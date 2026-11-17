Sharla Aloo Tikki Recipe: सर्दियों में आलू पराठा, कचौड़ी, पूड़ी और पकौड़े अक्सर घरों में बनाए जाते हैं और लोग इनको बड़े मजे से खाते भी हैं. ठंड में गरमा-गरम और कुरकुरी टिक्की खाने का मजा ही अलग होता है. आमतौर पर आपने आलू की टिक्की तो कई बार खाई होगी, लेकिन क्या कभी जालंधर की मशहूर शरला आलू टिक्की का स्वाद चखा है?

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इसकी खासियत है इसे बनाने का अलग तरीका और इसमें इस्तेमाल होने वाली ताजी मेथी. मास्टरशेफ पंकज भदौरिया ने इस खास स्ट्रीट फूड की आसान रेसिपी शेयर की है, जिसे आप घर पर भी आसानी से बना सकते हैं.

इस टिक्की को छोटे आलू और ताजी मेथी की मदद से तैयार किया जाता है. बाहर से कुरकुरी और अंदर से स्वादिष्ट इस टिक्की को कद्दूकस की हुई मूली, मीठी दही और चटनी के साथ परोसा जाता है. सर्दियों में शाम की चाय के साथ यह एक बेहतरीन स्नैक बन सकता है.

शरला आलू टिक्की बनाने के लिए सामग्री

टिक्की के लिए:

250 ग्राम उबले हुए छोटे आलू

1 कप बारीक कटी ताजी मेथी

स्वादानुसार नमक

1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर

1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर

आधा छोटा चम्मच गरम मसाला

आधा कप भुना हुआ बेसन

जरूरत के अनुसार पानी

तलने के लिए तेल

परोसने के लिए:

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मीठा दही

हरी चटनी

मीठी इमली की चटनी

कद्दूकस की हुई मूली

चाट मसाला

शरला आलू टिक्की बनाने का आसान तरीका

सबसे पहले उबले हुए छोटे आलू लें और उन्हें चार-चार टुकड़ों में काट लें. अब इसमें बारीक कटी हुई ताजी मेथी डालें. साथ ही नमक, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला मिलाएं. इसके बाद इसमें भुना हुआ बेसन डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें. मिश्रण में थोड़ा-थोड़ा पानी छिड़कें और इसे हल्के हाथों से मिलाते हुए टिक्की का आकार दें. अब एक कड़ाही में तेल गर्म करें और तैयार टिक्कियों को मध्यम आंच पर सुनहरा और कुरकुरा होने तक तल लें. टिक्की तैयार होने पर इन्हें बीच से आधा काट लें. ऊपर से कद्दूकस की हुई मूली डालें. आखिर में मीठा दही, हरी चटनी, इमली की मीठी चटनी और चाट मसाला डालकर गर्मागर्म परोसें.

सर्दियों के लिए क्यों है खास?

शरला आलू टिक्की की सबसे खास बात इसमें इस्तेमाल होने वाली ताजी मेथी है. सर्दियों में मेथी आसानी से मिल जाती है और इसका स्वाद आलू के साथ अच्छी तरह मेल खाता है. मूली और चटनी की टॉपिंग इस टिक्की को आम आलू टिक्की से अलग बनाती है. आप इसे घर पर शाम के नाश्ते या मेहमानों के लिए भी बना सकते हैं.

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