90 के दशक में दूरदर्शन देखने वाले लोगों को 'मालगुडी डेज' का नटखट स्वामी तो जरूर याद होगा. वही शरारती बच्चा, जिसकी मासूमियत और अदाकारी ने हर घर में अपनी जगह बना ली थी. इस किरदार को निभाने वाले मास्टर मंजूनाथ रातोंरात देशभर में मशहूर हो गए थे. उनकी लोकप्रियता ऐसी थी कि उन्हें कई इंटरनेशनल अवॉर्ड्स, नेशनल अवॉर्ड और स्टेट अवॉर्ड तक मिले. लेकिन क्या आप जानते हैं कि बचपन में एक्टिंग की दुनिया पर राज करने वाला यह छोटा कलाकार आज फिल्मों से पूरी तरह दूर है? इतना ही नहीं, अब वह फिल्में नहीं, बल्कि सड़कें बनवाने से लेकर सरकारी नीतियां तैयार करने तक का काम कर रहे हैं. उनकी जिंदगी की कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है.

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3 साल की उम्र में फिल्मों में हुई एंट्री, अमिताभ बच्चन तक के साथ किया काम

मास्टर मंजूनाथ का फिल्मी सफर किसी प्लानिंग के साथ शुरू नहीं हुआ था. उनके माता-पिता का फिल्म इंडस्ट्री से कोई लेना-देना नहीं था. दोनों काम पर जाते थे और उन्हें घर पर अकेला छोड़ना मुश्किल था. ऐसे में वे उन्हें अपने घर के पास एक फिल्म सेट पर बच्चों की देखभाल वाली जगह पर छोड़ने लगे.

यहीं एक पार्ट टाइम प्रोडक्शन मैनेजर की नजर छोटे मंजूनाथ पर पड़ी. उन्हें लगा कि यह बच्चा काफी बातूनी और कैमरे के सामने सहज है. उन्होंने मंजूनाथ के माता-पिता को कन्नड़ फिल्म 'अजित' में काम करने के लिए मना लिया. इस फिल्म में दिग्गज अभिनेता अंबरीश थे. बस यहीं से मंजूनाथ की किस्मत का कैमरा चल पड़ा.

महज 3 साल की उम्र से 17 साल तक उन्होंने 25 से ज्यादा कन्नड़ और हिंदी फिल्मों में काम किया. इस दौरान उन्हें अंबरीश, शंकर नाग, अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर और सनी देओल जैसे बड़े सितारों के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला.

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'मालगुडी डेज' के स्वामी बनकर घर-घर में छा गए मंजूनाथ

मंजूनाथ के करियर का सबसे यादगार किरदार रहा टीवी सीरियल 'मालगुडी डेज' का स्वामी. आरके नारायण की कहानियों पर आधारित इस सीरियल को शंकर नाग ने डायरेक्ट किया था. इसमें स्वामी के किरदार में मंजूनाथ ने ऐसी जान डाली कि लोग उन्हें उनके असली नाम से ज्यादा स्वामी के नाम से पहचानने लगे.

इस किरदार ने उन्हें देशभर में पहचान दिलाई. उनकी अदाकारी के लिए उन्हें छह इंटरनेशनल अवॉर्ड, एक नेशनल अवॉर्ड और एक स्टेट अवॉर्ड मिला. खास बात यह थी कि 'मालगुडी डेज' में काम करने से पहले ही वह करीब 23 से 25 फिल्मों में नजर आ चुके थे.

पढ़ाई में फेल हुए तो छिन जाती थी एक्टिंग, पिता की मौत ने बदल दी जिंदगी

मंजूनाथ के माता-पिता ने शुरुआत से ही एक बात साफ कर दी थी कि फिल्मों में काम करना कोई स्थायी अधिकार नहीं है. अगर वह किसी टेस्ट या परीक्षा में फेल हुए तो उनका फिल्मी करियर वहीं खत्म हो जाएगा.

मंजूनाथ ने एक पॉडकास्ट में बताया था कि यह उनके माता-पिता की तरफ से प्रोत्साहन नहीं, बल्कि एक तरह की चेतावनी थी. वह एक्टिंग से बहुत प्यार करते थे और फिल्मों में बने रहने के लिए पढ़ाई में भी खूब मेहनत करते थे.

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लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया, जिसने उन्हें अंदर तक बदल दिया. साल 1992 में जब वह महज 15 साल के थे, तब उनके पिता का निधन हो गया. उनकी मां काम करती थीं, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी. मंजूनाथ ने बताया कि उन्हें कभी अपनी मां से पैसे मांगने की आदत ही नहीं रही, क्योंकि वह बचपन से खुद कमाते आए थे.

17 साल की उम्र में छोड़ दी फिल्में, फिर नहीं मिला हीरो बनने का मौका

बचपन में खूब नाम कमाने वाले मंजूनाथ का फिल्मी करियर किशोरावस्था आते-आते थम गया. दरअसल, उस समय कन्नड़ सिनेमा में बाल कलाकारों के लिए बड़े होने के बाद आगे बढ़ने के ज्यादा मौके नहीं थे.

मंजूनाथ के मुताबिक, उस दौर में बाल कलाकारों के लिए बच्चा बने रहने और सीधे हीरो या कैरेक्टर आर्टिस्ट बनने के बीच कोई रास्ता नहीं था. यही वजह रही कि 17 साल की उम्र तक आते-आते उन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया.

हालांकि, कुछ समय तक वह दूरदर्शन के सीरियल्स में नजर आते रहे. उनकी आखिरी चर्चित फिल्मों में 1992 की तेलुगु फिल्म 'स्वाति किरणम' शामिल रही, जिसे के. विश्वनाथ ने डायरेक्ट किया था.

बाल कलाकारों के हक के लिए भी उठाई आवाज

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मंजूनाथ ने सिर्फ एक्टिंग ही नहीं की, बल्कि बाल कलाकारों के अधिकारों को लेकर भी आवाज उठाई. 80 के दशक की शुरुआत में कलाकारों के एक समूह ने मिलकर ऐसा संगठन बनाने की कोशिश की, जिससे इंडस्ट्री में काम करने वाले कलाकारों के भुगतान और अधिकार सुरक्षित रह सकें.

इस व्यवस्था के तहत तय किया गया कि जब तक कलाकार को भुगतान नहीं मिलेगा, वह डबिंग नहीं करेगा. कोई दूसरा कलाकार लिखित एनओसी के बिना उसकी आवाज में डबिंग भी नहीं करेगा. इतना ही नहीं, फिल्म की फाइनल कॉपी संभालने वाली प्रसाद लैब्स को भी कलाकार की पेमेंट की मंजूरी के बिना कॉपी जारी नहीं करनी थी.

फिल्मों से दूर हुए तो इंटरनेट की दुनिया में बनाई पहचान

अब मंजूनाथ की जिंदगी में एक और बड़ा ट्विस्ट आया. 90 के दशक के आखिरी दौर में जब बेंगलुरु में आईटी कंपनियों का दबदबा बढ़ने लगा और टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स और आईबीएम जैसी कंपनियां वहां काम शुरू कर रही थीं, तब मंजूनाथ ने भी इस नई दुनिया का हिस्सा बनने का फैसला किया.

उन्हें ऑनलाइनबेंगलुरु डॉट कॉम में कंटेंट राइटर की नौकरी मिल गई. दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में उन्हें इंटरनेट चलाना भी ठीक से नहीं आता था. उन्होंने नौकरी पाने के लिए इंटरनेट की जानकारी होने का दावा कर दिया था. असल में उन्होंने ब्रिगेड रोड के एक कॉफी डे आउटलेट पर विदेशियों को कंप्यूटर चलाते देखकर इंटरनेट के बारे में थोड़ा-बहुत सीखा था.

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लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. जब डॉट कॉम कंपनियों का बुरा दौर आया तो उनके बॉस ने उन्हें तीन महीने का समय दिया कि वह साबित करें कि उनकी नौकरी कंपनी के लिए जरूरी है.

तभी मंजूनाथ को एक आइडिया आया. उन्होंने देखा था कि परीक्षा के नतीजे देखने के लिए छात्रों को स्कूल और कॉलेज के नोटिस बोर्ड के बाहर लंबी भीड़ लगानी पड़ती है. उन्होंने एसएसएलसी और पीयूसी के परीक्षा परिणाम इंटरनेट पर जारी करने का प्रस्ताव रखा. इसके लिए उन्होंने सरकारी अधिकारियों से संपर्क किया, एनआईटी और टाइटन जैसी कंपनियों को स्पॉन्सरशिप के लिए मनाया और नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर यानी एनआईसी के साथ मिलकर काम किया.

इस पहल के बाद भारत में पहली बार परीक्षा के नतीजे ऑनलाइन जारी किए गए. अगले दिन अखबार में इस उपलब्धि का श्रेय ऑनलाइनबेंगलुरु डॉट कॉम और एनआईसी को दिया गया. मंजूनाथ ने इसे अपनी जिंदगी का ऐसा पल बताया, जब उन्हें लगा कि अब लोग उन्हें मास्टर मंजूनाथ नहीं, बल्कि मंजूनाथ नायकर के नाम से पहचान रहे हैं.

फिल्मों का हीरो बना सरकारी प्रोजेक्ट्स का हिस्सा, 18 साल तक बनवाईं सड़कें

ऑनलाइन रिजल्ट की इस कामयाबी ने मंजूनाथ के लिए नए रास्ते खोल दिए. तत्कालीन मुख्यमंत्री एसएम कृष्णा और कई आईएएस अधिकारियों का ध्यान उनकी तरफ गया. इसके बाद उन्हें ई-गवर्नेंस से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स में काम करने का मौका मिला.

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उन्होंने बीबीएमपी की वेबसाइट, ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान की व्यवस्था और कर्नाटक के बेहद अहम 'भूमि प्रोजेक्ट' में योगदान दिया. इस प्रोजेक्ट के तहत राज्य की जमीन से जुड़े रिकॉर्ड को डिजिटल किया गया.

इसके बाद मंजूनाथ ने इंफ्रास्ट्रक्चर की दुनिया में कदम रखा. उन्होंने करीब 18 साल तक बेंगलुरु एक्सप्रेसवे कॉरिडोर और नाइस पेरिफेरल रोड प्रोजेक्ट जैसे बड़े कामों पर काम किया. इस दौरान उनकी जिम्मेदारी जमीन अधिग्रहण, सरकारी विभागों से तालमेल और नीतियों से जुड़े काम संभालने की रही.

अब खुद की कंसल्टेंसी कंपनी चलाते हैं मंजूनाथ

फिल्मों में बतौर बाल कलाकार पहचान बनाने वाले मास्टर मंजूनाथ पिछले 8-9 साल से अपनी कंसल्टेंसी कंपनी वीआईसी प्राइवेट लिमिटेड चला रहे हैं. उनका काम प्राइवेट कंपनियों और सरकार के बीच तालमेल बनाना, कारोबार को आसान बनाने वाली नीतियों पर काम करना और नियमों से जुड़े मामलों को संभालना है.

मंजूनाथ का कहना है कि कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों ने उन्हें सरकारी कामकाज में योगदान देने का मौका दिया. वह ऐसी नीतियों को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, जिनसे निजी कंपनियों को फायदा मिले और सरकार के हित भी सुरक्षित रहें.

कभी टीवी स्क्रीन पर स्वामी बनकर बच्चों और बड़ों का दिल जीतने वाले मास्टर मंजूनाथ ने जिंदगी में ऐसा मोड़ लिया कि एक्टिंग की दुनिया पीछे छूट गई. आज वह कैमरे के सामने नहीं, बल्कि सरकारी और कारोबारी दुनिया के अहम प्रोजेक्ट्स के बीच अपनी पहचान बना रहे हैं. सच कहें तो मंजूनाथ की असली कहानी यही बताती है कि जिंदगी में एक किरदार खत्म होने का मतलब पूरी कहानी खत्म होना नहीं होता.

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