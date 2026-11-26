शादी-ब्याह हो या कोई बड़ा भोज, खाने की टेबल पर लोगों की भीड़ लगना कोई नई बात नहीं है. लेकिन जब खाने के लिए प्लेट ही कम पड़ जाए, लोग बड़े-बड़े बर्तनों से सीधे सब्जियां निकालकर खाने लगें और मिठाई देखते ही उस पर टूट पड़ें, तो नजारा थोड़ा अलग हो जाता है. अनंत सिंह की बेटी की शादी इन दिनों अपने भव्य आयोजन के साथ-साथ कुछ मजेदार वीडियो को लेकर भी चर्चा में है. शादी में मेहमानों की भीड़, शाही इंतजाम और दावत के बीच खाने को लेकर ऐसे-ऐसे नजारे सामने आए हैं, जिन्हें देखकर किसी की भी हंसी छूट जाए. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इन वीडियो में कोई मक्खन खाने में जुटा है, तो कोई प्लेट-पत्तल न मिलने पर गिलास में ही खाना लेकर बैठ गया.

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कहीं लोग बड़े-बड़े बर्तनों से सब्जियां निकालकर खाते दिख रहे हैं, तो कहीं रसगुल्लों पर टूट पड़ते नजर आ रहे हैं. कुल मिलाकर, अनंत सिंह की बेटी की शादी में दावत का ऐसा रंग देखने को मिला कि अब शादी के इन मजेदार वीडियो की भी खूब चर्चा हो रही है. मजेदार बात यह है कि इन वीडियो में लोगों को खाने के लिए तरह-तरह के जुगाड़ करते देखा जा सकता है. किसी को प्लेट की चिंता नहीं है, किसी को चम्मच की जरूरत नहीं और किसी को इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा कि वह किस बर्तन में खाना खा रहा है. बस सामने खाना होना चाहिए और मौका मिलते ही अपना हिस्सा हासिल कर लेना है.

प्लेट नहीं मिली तो गिलास को ही बना लिया खाने का बर्तन

इन वीडियो में सबसे मजेदार नजारा उन लोगों का है, जिन्हें खाने के लिए पत्तल तक नसीब नहीं हुई. आमतौर पर लोग पत्तल या प्लेट में खाना लेकर आराम से बैठते हैं, लेकिन यहां कुछ लोगों को जब पत्तल नहीं मिली तो उन्होंने गिलास से ही काम चला लिया. गिलास में खाना लिया और उसी में सब्जी-पूड़ी खाने बैठ गए. अब इसे भूख कहें या मौके पर काम आने वाला देसी जुगाड़!

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वहीं, कुछ लोग तो बड़े-बड़े बर्तनों के पास ही पहुंच गए. सब्जी जिस बर्तन में रखी थी, उसी से कटोरे और दूसरे बर्तनों में निकालकर खाने लगे. ऐसा लग रहा था कि अगर कुछ देर और इंतजार किया तो शायद मनपसंद सब्जी खत्म हो जाएगी. इसलिए लाइन में लगने या प्लेट का इंतजार करने के बजाय लोगों ने सीधे खाने के बर्तन तक पहुंचना बेहतर समझा.

दूसरी तरफ मिठाई के शौकीनों की भी कमी नहीं दिखती. रसगुल्ले सामने आते ही कुछ लोग उन पर टूट पड़ते हैं. किसी की नजर रसगुल्लों पर है तो कोई अपने हिस्से का खाना जुटाने में लगा है. ऐसा लग रहा है कि दावत में हर किसी ने अपनी पसंद की चीज पहले हासिल करने का मिशन बना लिया हो. सब्जी, मक्खन और मिठाई के बीच लोगों की अपनी-अपनी पसंद साफ दिखाई देती है. वहीं एक शख्स सीधे कार्टन से सब्जी खाते हुए दिख रहा है.

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जुगाड़ देख सोशल मीडिया पर छूट रही हंसी

इन वीडियो की सबसे खास बात यह है कि हर वीडियो में खाने को लेकर एक अलग ही नजारा देखने को मिलता है. कहीं प्लेट की जगह गिलास इस्तेमाल हो रहा है, कहीं लोग बड़े बर्तनों से सब्जी निकाल रहे हैं, तो कहीं मक्खन और रसगुल्लों के लिए अलग ही उत्साह नजर आ रहा है. खाने के लिए लोगों के ये देसी जुगाड़ देखकर सोशल मीडिया यूजर्स भी खूब मजे ले रहे हैं.

हालांकि, इन वीडियो को देखकर यह कहना मुश्किल है कि वहां खाने की कमी थी या लोगों की पसंद की चीजों के लिए ज्यादा भीड़ जुट गई थी. लेकिन इतना जरूर है कि इन छोटे-छोटे मजेदार पलों ने इंटरनेट पर लोगों का ध्यान खींच लिया है. अब कोई इन नजारों को देखकर कह रहा है कि दावत में खाने से ज्यादा जरूरी सही समय पर सही जगह पहुंचना है, तो किसी को गिलास में खाना खाने वाला जुगाड़ सबसे मजेदार लग रहा है.

कुल मिलाकर, इन वीडियो में दावत का ऐसा रंग देखने को मिल रहा है, जहां किसी को प्लेट की फिक्र है, किसी को सब्जी की, किसी को मक्खन की और किसी को रसगुल्ले की. एक बात तो तय है, इन नजारों को देखकर आप भी कहेंगे कि भाई, दावत में खाने का असली रोमांच तो यहां दिखाई दे रहा है!

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