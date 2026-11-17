GTA 6 का क्रेज अब गेमिंग की दुनिया से निकलकर ऑफिस तक पहुंच गया है. चेन्नई की एक कंपनी ने 19 नवंबर को अपने कर्मचारियों, इंटर्न और फ्रीलांसरों के लिए छुट्टी घोषित की है. कंपनी का कहना है कि 13 साल के लंबे इंतजार के बाद GTA की नई गेम की रिलीज को किसी आम गुरुवार की तरह नहीं देखा जा सकता. गौरतलब है क लॉन्च से पहले ही इस गेम ने कई रिकॉर्ड तोड़े हैं और अब तक 11000 करोड़ रुपये तक की कमाई हो गई है.

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बता दें कि टेक कंपनी Logitech ने अपने 7000 कर्मचारियों के लिए एक दिन की छुट्टी का ऐलान किया था. कंपनी ने कहा कि सभी को एक दिन की छुट्टी मिलेगी. इस गेम को खेलना का टाइम भी दिया जाएगा. हालांकि इस छुट्टी में कर्मचारी कोई भी गेम खेल सकते हैं या जैसे चाहे छुट्टी मना सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है.

वीडियो गेम खेलने के लिए आपने कभी स्कूल या कॉलेज से छुट्टी ली होगी, लेकिन क्या किसी गेम की रिलीज के लिए आपकी कंपनी खुद छुट्टी दे सकती है? भारत में एक कंपनी ने ऐसा ही किया है. चेन्नई की इंटीरियर डिजाइन कंपनी Inde by ChairsCarte ने जीटीए6 की रिलीज के मौके पर 19 नवंबर को अपने कर्मचारियों के लिए छुट्टी घोषित की है. इस फैसले की सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है.

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कंपनी के फाउंडर और CEO किशोर शनमुगम ने इंस्टाग्राम पर इसकी जानकारी दी. कंपनी ने अपने पोस्ट में लिखा कि GTA VI के लिए 13 साल से इंतजार किया जा रहा है. ऐसे में जब यह गेम आखिरकार आ रही है, तो 19 नवंबर को एक आम कामकाजी दिन की तरह नहीं लिया जाएगा. कंपनी ने अपने कर्मचारियों के साथ इंटर्न और फ्रीलांसरों को भी इस छुट्टी में शामिल किया है.

13 साल का इंतजार, इसलिए कंपनी ने कहा- इस दिन काम नहीं होगा

GTA यानी Grand Theft Auto दुनिया की सबसे चर्चित वीडियो गेम फ्रेंचाइजी में से एक है. इसकी पिछली बड़ी सीरीज GTA 5 साल 2013 में आई थी. इसके बाद से ही गेम के अगले हिस्से को लेकर फैंस के बीच इंतजार बना हुआ था. इस दौरान गेम के नए वर्जन को लेकर कई तरह की चर्चाएं, ट्रेलर और अनुमान सामने आते रहे.

अब रॉक्स्टार गेम्स की GTA 6 19 नवंबर 2026 को रिलीज होने जा रही है. कंपनी के मुताबिक, गेम PlayStation 5 और Xbox Series X|S पर उपलब्ध होगी. इसकी कहानी Leonida नाम के काल्पनिक अमेरिकी राज्य में होगी, जिसमें मॉडर्न Vice City भी शामिल है. गेम में जेसन और लूसिया मुख्य किरदार हैं.

Inde by ChairsCarte का फैसला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि कंपनी ने इसे सिर्फ कर्मचारियों की निजी छुट्टी नहीं माना, बल्कि गेमिंग के प्रति उनकी साझा दिलचस्पी को समझने का तरीका बनाया है. कंपनी के पोस्ट में पुराने GTA गेम्स, Vice City, GTA 5, चीट कोड और देर रात तक मिशन खेलने की यादों का जिक्र है.

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भारत ही नहीं, Logitech ने भी कर्मचारियों को दिया गेम खेलने का मौका

GTA 6 को लेकर ऐसा फैसला लेने वाली यह अकेली कंपनी नहीं है. दुनिया की बड़ी कंप्यूटर एक्सेसरीज कंपनी Logitech ने भी अपने कर्मचारियों के लिए 'Logi Game Day' नाम की पहल शुरू की है. इसके तहत कंपनी के करीब 7,000 कर्मचारी एक दिन की पेड छुट्टी लेकर अपनी पसंद का कोई भी गेम खेल सकते हैं. यह छुट्टी अगले एक साल के दौरान ली जा सकती है.

Logitech की CEO Hanneke Faber का कहना है कि गेमिंग को समय की बर्बादी मानने वाली सोच बदलने की जरूरत है. कंपनी के मुताबिक, गेम खेलने से रणनीति बनाने, मुश्किल हालात में फैसले लेने और समस्याओं को हल करने जैसे कौशल बेहतर हो सकते हैं. कंपनी ने 19 नवंबर को अपने अमेरिका स्थित मुख्यालय में गेमिंग इवेंट आयोजित करने की भी घोषणा की है. यह तारीख GTA 6 की रिलीज के साथ पड़ रही है.

इससे एक दिलचस्प बदलाव दिखता है. पहले गेमिंग को अक्सर काम या पढ़ाई से ध्यान भटकाने वाली चीज माना जाता था. लेकिन अब कुछ कंपनियां इसे कर्मचारियों की रुचि, मनोरंजन और टीम के साथ जुड़ने के एक तरीके के रूप में देख रही हैं. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं कि हर कंपनी गेमिंग के लिए छुट्टी देने लगी है. ये कुछ कंपनियों के अपने फैसले हैं.

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GTA 6 को लेकर इतना इंतजार क्यों है?

GTA 6 की चर्चा सिर्फ इसलिए नहीं है कि यह एक नई गेम है. इसकी पिछली बड़ी रिलीज GTA 5 को आए 13 साल से ज्यादा समय हो चुका है. इस दौरान गेमिंग की दुनिया बदल गई है. ऑनलाइन गेमिंग, लाइव स्ट्रीमिंग और गेम से जुड़े वीडियो अब बड़े मनोरंजन का हिस्सा बन चुके हैं. ऐसे में GTA 6 की रिलीज का असर सिर्फ उन लोगों तक सीमित नहीं रहेगा जो खुद गेम खेलेंगे.

गेम के ट्रेलर और उससे जुड़ी खबरों ने भी इसकी चर्चा को लगातार बनाए रखा है. GTA सीरीज की खासियत इसकी खुली दुनिया है, जहां खिलाड़ी मिशन पूरे करने के अलावा शहर में घूम सकते हैं, अलग-अलग गतिविधियों में हिस्सा ले सकते हैं और अपनी पसंद से गेम का अनुभव बना सकते हैं. GTA 6 में भी खिलाड़ी Leonida की दुनिया और Vice City में लौटेंगे.

यही वजह है कि गेम की रिलीज को लेकर गेमर्स के साथ-साथ कंटेंट क्रिएटर्स और गेमिंग इंडस्ट्री की कंपनियों की भी नजर है. रिलीज के बाद गेमप्ले वीडियो, लाइव स्ट्रीम और सोशल मीडिया पर इससे जुड़े कंटेंट की चर्चा बढ़ने की उम्मीद है.

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