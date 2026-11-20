उत्तर प्रदेश की राजनीति में गोरखपुर की पहचान बेहद खास है. यह जिला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि और गोरखनाथ मंदिर की वजह से देशभर में चर्चा में रहता है. 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने गोरखपुर जिले की सभी नौ सीटों पर जीत दर्ज की थी. इनमें गोरखपुर शहर की सीट भी शामिल है, जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव लड़ा था.

और पढ़ें

गोरखपुर की राजनीति में BJP का प्रभाव लंबे समय से रहा है. हालांकि, 2024 के लोकसभा चुनाव में गोरखपुर सीट पर रवि किशन की जीत का अंतर 2019 के मुकाबले काफी कम हो गया. ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव में BJP के सामने अपना मजबूत जनाधार बनाए रखने की चुनौती होगी. वहीं, समाजवादी पार्टी (SP) और अन्य विपक्षी दल इस क्षेत्र में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश करेंगे.



गोरखपुर की 9 विधानसभा सीटें



कैंपियरगंज

पिपराइच

गोरखपुर शहर

गोरखपुर ग्रामीण

सहजनवां

खजनी (SC)

चौरी-चौरा

बांसगांव (SC)

चिल्लूपार हैं.

जिले में दो लोकसभा क्षेत्र भी आते हैं- गोरखपुर और बांसगांव

2022 के विधानसभा चुनाव में BJP ने इन सभी नौ सीटों पर जीत दर्ज की थी. यह प्रदर्शन जिले में पार्टी की मजबूत संगठनात्मक और राजनीतिक स्थिति को दिखाता है.

Advertisement

2022 में BJP ने सभी नौ सीटों पर दर्ज की जीत

2022 के विधानसभा चुनाव में गोरखपुर जिले में BJP का प्रदर्शन एकतरफा रहा. पार्टी ने कैंपियरगंज से लेकर चिल्लूपार तक सभी नौ सीटों पर जीत हासिल की. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर शहर सीट से चुनाव लड़ा और सपा की सुभावती शुक्ला को 1,03,390 वोटों से हराया.

इन नतीजों में गोरखपुर शहर की जीत सबसे बड़ी रही. योगी आदित्यनाथ ने सपा उम्मीदवार सुभावती शुक्ला को एक लाख से ज्यादा वोटों से हराया. पिपराइच में महेंद्र पाल सिंह ने 65,357 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की. वहीं, चिल्लूपार में BJP की जीत का अंतर सबसे कम 21,645 वोट रहा.

गोरखपुर ग्रामीण सीट पर भी मुकाबला अपेक्षाकृत कम अंतर का था. यहां BJP के विपिन सिंह ने सपा के विजय बहादुर यादव को 24,070 वोटों से हराया. इससे साफ है कि जिले में BJP का दबदबा होने के बावजूद कुछ सीटों पर विपक्ष ने चुनौती पेश की थी.

गोरखपुर और बांसगांव लोकसभा सीटों पर भी BJP

गोरखपुर जिले में दो लोकसभा सीटें आती हैं- गोरखपुर और बांसगांव. 2024 के लोकसभा चुनाव में दोनों सीटों पर BJP ने जीत दर्ज की.

गोरखपुर सीट से अभिनेता और सांसद रवि किशन ने लगातार दूसरी बार जीत हासिल की. उन्होंने समाजवादी पार्टी की काजल निषाद को हराया. 2019 में भी रवि किशन ने इस सीट से जीत दर्ज की थी. इससे पहले 2014 में योगी आदित्यनाथ यहां से सांसद चुने गए थे.

Advertisement

बांसगांव लोकसभा सीट से कमलेश पासवान ने 2024 में लगातार चौथी बार जीत दर्ज की. हालांकि, इस बार उनका मुकाबला बेहद करीबी रहा. उन्होंने सपा के सदल प्रसाद को सिर्फ 3,150 वोटों से हराया.

इस तरह दोनों लोकसभा सीटों पर BJP का कब्जा बरकरार है. हालांकि, बांसगांव में 2024 का बेहद करीबी मुकाबला बताता है कि वहां विपक्ष के लिए संभावनाएं बनी हुई हैं.

गोरखपुर का इतिहास: कोशल राज्य से लेकर आधुनिक दौर तक



गोरखपुर का इतिहास काफी पुराना है. प्राचीन काल में इस क्षेत्र को कोशल राज्य का हिस्सा माना जाता था. छठी शताब्दी ईसा पूर्व में कोशल 16 महाजनपदों में शामिल था. अयोध्या इसकी प्रमुख राजधानी थी. इक्ष्वाकु वंश के शासकों का संबंध भी इस क्षेत्र के इतिहास से जोड़ा जाता है.

प्राचीन गोरखपुर का विस्तार आज के जिले से कहीं अधिक था. इसमें वर्तमान बस्ती, देवरिया, आजमगढ़ और नेपाल की तराई के कुछ हिस्से भी शामिल थे. यह इलाका आर्य संस्कृति और सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था. समय के साथ यहां मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त और हर्षवर्धन जैसे राजवंशों का प्रभाव रहा.



स्थानीय परंपराओं के अनुसार, करीब 900 से 950 ईस्वी के बीच थारू राजा मदन सिंह ने गोरखपुर और आसपास के क्षेत्र पर शासन किया था. मध्यकाल में यह क्षेत्र दिल्ली सल्तनत और बाद में मुगल सत्ता के प्रभाव में रहा.

Advertisement

1801 में अवध के नवाब ने यह क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया. इसके बाद गोरखपुर में आधुनिक जिला प्रशासन की व्यवस्था शुरू हुई. जिले के पहले कलेक्टर रूटलेज थे. 1829 में गोरखपुर को मंडल मुख्यालय बनाया गया. इस मंडल में गोरखपुर के साथ गाजीपुर और आजमगढ़ जिले शामिल थे.

समय के साथ गोरखपुर का प्रशासनिक क्षेत्र छोटा होता गया. 1865 में बस्ती को अलग जिला बनाया गया. 1946 में देवरिया और 1989 में महाराजगंज जिला अस्तित्व में आया.

बुद्ध, महावीर, गोरखनाथ और कबीर से जुड़ी पहचान



गोरखपुर का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व भी काफी व्यापक है. इसका संबंध भगवान बुद्ध और भगवान महावीर की परंपराओं से जोड़ा जाता है. रेलवे और जिला प्रशासन के ऐतिहासिक विवरणों में उल्लेख है कि भगवान बुद्ध ने सत्य की खोज में निकलते समय राप्ती और रोहिणी नदियों के संगम के आसपास अपना राजसी जीवन त्यागा था.

गोरखपुर की पहचान महायोगी गुरु गोरखनाथ से भी है. माना जाता है कि 12वीं शताब्दी में गोरखनाथ का प्रभाव इस क्षेत्र में बढ़ा. गोरखनाथ मंदिर आज देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल है. यहां हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं.

जिले के मगहर का संबंध संत कबीर से है. कबीर ने अपने जीवन का अंतिम समय मगहर में बिताया था. यहां उनकी समाधि और मजार दोनों मौजूद हैं. यह स्थल धार्मिक सद्भाव और सांप्रदायिक एकता का प्रतीक माना जाता है.

Advertisement

गोरखपुर की एक और बड़ी पहचान गीता प्रेस है. इसकी स्थापना 1923 में हुई थी. यहां से प्रकाशित होने वाली 'कल्याण' पत्रिका देशभर में लोकप्रिय है. गीता प्रेस ने धार्मिक और आध्यात्मिक साहित्य के प्रकाशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

चौरी-चौरा कांड ने बदल दिया था स्वतंत्रता आंदोलन का रुख



भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में गोरखपुर का नाम चौरी-चौरा कांड की वजह से भी दर्ज है. 4 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव हुआ. पुलिस की गोलीबारी के बाद गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने चौरी-चौरा थाने में आग लगा दी. इस घटना में पुलिसकर्मियों की मौत हुई.

इस हिंसक घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला किया. चौरी-चौरा कांड को स्वतंत्रता आंदोलन का महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है. आज यहां शहीद स्मारक बना हुआ है, जो उस घटना की याद दिलाता है.

1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सहजनवां तहसील के दोहरिया में भी अंग्रेजी शासन के खिलाफ प्रदर्शन हुआ था. 23 अगस्त 1942 को यहां विरोध सभा के दौरान ब्रिटिश पुलिस ने गोलीबारी की, जिसमें नौ लोगों की मौत हुई और सैकड़ों लोग घायल हुए. शहीदों की याद में यहां स्मारक बनाया गया है.

गोरखपुर का संबंध काकोरी कांड के क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल से भी है. उन्हें 18 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी. यह जेल आज भी स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास की महत्वपूर्ण जगहों में गिनी जाती है.

Advertisement

भौगोलिक स्थिति: नदियों से घिरा कटोरानुमा जिला



गोरखपुर उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में स्थित है. यह जिला देवीपाटन मंडल का हिस्सा नहीं, बल्कि गोरखपुर मंडल का मुख्यालय है. जिले का भौगोलिक आकार कटोरानुमा बताया जाता है. इसके उत्तरांचल की तहसीलें आमी और रोहिन नदियों से प्रभावित हैं, जबकि दक्षिणांचल में आमी, कुआनो और घाघरा नदियों का प्रभाव है.

जिले की प्रमुख नदियों में राप्ती, घाघरा, कुआनो, आमी, रोहिन और गोर्रा शामिल हैं. राप्ती नदी शहर के पश्चिमी हिस्से से गुजरती है. रामगढ़ ताल गोरखपुर की प्रमुख झील है और पर्यटन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है

जिले का कुल क्षेत्रफल करीब 3,483.8 वर्ग किलोमीटर है. 2011 की जनगणना के अनुसार यहां की आबादी 44,40,895 थी. जिले में सात तहसीलें हैं—सदर, कैंपियरगंज, चौरी-चौरा, सहजनवां, खजनी, बांसगांव और गोला. इसके अलावा जिले में 19 विकासखंड हैं.

कृषि, उद्योग और टेराकोटा की पहचान



गोरखपुर की अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है. यहां धान, गेहूं, दालें और गन्ना प्रमुख फसलें हैं. नदियों के आसपास के इलाकों में जमीन उपजाऊ है, लेकिन बाढ़ और जलभराव की समस्या भी कई क्षेत्रों में देखने को मिलती है.

जिले में चीनी मिलें, हथकरघा और कपड़ा उद्योग भी मौजूद हैं. इसके अलावा गोरखपुर की टेराकोटा कला देश-विदेश में पहचान बना चुकी है. मिट्टी से बने सजावटी सामान, मूर्तियां और घरेलू उपयोग की वस्तुएं यहां के कारीगरों की खासियत हैं. टेराकोटा शिल्प स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का महत्वपूर्ण माध्यम है

Advertisement

2027 में BJP के सामने अपना गढ़ बचाने की चुनौती



गोरखपुर की राजनीति में BJP की मजबूत स्थिति के पीछे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता, गोरखनाथ मंदिर का प्रभाव और पार्टी का संगठनात्मक आधार अहम माना जाता है. 2022 में सभी नौ विधानसभा सीटों पर जीत ने इस राजनीतिक पकड़ को और मजबूत किया.

लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव में विपक्ष भी अपनी रणनीति के साथ मैदान में उतरेगा. 2024 के लोकसभा चुनाव में गोरखपुर सीट पर सपा की काजल निषाद ने रवि किशन को कड़ी चुनौती दी थी. वहीं, बांसगांव में भी सपा उम्मीदवार सदल प्रसाद और BJP के कमलेश पासवान के बीच मुकाबला बेहद करीबी रहा.

इन नतीजों से संकेत मिलता है कि विपक्ष कुछ क्षेत्रों में अपनी स्थिति मजबूत करने में सफल रहा है. हालांकि, लोकसभा और विधानसभा चुनावों के मुद्दे अलग होते हैं. इसलिए 2024 के परिणामों को सीधे 2027 का संकेत मानना सही नहीं होगा.

2027 के चुनाव में किन मुद्दों पर रहेगी नजर?



बाढ़ और जलभराव: राप्ती, घाघरा और रोहिन के आसपास के इलाकों में बाढ़ से सुरक्षा और जलनिकासी.

किसानों की समस्याएं: फसल का उचित मूल्य, सिंचाई और गन्ना किसानों का भुगतान.

रोजगार और उद्योग: स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और औद्योगिक विकास.

शहरी सुविधाएं: गोरखपुर शहर में सड़क, यातायात, स्वास्थ्य और स्वच्छता.

धार्मिक पर्यटन: गोरखनाथ मंदिर, रामगढ़ ताल, चौरी-चौरा और अन्य पर्यटन स्थलों का विकास.



कुल मिलाकर, गोरखपुर में 2027 का विधानसभा चुनाव BJP के लिए अपना मजबूत राजनीतिक गढ़ बचाने की परीक्षा होगा. दूसरी तरफ सपा और अन्य विपक्षी दलों के सामने चुनौती होगी कि वे लोकसभा चुनाव में मिले समर्थन को विधानसभा सीटों पर जीत में बदल सकें. नौ सीटों पर मुकाबला कितना बदलता है, यह उम्मीदवारों, स्थानीय मुद्दों और चुनावी गठबंधनों पर निर्भर करेगा.

---- समाप्त ----