प्रतापगढ़ के कुंडा स्थित बेंती राजभवन में आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की श्रीराम कथा चल रही है. गुरुवार को इस कथा में कई बड़ी राजनीतिक हस्तियां पहुंचीं. इस दौरान जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष और विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया भी कथा में शामिल हुए. उन्होंने मंच पर पहुंचकर आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात की.

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लेकिन इस दौरान लोगों का ध्यान राजा भैया के हाथ में मौजूद एक खास गैजेट पर गया. दरअसल, उनके हाथ में WHOOP का फिटनेस बैंड नजर आया. पवन सिंह के साथ मुलाकात के दौरान भी राजा भैया के हाथ में यह बैंड देखा गया.

यह कोई आम स्मार्टवॉच नहीं है, बल्कि एक खास तरह का फिटनेस ट्रैकर है. इसमें कई ऐसे फीचर्स मिलते हैं, जो आपकी सेहत, नींद और रोजाना की एक्टिविटी पर नजर रखते हैं. आइए जानते हैं कि आखिर इस फिटनेस बैंड में क्या खास है और इसकी कीमत कितनी है?

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राजा भैया के हाथ में दिखा WHOOP 5.0

राजा भैया के हाथ में WHOOP 5.0 फिटनेस ट्रैकर देखने को मिला. यह एक स्क्रीनलेस फिटनेस बैंड है. यानी इसमें आपको स्मार्टवॉच की तरह कोई डिस्प्ले नहीं मिलती. इसमें समय देखने या नोटिफिकेशन पढ़ने की सुविधा नहीं है. इसके बजाय यह आपकी फिटनेस और हेल्थ से जुड़ा डेटा रिकॉर्ड करने पर फोकस करता है.

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इसमें हार्ट रेट, HRV यानी हार्ट रेट वैरिएबिलिटी, स्लीप ट्रैकिंग, स्ट्रेन, रिकवरी और स्किन टेम्परेचर मॉनिटर करने की सुविधा मिलती है. इसकी मदद से यूजर यह जान सकते हैं कि उनकी नींद कैसी रही, शरीर पर कितना दबाव पड़ा और वर्कआउट के बाद शरीर को रिकवर होने में कितना समय लग रहा है.

बैटरी की बात करें तो WHOOP 5.0 में 14 दिनों से ज्यादा की बैटरी लाइफ मिलती है. यह IP68 वाटर रेजिस्टेंस के साथ आता है. बैंड से मिलने वाला पूरा डेटा WHOOP ऐप पर देखा जा सकता है. यानी आपको अपनी फिटनेस से जुड़ी जानकारी के लिए बार-बार बैंड की स्क्रीन देखने की जरूरत नहीं पड़ती.

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कितनी है WHOOP 5.0 की कीमत?

कीमत की बात करें तो WHOOP 5.0 की कीमत 28,990 रुपये है. इसमें 12 महीने की मेंबरशिप मिलती है. हालांकि, यह बात ध्यान देने वाली है कि WHOOP के फीचर्स का इस्तेमाल करने के लिए मेंबरशिप जरूरी होती है. 12 महीने पूरे होने के बाद यूजर को मेंबरशिप अलग से रिन्यू करानी पड़ती है.

एक्स्ट्रा एक्सेसरीज भी हैं मौजूद

WHOOP 5.0 के साथ कई तरह की एक्सेसरीज भी मिलती हैं. इनमें SportFlex Band Gravity भी शामिल है. इसकी कीमत 7,990 रुपये है. यूजर अपनी पसंद और जरूरत के हिसाब से अलग-अलग बैंड और एक्सेसरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं.



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