दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण सबके लिए खतरनाक है, लेकिन कैंसर के मरीजों के लिए ये बड़ा खतरा बन रहा है. डॉक्टरों के मुताबिक, प्रदूषण के कारण कैंसर मरीजों का समय पर इलाज नहीं हो पा रहा है. इससे इन मरीजों की बीमारी के बढ़ने का खतरा है. दूसरी तरफ, पॉल्यूशन के कारण इन मरीजों को खांसी- सांस लेने में परेशानी जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है.

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डॉक्टरों के मुताबिक, प्रदूषण में मौजूद गैसों और छोटे कणों के शरीर में जाने के बाद लंग्स में सूजन हो जाती है. ये सूजन न रुकने वाली खांसी का कारण बन सकती है. स्टडीज बताती हैं कि प्रदूषण के संपर्क में आने वाले कैंसर मरीजों में इलाज का रिजल्ट उन मरीजों के मुकाबले खराब होता है, जो प्रदूषण के संपर्क में नहीं हैं.

पॉल्यूशन से कैंसर के इालाज में देरी कैसी हो रही?

आकाश हेल्थकेयर के सीनियर कंसल्टेंट और HOD, ऑन्कोलॉजी डॉ. परवीन जैन बताते हैं कि प्रदूषण के कारण कैंसर के कई मरीजों को लगातार खांसी और सांस लेने में परेशानी हो रही है. ऐसे में कीमोथेरेपी देना बहुत मुश्किल हो जाता है. इस वजह से कैंसर के मरीजों के इलाज में देरी हो रही है. इससे इन मरीजों का आउटकम खराब हो सकता है. अगर खांसी और सांस की तकलीफ जैसे लक्षण इस दौरान बढ़ जाते हैं, तो ये भी इलाज में देरी कर देते हैं.

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डॉ. जैन बताते हैं कि प्रदूषण सिर्फ खांसी नहीं दे रहा, वो कैंसर के इलाज का सबसे कीमती समय छीन रहा है. कीमो का एक-एक साइकिल टाइम पर होना जरूरी है. एक बार डिले हुआ, तो पूरा ट्रीटमेंट प्लान गड़बड़ हो जाता है. मरीजों के लक्षण भी बढ़ने का रिस्क रहता है.

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कैंसर के मरीज क्या करें?

1. सुबह-शाम घर से बाहर न निकलें

सुबह और शाम के समय प्रदूषण सबसे ज्यादा पीक पर होता है. इन घंटों में घर के अंदर ही रहें. मॉर्निंग वॉक इस समय में बिल्कुल न करें.

2. HEPA वाला अच्छा एयर प्यूरीफायर इस्तेमाल करें

एक अच्छा एयर प्यूरीफायर जिसमें HEPA फिल्ट्रेशन हो, वो आस-पास की हवा में PM 2.5 को कम कर सकता है. ये मरीजों के लिए बेहद जरूरी है.

3. बाहर निकलें तो N95 मास्क जरूर पहनें

जब भी बाहर जाएं, तो अच्छे से फिट होने वाला N95 मास्क पहनें, ताकि प्रदूषण का कम असर हो, कपड़े का मास्क या सर्जिकल मास्क इस प्रदूषण में काफी नहीं है.

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किन लोगों को सबसे ज्यादा खतरा है?

कैंसर का इलाज और कीमोथेरेपी करा रहे मरीज

सांस, अस्थमा, COPD के मरीज

बुजुर्ग और बच्चे

जिनको पहले से खांसी और सांस फूलने की शिकायत है

ये लक्षण दिखें तो तुरंत अस्पताल जाएं

खांसी बढ़ रही है

सांस फूल रही है

सीटी की आवाज आ रही है

सांस फूलने की परेशानी हो रही है

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