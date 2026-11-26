कभी पर्दे पर नौकरानी बनकर घरों में काम करती नजर आईं, तो कभी छोटे-मोटे किरदारों में ऐसी खो गईं कि लोगों ने उनके टैलेंट को पहचानना ही जरूरी नहीं समझा. काम मिलता था, लेकिन मन का किरदार नहीं. मेहनत होती थी, लेकिन उस हिसाब से न पैसा मिलता था और न इज्जत. यह दर्द है एक्ट्रेस सुनीता राजवार का, जिन्हें आज दर्शक 'पंचायत' की क्रांति देवी के नाम से जानते हैं. फुलेरा की राजनीति में अपनी धाक जमाने वाली क्रांति देवी अब 'पंचायत 5' के ट्रेलर में भी नए तेवर के साथ नजर आ रही हैं. लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए सुनीता ने जो रास्ता तय किया, वह किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है.

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20 साल तक नौकरानी के रोल, एक ही छवि में कैद हो गई थीं सुनीता

सुनीता राजवार ने साल 2024 में कान्स फिल्म फेस्टिवल के दौरान दिए एक इंटरव्यू में अपने करियर का दर्द बयां किया था. उन्होंने बताया कि वह करीब 20 साल तक इंडस्ट्री में काम करती रहीं, लेकिन उन्हें बार-बार नौकरानी के ही किरदार ऑफर किए जाते थे. हालत यह हो गई थी कि उन्हें लगने लगा था कि कहीं उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में ही दर्ज न हो जाए कि इस एक्ट्रेस ने जिंदगीभर सिर्फ नौकरानी के रोल किए हैं.

सुनीता ने बताया था कि लोग भी उन्हें इसी एक किरदार से पहचानने लगे थे. उन्हें कहा जाने लगा था कि वह पूरी जिंदगी ऐसे ही रोल करती रहेंगी. एक्ट्रेस के मुताबिक, छोटे किरदार करने वाले कलाकारों को अक्सर न तो ठीक से इज्जत मिलती है और न ही अच्छा पैसा. उन्होंने यहां तक कहा था कि कई बार छोटे कलाकारों के साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया जाता है.

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उनकी बातों में वह तकलीफ साफ महसूस होती है, जो सालों तक मेहनत करने के बाद भी सम्मान न मिलने से पैदा होती है. सुनीता ने कहा था कि कई बार उन्हें बहुत बुरा लगा और लोगों के व्यवहार से उनका दिल भी टूटा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी.

जब काम से भर गया मन, तीन साल के लिए एक्टिंग से बना ली दूरी

एक ही तरह के किरदार मिलते रहने से सुनीता राजवार इतनी परेशान हो गई थीं कि उन्होंने एक्टिंग से ब्रेक लेने का फैसला कर लिया. उन्होंने बताया था कि साल 2012 में उन्होंने काम से दूरी बना ली, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब कोई ढंग का रोल नहीं मिल रहा है. वह बार-बार नौकरानी के किरदार में ही टाइपकास्ट हो रही थीं.

सुनीता ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने तय कर लिया था कि अब वह नौकरानी का रोल नहीं करेंगी. एक कलाकार हर तरह का किरदार निभाने के लिए तैयार रहता है, लेकिन जब उसे बार-बार एक ही दायरे में बांध दिया जाता है, तो उसकी अपनी पहचान कहीं पीछे छूटने लगती है.

एक्टिंग से दूरी बनाने के बाद सुनीता ने करीब तीन साल तक कोई प्रोजेक्ट नहीं किया. इस दौरान वह डिजाइनर मसाबा गुप्ता की मैनेजर भी बनीं. बाद में उन्हें मां, दादी, चाची, मामी और मौसी जैसे दूसरे तरह के किरदार मिलने लगे. इसके बाद उन्होंने फिर से एक्टिंग की दुनिया में वापसी की. साल 2015 में वह टीवी शो 'संतोषी मां' के साथ पर्दे पर लौटीं.

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'पंचायत' में नीना गुप्ता के रोल के लिए दिया था ऑडिशन, लेकिन बन गईं क्रांति देवी

सुनीता राजवार की जिंदगी में 'पंचायत' का आना भी दिलचस्प कहानी है. जुलाई 2026 में नवभारत टाइम्स को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उन्होंने इस सीरीज में नीना गुप्ता के किरदार के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन वह रोल उन्हें नहीं मिला. इसके बाद मेकर्स ने उनके लिए क्रांति देवी का किरदार तैयार किया और यही रोल उनकी पहचान का बड़ा हिस्सा बन गया.

सुनीता ने यह भी कहा कि उनकी जिंदगी सिर्फ 'पंचायत' से नहीं बदली. इससे पहले 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में धनिया नाम का उनका किरदार भी काफी अहम रहा था. भले ही वह मेड का रोल था, लेकिन वह छोटा या बेअसर किरदार नहीं था. उसी भूमिका से उन्हें घर-घर में पहचान मिलने लगी थी.

इसके अलावा फिल्म 'एक चालीस की लास्ट लोकल' में भी उनके काम की तारीफ हुई थी. इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट ब्रेकथ्रू परफॉर्मेंस के लिए नॉमिनेशन भी मिला था. यानी सुनीता का सफर धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा था, बस उन्हें सही मौके और अलग-अलग तरह के किरदारों का इंतजार था.

पंचायत 5 में अब क्रांति देवी के हाथ में फुलेरा की सत्ता

अब बात करें 'पंचायत 5' की, तो इस बार फुलेरा की कहानी में बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है. 23 नवंबर को रिलीज हुए ट्रेलर में क्रांति देवी को प्रधान की कुर्सी संभालते देखा जा सकता है. पिछले सीजन में उन्होंने मंजू देवी को 73 वोटों से हराकर यह कुर्सी हासिल की थी. अब उनके पति बनराकस यानी भूषण के साथ उनकी सत्ता और गांव की राजनीति के नए समीकरण देखने को मिलेंगे. सीरीज 3 दिसंबर 2026 को प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी.

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क्रांति देवी के किरदार में सुनीता का अंदाज भी दर्शकों को खूब पसंद आता है. उनका आत्मविश्वास, चुनावी तेवर और गांव की राजनीति में दखल उन्हें कहानी का अहम हिस्सा बनाते हैं. कभी छोटे पर्दे पर नौकरानी के रोल में सिमट जाने वाली एक्ट्रेस आज उसी फुलेरा में सत्ता संभाल रही हैं, जहां हर कोई उनकी बात सुनने को मजबूर है.

सुनीता राजवार की कहानी में सबसे खूबसूरत बात यही है कि उन्होंने उस दौर में भी हार नहीं मानी, जब उन्हें बार-बार एक ही तरह के किरदार दिए जा रहे थे. उन्होंने ब्रेक लिया, खुद को समय दिया और फिर नए अंदाज में लौटीं. आज दर्शक उन्हें सिर्फ किसी की नौकरानी या मां के किरदार से नहीं, बल्कि क्रांति देवी के नाम से पहचानते हैं. शायद यही किसी कलाकार की सबसे बड़ी जीत है कि एक दिन दुनिया उसे उसी पहचान से याद करे, जिसे बनाने के लिए उसने सालों तक इंतजार किया हो.

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