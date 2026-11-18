उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर सीट-बंटवारे पर घमासान तेज हो गया है. कांग्रेस के साथ गठबंधन और सीटों के तालमेल को लेकर समाजवादी पार्टी से तीखे बयान सामने आने लगे हैं. सपा सांसद एसपी सिंह पटेल ने तो कह दिया है कि कांग्रेस को 50 से ज्यादा सीटें मिलनी ही नहीं चाहिए.

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कांग्रेस के साथ चल रही सीट-बंटवारे की बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सपा सांसद एसपी सिंह पटेल ने कहा कि ये सिर्फ दबाव बनाने का एक तरीका है. उनका मानना है कि कांग्रेस को लगता है कि अगर वो लंबी सीटों की लिस्ट सौंपेंगे, तो कम से कम उनकी कुछ मांगें तो मान ही ली जाएंगी.

उन्होंने आगे कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दूसरे नेताओं का मानना है कि लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने कई सीटें यूं ही गंवा दी थीं.

'कांग्रेस को न तो 50 से ज्यादा सीटें दी...'

एसपी सिंह पटेल ने दावा किया कि कांग्रेस जो छह सीटें जीतने में कामयाब रही थी, वो पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के समर्थन और सहयोग की वजह से ही मुमकिन हो पाया था. उन्होंने कहा, 'मैं फिर से कहता हूं कि कांग्रेस को न तो 50 से ज्यादा सीटें दी जानी चाहिए और न ही उससे ज्यादा की मांग करनी चाहिए.'

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अमेरिका में राहुल गांधी ने यूपी में गठबंधन पर क्या कहा?

एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी की ओर से सीटों को लेकर तल्ख तेवर दिखाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका में उत्तर प्रदेश में गठबंधन को लेकर सकारात्मक बयान दिया है.

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राहुल गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है. उन्होंने कहा, 'उत्तर प्रदेश में हमारा गठबंधन है. जाहिर है कि हम एक काफी अच्छी स्थिति में हैं. उन्होंने इस दौरान आगामी यूपी विधानसभा चुनावों को लेकर चुनावी धांधली पर भी चिंता जताई. राहुल गांधी ने कहा, 'हमें लगता है कि जिस तरह से वो (बीजेपी) अब तक चुनाव में धांधली करते आए हैं, उससे आगे चलकर उनके लिए ऐसा करना और भी ज्यादा मुश्किल होता जाएगा.'

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