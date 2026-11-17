महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल में खिलाड़ी के तौर पर अपने सफर को अलविदा कह दिया है. मंगलवार को चेन्नई सुपर किंग्स ने ऐलान किया कि धोनी आईपीएल 2027 से टीम के मेंटोर की भूमिका निभाएंगे. इसके साथ ही करीब दो दशक से चले आ रहे उनके आईपीएल करियर का खिलाड़ी के तौर पर अंत हो गया. धोनी के इस फैसले की खबर सामने आते ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फैंस का रिएक्शन देखने को मिला और देखते ही देखते धोनी से जुड़े कई हैशटैग और कीवर्ड ट्रेंड करने लगे.

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X पर छा गए धोनी

धोनी के फैंस की दीवानगी को समझना है तो एक्स के ट्रेंडिंग सेक्शन पर नजर डालना ही काफी है. यहां ऊपर से लेकर नीचे तक धोनी और चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़े हैशटैग और कीवर्ड नजर आ रहे हैं. धोनी के संन्यास के बाद X पर #MSDhoni सबसे ऊपर ट्रेंड करता दिखाई दिया. इसके साथ #IPL2027, #ChennaiSuperKings और #WhistlePodu भी ट्रेंड में रहे.

वहीं, हिंदी और अंग्रेजी में महेंद्र सिंह धोनी, Mahi, END OF AN ERA, Captain Cool, चेन्नई सुपर किंग्स, 5 IPL, Mentor और Chepauk जैसे कीवर्ड भी चर्चा में रहे.

धोनी के फैंस के लिए आईपीएल से उनका संन्यास महज किसी खिलाड़ी के रिटायर होने की खबर नहीं है. सोशल मीडिया पर END OF AN ERA का ट्रेंड होना बताता है कि फैंस इसे आईपीएल के एक बड़े दौर के खत्म होने के तौर पर देख रहे हैं. किसी ने उन्हें Captain Cool कहकर याद किया, तो किसी ने Mahi लिखकर अपनी भावनाएं जाहिर कीं. कई फैंस ने धोनी के साथ जुड़ी आईपीएल की यादगार तस्वीरें और वीडियो भी शेयर किए.

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2008 में शुरू हुआ था CSK और धोनी का सफर

धोनी आईपीएल के पहले सीजन यानी 2008 से ही चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा रहे. वह शुरुआत से ही टीम के सबसे बड़े चेहरों में शामिल रहे और उनकी कप्तानी में सीएसके ने पांच आईपीएल खिताब अपने नाम किए. धोनी ने चेन्नई को 2010, 2011, 2018, 2021 और 2023 में चैंपियन बनाया. वह आईपीएल इतिहास के सबसे सफल कप्तानों में गिने जाते हैं.

आईपीएल करियर के दौरान धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के अलावा 2016 और 2017 में राइजिंग पुणे सुपरजायंट के लिए भी खेले. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन दोनों सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स पर प्रतिबंध लगा हुआ था. इसके अलावा ज्यादातर समय वह चेन्नई की पीली जर्सी में ही नजर आए.

2026 में नहीं खेल पाए थे धोनी

धोनी आईपीएल 2026 का पूरा सीजन नहीं खेल पाए थे. इसके बाद उनके आईपीएल भविष्य को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे. मंगलवार को आखिरकार इन सवालों पर विराम लग गया. चेन्नई सुपर किंग्स ने धोनी को खिलाड़ी के तौर पर रिलीज करने और उन्हें टीम के मेंटोर की भूमिका देने का ऐलान किया. इस फैसले से सीएसके के नीलामी पर्स में 4 करोड़ रुपये भी जुड़ेंगे.

सीएसके की ओर से कहा गया कि धोनी अब टीम के साथ नई भूमिका में आगे बढ़ेंगे. फ्रेंचाइजी के मुताबिक, उनका अनुभव और विशेषज्ञता युवा खिलाड़ियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी. टीम इस समय बदलाव के दौर से गुजर रही है और धोनी की मौजूदगी नई पीढ़ी के खिलाड़ियों को तैयार करने में अहम भूमिका निभा सकती है.

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