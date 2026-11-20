अगर आपके घर में कोई पेंशन लेता है, तो यह खबर जरूर पढ़ लें. साइबर ठग अब पेंशनभोगियों को अपना निशाना बना रहे हैं. इसके लिए ठग एक ऐसा मैसेज भेज रहे हैं, जिसे देखकर कोई भी बुजुर्ग घबरा सकता है.

और पढ़ें

मैसेज में दावा किया जाता है कि अगर जल्द ही पेंशन से जुड़ी जानकारी अपडेट नहीं की गई, तो हर महीने मिलने वाली पेंशन बंद हो सकती है. इसी डर का फायदा उठाकर साइबर अपराधी लोगों के बैंक अकाउंट पर हाथ साफ करने की कोशिश कर रहे हैं. अब भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने इस तरह के फ्रॉड को लेकर पेंशनभोगियों को अलर्ट किया है.

PPO अपडेट के नाम पर भेज रहे फर्जी मैसेज

दरअसल, साइबर ठग पेंशनभोगियों को SMS, WhatsApp और ईमेल के जरिए फर्जी मैसेज भेज रहे हैं. इन मैसेज में कहा जाता है कि उनका पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) अपडेट नहीं है. इसे जल्द अपडेट नहीं करने पर पेंशन का भुगतान रुक सकता है.

मैसेज के साथ एक लिंक भी दिया जाता है. ठग लोगों से इस लिंक पर क्लिक करके अपनी निजी और बैंकिंग जानकारी भरने के लिए कहते हैं. कई बार मैसेज इस तरह तैयार किए जाते हैं कि वे बिल्कुल सरकारी नोटिस जैसे लगते हैं. ऐसे में लोग बिना जांच किए लिंक पर क्लिक कर देते हैं.

Advertisement

SBI ने वीडियो शेयर कर किया अलर्ट

इस तरह की धोखाधड़ी को देखते हुए SBI ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट शेयर की है. बैंक ने पेंशनभोगियों को बताया है कि साइबर अपराधी पेंशन अपडेट करने के नाम पर उनकी निजी जानकारी चुराने की कोशिश कर सकते हैं.

PPO Scam Captain Y Cyber fraudsters may impersonate pension officials and send fake messages with suspicious links, urging individuals to share their personal details for Pension Payment Order (PPO) updation. But don’t worry! Captain Y – Your Cyber Rakshak from SBI – is here to guide you and remind you: Never click on suspicious links or share your personal information with anyone. Before you act, Hamesha Poochho Why? Stay alert. Stay safe! @Cyberdost @DFS_India — State Bank of India (@TheOfficialSBI) November 18, 2026

बैंक ने अपने वीडियो में 'कैप्टन Y' के जरिए इस तरह के फ्रॉड को समझाया है. SBI ने साफ किया है कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने या अपनी बैंकिंग जानकारी शेयर करने से बचना चाहिए.

पेंशनभोगी इन बातों का रखें ध्यान

अगर आपको भी PPO अपडेट करने या पेंशन बंद होने से जुड़ा कोई मैसेज मिलता है, तो जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं. सबसे पहले बैंक या संबंधित विभाग से इसकी पुष्टि करें.

किसी अनजान लिंक पर क्लिक न करें.

किसी के साथ OTP, ATM PIN और पासवर्ड शेयर न करें.

फर्जी कॉल और मैसेज से सावधान रहें.

पेंशन से जुड़ी जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट या बैंक ब्रांच से संपर्क करें.

याद रखें, पेंशन बंद होने का डर दिखाकर आपकी बैंकिंग जानकारी मांगना साइबर ठगी का तरीका हो सकता है. इसलिए किसी भी मैसेज पर भरोसा करने से पहले उसकी जांच जरूर करें.

---- समाप्त ----