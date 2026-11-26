उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर पर विवादित पोस्ट के बाद माहौल गरमा गया. आक्रोशित भीड़ ने आरोपी लड़कों के घर पर धावा बोल दिया. सरेआम उनकी पिटाई की और गांव के ऊंचे चबूतरे पर हाथ जुड़वाकर सार्वजनिक माफी मंगवाई. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. फिलहाल, पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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आपको बता दें कि घोसी कोतवाली क्षेत्र के मानिकपुर जमीन हाजीपुर गांव के बलुआ टोला में 23 नवंबर को एक युवक और एक नाबालिग ने डॉ. भीमराव आंबेडकर के चित्र के साथ गलत व्यवहार करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था. वीडियो वायरल होने पर भीम आर्मी समर्थकों ने नाराजगी जताते हुए दोनों लड़कों को पकड़ा, पिटाई की और पब्लिकली माफी मंगवाई. पुलिस ने लिखित तहरीर और वायरल वीडियो के आधार पर दोनों घटनाओं में मुकदमा दर्ज किया साथ ही एक लड़के को हिरासत में लिया है.

पुलिस के संज्ञान में मामला आने के बाद पहली घटना को लेकर लिखित तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया. पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की, जबकि मामले में एक अन्य बाल अपचारी के शामिल होने की बात सामने आई. वहीं, दूसरी तरफ भीड़ द्वारा जबरदस्ती पकड़कर ले जाने और माफी मंगवाने के मामले में भी पीड़ित लड़के के परिवार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है.

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इस पूरे मामले पर घोसी के सीओ सत्येंद्र भूषण तिवारी ने बताया कि 23 नवंबर 2026 को मानिकपुर हाजीपुर गांव से सोशल मीडिया के जरिए वायरल वीडियो पुलिस के संज्ञान में आया था. उन्होंने कहा कि दोनों प्रकरणों में तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमे दर्ज कर साक्ष्यों के आधार पर विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है. पुलिस के अनुसार, मौके पर फिलहाल शांति व्यवस्था बनी हुई है और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है.

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