Sharla Aloo Tikki Recipe: सर्दियों में आलू पराठा, कचौड़ी, पूड़ी और पकौड़े अक्सर घरों में बनाए जाते हैं और लोग इनको बड़े मजे से खाते भी हैं. ठंड में गरमा-गरम और कुरकुरी टिक्की खाने का मजा ही अलग होता है. आमतौर पर आपने आलू की टिक्की तो कई बार खाई होगी, लेकिन क्या कभी जालंधर की मशहूर शरला आलू टिक्की का स्वाद चखा है?
इसकी खासियत है इसे बनाने का अलग तरीका और इसमें इस्तेमाल होने वाली ताजी मेथी. मास्टरशेफ पंकज भदौरिया ने इस खास स्ट्रीट फूड की आसान रेसिपी शेयर की है, जिसे आप घर पर भी आसानी से बना सकते हैं.
इस टिक्की को छोटे आलू और ताजी मेथी की मदद से तैयार किया जाता है. बाहर से कुरकुरी और अंदर से स्वादिष्ट इस टिक्की को कद्दूकस की हुई मूली, मीठी दही और चटनी के साथ परोसा जाता है. सर्दियों में शाम की चाय के साथ यह एक बेहतरीन स्नैक बन सकता है.
शरला आलू टिक्की बनाने के लिए सामग्री
टिक्की के लिए:
परोसने के लिए:
शरला आलू टिक्की बनाने का आसान तरीका
सर्दियों के लिए क्यों है खास?
शरला आलू टिक्की की सबसे खास बात इसमें इस्तेमाल होने वाली ताजी मेथी है. सर्दियों में मेथी आसानी से मिल जाती है और इसका स्वाद आलू के साथ अच्छी तरह मेल खाता है. मूली और चटनी की टॉपिंग इस टिक्की को आम आलू टिक्की से अलग बनाती है. आप इसे घर पर शाम के नाश्ते या मेहमानों के लिए भी बना सकते हैं.