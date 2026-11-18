सड़क पर एक बुजुर्ग महिला पैदल जा रही थीं. आसपास गाड़ियां आ-जा रही थीं. तभी अचानक एक कार आई और महिला को टक्कर मार दी. टक्कर लगते ही महिला गंभीर रूप से घायल हो गईं. हादसे के बाद कार चालक कार लेकर मौके से फरार हो गया. यह घटना महाराष्ट्र के नागपुर की है. इस पूरे हादसे का CCTV फुटेज सामने आया है. इसमें देखा जा सकता है कि कार की टक्कर से महिला किस तरह सड़क पर गिर पड़ती हैं. घायल महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है. फिलहाल उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है.

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यहां देखें वीडियो

घटना नागपुर के मनीष नगर इलाके की है. सोमवार शाम करीब 6 बजे बुजुर्ग महिला सड़क पर पैदल जा रही थीं. इसी दौरान एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी. हादसा इतना गंभीर था कि महिला को काफी चोटें आईं. पास की एक दुकान में CCTV कैमरा लगा हुआ था. उसी कैमरे में पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई है.

इस घटना के बाद यह फुटेज अब सामने आया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला को टक्कर लगने के बाद चालक ने गाड़ी नहीं रोकी और न ही उनकी मदद के लिए आगे आया. वह तुरंत मौके से फरार हो गया.

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इस दौरान घटना वाली जगह पर मौजूद लोगों ने महिला को घायल हालत में सड़क पर पड़े देखा तो तुरंत दौड़े. लोगों ने महिला को पास के एक प्राइवेट अस्पताल पहुंचाया. डॉक्टरों की निगरानी में महिला का इलाज चल रहा है. उनकी हालत गंभीर बनी हुई है. इस पूरे मामले को लेकर नागपुर के बेलतरोड़ी पुलिस थाने में कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस हादसे की जांच कर रही है. CCTV फुटेज इस जांच का अहम हिस्सा है. पुलिस अब कार और उसके चालक की पहचान करने में जुटी हुई है.

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