें. अगर सिलाई मशीन नहीं है, तो हाथ से भी मजबूत टांके लगा सकती हैं.

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4. पोंछे को बनाएं मोटा और मजबूत: अगर आपके पास स्वेटर के दो पुराने टुकड़े हैं, तो उन्हें एक-दूसरे के ऊपर रखकर सिलाई कर दें. इससे पोंछा मोटा हो जाएगा और फर्श की सफाई करते समय इसे इस्तेमाल करना भी आसान रहेगा.

5. वाइपर में लगाकर करें इस्तेमाल: अब आपका पुराना स्वेटर नए पोछे में बदल चुका है. इसे पुराने वाइपर या पोछा लगाने वाले डंडे में फंसाकर इस्तेमाल कर सकती हैं. चाहें तो इसे हाथ से पकड़कर भी फर्श साफ कर सकते हैं.

इस तरह करें पुराने स्वेटर से बने पोंछे की सफाई

पोछा तैयार होने के बाद उसे पहली बार इस्तेमाल करने से पहले साफ पानी में भिगो लें और हल्का निचोड़ दें. इसके बाद आप इससे टाइल्स, मार्बल और पत्थर के फर्श पर जमी धूल-मिट्टी साफ कर सकते हैं.

सफाई करने के बाद पोछे को साफ पानी से अच्छी तरह धोएं. जरूरत पड़ने पर थोड़ा डिटर्जेंट इस्तेमाल करें और फिर इसे धूप में पूरी तरह सुखा लें. ध्यान रखें कि गीले पोंछे को कभी भी बंद जगह या बाल्टी में छोड़कर न रखें. इससे उसमें बदबू और बैक्टीरिया पनप सकते हैं.



फेंकने से पहले पुराने कपड़ों का ऐसे करें इस्तेमाल

घर में रखे पुराने कपड़ों को बेकार समझकर फेंकने के बजाय उन्हें दोबारा इस्तेमाल करने के तरीके खोजें. खासकर ऊनी स्वेटर से बना पोछा रोजाना की सफाई में काम आ सकता है. इससे पुराने कपड़े का इस्तेमाल भी हो जाएगा और नया पोछा खरीदने का खर्च भी बच जाएगा. हालांकि, ये कितना मजबूत रहेगा और कब तक खराब नहीं होगा, ये स्वेटर की क्वालिटी और सिलाई पर निर्भर करेगा.

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