प्रतापगढ़ के कुंडा में राजा भैया के बेंती राजमहल पर चल रही तीन दिवसीय राम कथा के आखिरी दिन सियासी पारा चढ़ गया. मंच पर दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी पहुंचे और उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर सीधा और तीखा हमला बोला. मनोज तिवारी ने दावा किया कि अखिलेश यादव ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है और उनका सनातन विरोधी चेहरा अब ज्यादा दिन तक छिप नहीं पाएगा. साथ ही उन्होंने राम कथा के आयोजन को लेकर राजा भैया की जमकर तारीफ भी की.

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प्रतापगढ़ में राजा भैया के यहां तीन दिवसीय राम कथा का आज समापन हुआ. बागेश्वर सरकार के दिव्य दरबार के बीच मंच पर पहुंचे सांसद और भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी ने सियासी बयानबाजी से माहौल गरमा दिया. मनोज तिवारी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को निशाने पर लेते हुए कहा कि उन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है. मनोज तिवारी के मुताबिक, पहले जो चेहरा छिपा रहता था, वह अब सामने आ रहा है.

उन्होंने राम भक्तों पर गोली चलाने के पुराने मुद्दे का जिक्र करते हुए कहा कि भगवान राम और कृष्ण को लेकर की गई टिप्पणियों से अखिलेश यादव को उनके राजनीतिक करियर का बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, जिसका असर आने वाले समय में दिखेगा.

मंच से मनोज तिवारी ने यह भी कहा कि देश में सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति को कमजोर करने की कोशिशें होती रहती हैं. लेकिन जब लोग एक साथ बैठकर राम, कृष्ण और हनुमान जी की कथा सुनते हैं, तो ऐसी कोशिशों को नाकामी मिलती है.

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इस दौरान मनोज तिवारी ने आयोजक राजा भैया को लेकर भी बड़ी बात कही. उन्होंने कहा कि वे राजा भैया को लंबे समय से जानते हैं और भले ही लोगों ने उन्हें अलग-अलग तरह से परिभाषित किया हो, लेकिन आज यह साफ हो गया है कि वे सनातन का एक बड़ा चेहरा हैं. प्रतापगढ़ के इस धार्मिक आयोजन से उठे इस सियासी बयान पर अब आगे क्या प्रतिक्रिया आती है, इस पर नजर बनी रहेगी.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का बयान

वहीं, बाराबंकी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 151वीं जयंती एवं मेधावी सम्मान समारोह में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने मंच से सपा पर जमकर हमला बोला. उन्होंने अखिलेश यादव के PDA रथ को पश्चाताप रथ बताया और कहा कि सपा राज में 815 दंगे हुए थे, जबकि योगी राज में यूपी दंगा मुक्त हो गया है. साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माता के निधन पर शोक संवेदना भी व्यक्त की.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश का कायाकल्प कर इसे दंगा-मुक्त बनाया है. उन्होंने दावा किया कि 2000 से 2017 के बीच प्रदेश में 815 दंगे हुए थे, लेकिन अब दंगा करने वाले या तो दफा हो गए हैं या दफन. पंकज चौधरी ने अखिलेश यादव की 'PDA रथ यात्रा' पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें 2012 से 2017 के शासन में हुई गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार और दंगों के लिए 'पश्चाताप रथ' निकालकर जनता से माफी मांगनी चाहिए. इसके अलावा उन्होंने विपक्षी दलों पर समाज को जातियों और धर्मों में बांटने का आरोप भी लगाया.

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