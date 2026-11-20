राजस्थान पंचायत चुनाव में कांग्रेस ने बंपर जीत दर्ज की है. जिला परिषद से लेकर पंचायत समितियों तक पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है. दूसरी तरफ, बीजेपी को कई ऐसे इलाकों में हार का सामना करना पड़ा है, जिन्हें पार्टी का मजबूत गढ़ माना जाता था. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से लेकर कई मंत्रियों के क्षेत्रों में भी बीजेपी को झटका लगा है. चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जयपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने कहा, 'बीजेपी को इनकी हार मुबारक, ये तो लोकतंत्र का दस्तूर है.' डोटासरा ने दावा किया कि जनता ने सरकार को उसके काम का हिसाब दे दिया है. साथ ही कहा कि 22 महीने बाद राजस्थान में बीजेपी का सूपड़ा साफ होगा.

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पंचायत चुनाव के नतीजों में बीजेपी के कई बड़े नेताओं के इलाकों में पार्टी को हार मिली है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र सांगानेर की पंचायत समिति में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) ने जीत दर्ज की है. उनके गृह जिले भरतपुर में जिला परिषद के चुनाव में कांग्रेस ने बाजी मारी है.

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केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के संसदीय क्षेत्र जोधपुर, अर्जुन राम मेघवाल के बीकानेर और भूपेंद्र यादव के अलवर में भी कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है. राज्य सरकार के मंत्रियों के इलाकों में भी बीजेपी को झटका लगा. उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के झोटवाड़ा क्षेत्र की पंचायत समिति में पार्टी सिर्फ एक सीट जीत सकी. कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के क्षेत्र लोहावट में बीजेपी का खाता तक नहीं खुला.

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डोटासरा ने इन नतीजों को सरकार के लिए जनता का जवाब बताया. उन्होंने कहा कि सत्ता में होने के बावजूद बीजेपी अपने नेताओं के गढ़ नहीं बचा पाई.

'महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से परेशान है जनता'

डोटासरा ने चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन को सरकार के कामकाज से जोड़ते हुए महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि किसान खाद-बीज के लिए परेशान हैं, नौजवान नौकरी मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें रोजगार देने के बजाय लाठियां झेलनी पड़ रही हैं. उन्होंने अस्पतालों में प्रसूताओं की मौत, पेंशन और छात्रवृत्ति में देरी का भी जिक्र किया. उनका आरोप है कि सरकारी दफ्तरों में बिना पैसे दिए काम नहीं हो रहे हैं. सरकार इन समस्याओं पर ध्यान देने के बजाय कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराती रही.

कांग्रेस के साथ RLP और BAP का भी प्रदर्शन

इन चुनावों में कांग्रेस के अलावा हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) और राजकुमार रोत की भारत आदिवासी पार्टी (BAP) ने भी कई इलाकों में अच्छा प्रदर्शन किया है. मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र सांगानेर में RLP की जीत इसका बड़ा उदाहरण है.

डोटासरा ने RLP और दूसरे विपक्षी दलों के साथ स्थानीय चुनावी समीकरणों पर भी बात की. उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर हर पार्टी अपनी रणनीति के हिसाब से चुनाव लड़ती है, लेकिन बीजेपी को हराना साझा मकसद है.

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'22 महीने बाद बीजेपी का सूपड़ा साफ होगा'

डोटासरा ने मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल से चुनाव नतीजों की नैतिक जिम्मेदारी लेने की मांग की. उन्होंने कहा कि अगर सरकार में नैतिकता बची है तो उसे इस्तीफा दे देना चाहिए. उनका दावा है कि कांग्रेस अगले विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है और जनता भी बदलाव चाहती है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जयपुर के एक जिला परिषद वार्ड की मतगणना को लेकर भी सवाल उठाए. आरोप लगाया कि वहां एक मशीन में तकनीकी खराबी बताकर गिनती रोकी गई है, जबकि कांग्रेस उस बूथ पर आगे हो सकती है. डोटासरा ने इसे तकनीकी खराबी नहीं, बल्कि बेईमानी बताया. यह उनका आरोप है.

डोटासरा ने कहा कि विधानसभा चुनाव में अभी करीब 22 महीने बाकी हैं. उनका दावा है कि उस समय जनता बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देगी.

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