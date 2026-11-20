साउथ सिनेमा के फेमस एक्टर विजय एंटनी को 2023 बड़ा दुख देकर गया था. इस साल उन्होंने अपनी 16 साल की बेटी मीरा को खो दिया था. बेटी को खोने के दुख से वो अभी तक उबर नहीं पाए हैं. एक्टर की पत्नी फातिमा ने विजय पर बेटी की मौत के असर को बयां किया है. उनके मुताबिक, एंटनी ने बेटी की मौत के बाद से चप्पल और जूतों को पहनना करीबन छोड़ दिया है. वो बस खास मौकों पर फुटवियर पहनते हैं.

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बेटी की याद में टूटे विजय

फातिमा ने फिल्म Appa Kutty के प्री-रिलीज इवेंट में ये जानकारी दी है. उनके मुताबिक, बेटी मीरा के पास ढेर सारी चप्पलें और जूते हुआ करते थे. विजय और फातिमा ने बेटी के लिए काफी सारे फुटवियर खरीदे थे. आलम ये है कि आज भी उनके घर का एक कमरा बेटी के जूतों और चप्पलों से भरा हुआ है. बेटी के इन फुटवियर्स को देखने के बाद विजय ने फैसला किया कि वो अब फुटवियर नहीं पहनेंगे. अब वो फॉर्मल अपीयरेंस के दौरान बस जूते पहनते हैं. ये उनका बेटी को याद करने का तरीका है. ऐसा कर वो अपनी स्वर्गीय बेटी संग कनेक्टेड फील करते हैं. फुटवियर के अलावा एंटनी के इमोशंस बेटी की घड़ी से भी जुड़े हुए हैं.

फातिमा ने बताया कि एंटनी के पास महंगी घड़ियों का शानदार कलेक्शन है. मगर इन सबको छोड़कर वो एक सिंपल सी घड़ी पहनते हैं. जो कि तमाम लग्जरी वॉच से कहीं ज्यादा खास है. फातिमा ने इसका इमोशनल एंगल बताते हुए कहा कि बेटी मीरा ने इस घड़ी को अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में पहना था. एक्टर ने बेटी की मौत के बाद से उस घड़ी को अपने से अलग नहीं निकाला है. विजय ने फिल्मी इवेंट्स में जाना भी कम कर दिया है. वो लंबे समय बाद फिल्म 'अप्पा कुट्टी' के प्री-रिलीज इवेंट में शामिल हुए थे. वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि ये फिल्म एक पिता और बेटी के रिश्ते पर बनी है. इवेंट में उनकी छोटी बेटी लारा भी शामिल हुई थी.

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कैसे हुई थी विजय की बेटी की मौत?

विजय एंटनी की बड़ी बेटी मीरा का सितंबर 2023 में निधन हुआ थी. वो महज 16 साली की थीं. मीरा अपने चेन्नई स्थित घर पर मृत पाई गई थीं. जानकारी के अनुसार, मीरा का डिप्रेशन का इलाज चल रहा था. बेटी की मौत ने विजय को बेहद परेशान किया. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया था कि बेटी के साथ वो भी मर चुके हैं. उनकी जिंदगी अब बेटी के नाम है. वो बेटी के लिए जिएंगे.

वर्कफ्रंट पर, विजय एंटनी की फिल्म अप्पा कुट्टी इस शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. इसमें एक पिता और बेटी की इमोशनल कहानी दिखाई गई है.

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