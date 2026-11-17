उत्तर प्रदेश के मथुरा में भारतीय जनता पार्टी की दो दिवसीय मंथन बैठक मंगलवार को संपन्न हो गई है. बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उपमुख्यमंत्री और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए. बैठक के बाद प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में कोई दूसरी पार्टी सफल नहीं होने वाली है और बीजेपी लगातार तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी. वहीं, उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा.

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'राधे-राधे कमल खिला दे' के नारों से शुरू हुई बैठक

मथुरा में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि यहां कल से पार्टी की बैठक चल रही थी. मंगलवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मस्थली पहुंचे और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया. पंकज चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उपमुख्यमंत्रियों, राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी, हरीश द्विवेदी और अन्य नेताओं ने नितिन नबीन का स्वागत किया.

उन्होंने कहा कि मंगलवार को अशोक सिंघल की पुण्यतिथि भी है. इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की. पंकज चौधरी ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण की धरती पर जब बैठक शुरू हुई तो सभी ने 'राधे-राधे कमल खिला दे' का नारा लगाया.

'यूपी में बीजेपी के 2.5 करोड़ से ज्यादा सदस्य'

प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने पार्टी के संगठनात्मक विस्तार का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के 2.5 करोड़ से ज्यादा सदस्य और दो लाख से अधिक सक्रिय कार्यकर्ता हैं. उन्होंने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रेरित करना और संगठन को मजबूत करना था. पंकज चौधरी ने दावा किया, 'उत्तर प्रदेश में कोई दूसरी पार्टी सफल नहीं होने वाली है. बीजेपी तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी.'

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आज जनपद मथुरा के परखम गांव स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र में मा० सांसद (राज्यसभा) एवं विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री नितिन नबीन जी की गरिमामयी उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित "द्विदिवसीय : प्रदेश योजना बैठक" में सम्मिलित हुआ। इस अवसर पर राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) आदरणीय श्री बी०एल० संतोष जी, मा० मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, राष्ट्रीय महामंत्री, भाजपा, प्रदेश प्रभारी, भाजपा, उत्तर प्रदेश एवं मा० राज्यसभा सांसद श्री विनोद तावड़े जी, मा० केंद्रीय राज्यमंत्री एवं प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा, उत्तर प्रदेश श्री पंकज चौधरी जी, मा० उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, प्रदेश महामंत्री (संगठन) भाजपा, उत्तर प्रदेश श्री धर्मपाल जी, राष्ट्रीय महामंत्री, भाजपा एवं प्रभारी, कर्नाटक व बिहार प्रदेश, भाजपा श्री हरीश द्विवेदी जी एवं उत्तर प्रदेश सरकार के मा० मंत्रीगण, पदाधिकारीगण व वरिष्ठजन उपस्थित रहे। @NitinNabin @BJP4India @BJP4UP — Brajesh Pathak (@brajeshpathakup) November 17, 2026

बूथ स्तर तक हर व्यक्ति से संपर्क करेगी बीजेपी

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि मथुरा में आयोजित दो दिवसीय मंथन बैठक संपन्न हो गई है. इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया. उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को सबसे आगे रखते हुए बूथ स्तर तक हर व्यक्ति से संपर्क करेगी. पार्टी का लक्ष्य लगातार तीसरी बार भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करना है.

ब्रजेश पाठक ने कहा, 'हम अपने कार्यकर्ताओं को आगे रखकर बूथ स्तर तक प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचेंगे, ताकि बीजेपी लगातार तीसरी बार भारी बहुमत के साथ सरकार बना सके.'

समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन पर निशाना

उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन पर भी हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल झूठ, छल और भ्रामक नैरेटिव फैलाने का काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा, 'समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की ओर से फैलाए जा रहे झूठ, छल और नैरेटिव सफल नहीं होंगे.'

ब्रजेश पाठक ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश आज विकास और कानून-व्यवस्था के मामले में पहले स्थान पर है. उन्होंने विश्वास जताया कि बीजेपी तीसरी बार बड़े जनादेश के साथ सत्ता में वापसी करेगी. मथुरा में हुई इस दो दिवसीय बैठक के दौरान बीजेपी नेताओं ने संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और बूथ स्तर पर जनता से संपर्क बढ़ाने पर जोर दिया.

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