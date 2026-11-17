उत्तर प्रदेश के संतकबीरनगर जिले में दो लोगों की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. मेहदावल थाना क्षेत्र के जमोहरा गांव में हुई इस वारदात के मुख्य आरोपी राकेश यादव को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी है.

और पढ़ें

इसके बाद उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल खलीलाबाद लाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है. पुलिस ने इस मामले में तीन अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है.

पुलिस के मुताबिक, मुख्य आरोपी राकेश यादव की तलाश में अभियान चलाया जा रहा था. इसी दौरान पुलिस को मुखबिर से उसकी मौजूदगी की सूचना मिली. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने तलाशी अभियान चलाकर उसे पकड़ने का प्रयास किया.

पुलिस का दावा है कि इस दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जो आरोपी के पैर में लगी. इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.

इस मामले में पुलिस ने राकेश यादव के अलावा तीन अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आकाश यादव पुत्र मुरलीधर, सुग्रीव यादव पुत्र रामसरूप यादव और सुनील यादव पुत्र संतराम यादव के रूप में हुई है.

Advertisement

थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर क्षेत्र में हुई हत्या में वांछित अभियुक्त राकेश यादव पुत्र स्व0 संतराम यादव निवासी जमोहरा थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर की पुलिस मुठभेड़ के उपरान्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर द्वारा दी गयी बाईट। https://t.co/RbhOp7eIi2 — SantKabirNagarPolice (@santkabirnagpol) November 17, 2026

मुख्य आरोपी राकेश यादव पुत्र संतराज को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. इस तरह अब तक कुल चार आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है. पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है.

बता दें कि संतकबीरनगर जिले के मेहदावल थाना क्षेत्र के जमोहरा गांव में रविवार दोपहर मामूली विवाद को लेकर हिंसक घटना हुई थी. आरोप है कि खेत में गेहूं की बुवाई कर रहे लोगों को निशाना बनाकर फायरिंग की गई थी.

हमलावरों ने गोली चलाने के साथ ही लाठी-डंडों से भी हमला किया था. इस वारदात में गोली लगने से दो लोगों की मौत हो गई थी, जबकि दो अन्य लोग घायल हुए थे. दिनदहाड़े हुई इस घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई थी.

दो लोगों की हत्या के इस मामले में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने पांच टीमें लगाई हैं. ये टीमें अलग-अलग स्थानों पर दबिश देकर आरोपियों की तलाश कर रही हैं.

पुलिस का कहना है कि बाकी आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है. मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी और तीन अन्य आरोपियों को पकड़े जाने के बाद अब पुलिस की कार्रवाई फरार आरोपियों पर केंद्रित है.



---- समाप्त ----