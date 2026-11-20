अगर आपके घर में कोई पेंशन लेता है, तो यह खबर जरूर पढ़ लें. साइबर ठग अब पेंशनभोगियों को अपना निशाना बना रहे हैं. इसके लिए ठग एक ऐसा मैसेज भेज रहे हैं, जिसे देखकर कोई भी बुजुर्ग घबरा सकता है.
मैसेज में दावा किया जाता है कि अगर जल्द ही पेंशन से जुड़ी जानकारी अपडेट नहीं की गई, तो हर महीने मिलने वाली पेंशन बंद हो सकती है. इसी डर का फायदा उठाकर साइबर अपराधी लोगों के बैंक अकाउंट पर हाथ साफ करने की कोशिश कर रहे हैं. अब भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने इस तरह के फ्रॉड को लेकर पेंशनभोगियों को अलर्ट किया है.
PPO अपडेट के नाम पर भेज रहे फर्जी मैसेज
दरअसल, साइबर ठग पेंशनभोगियों को SMS, WhatsApp और ईमेल के जरिए फर्जी मैसेज भेज रहे हैं. इन मैसेज में कहा जाता है कि उनका पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) अपडेट नहीं है. इसे जल्द अपडेट नहीं करने पर पेंशन का भुगतान रुक सकता है.
मैसेज के साथ एक लिंक भी दिया जाता है. ठग लोगों से इस लिंक पर क्लिक करके अपनी निजी और बैंकिंग जानकारी भरने के लिए कहते हैं. कई बार मैसेज इस तरह तैयार किए जाते हैं कि वे बिल्कुल सरकारी नोटिस जैसे लगते हैं. ऐसे में लोग बिना जांच किए लिंक पर क्लिक कर देते हैं.
SBI ने वीडियो शेयर कर किया अलर्ट
इस तरह की धोखाधड़ी को देखते हुए SBI ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट शेयर की है. बैंक ने पेंशनभोगियों को बताया है कि साइबर अपराधी पेंशन अपडेट करने के नाम पर उनकी निजी जानकारी चुराने की कोशिश कर सकते हैं.
बैंक ने अपने वीडियो में 'कैप्टन Y' के जरिए इस तरह के फ्रॉड को समझाया है. SBI ने साफ किया है कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने या अपनी बैंकिंग जानकारी शेयर करने से बचना चाहिए.
पेंशनभोगी इन बातों का रखें ध्यान
अगर आपको भी PPO अपडेट करने या पेंशन बंद होने से जुड़ा कोई मैसेज मिलता है, तो जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं. सबसे पहले बैंक या संबंधित विभाग से इसकी पुष्टि करें.
याद रखें, पेंशन बंद होने का डर दिखाकर आपकी बैंकिंग जानकारी मांगना साइबर ठगी का तरीका हो सकता है. इसलिए किसी भी मैसेज पर भरोसा करने से पहले उसकी जांच जरूर करें.