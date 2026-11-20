उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी के निधन पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने दुख जताया है. हाल ही में जेल से बाहर आए आजम खान ने कहा कि यह बहुत बड़ा सदमा है. मां जैसी दौलत किसी के पास नहीं होती. उन्होंने योगी आदित्यनाथ को इस दुख को सहने की ताकत मिलने की दुआ भी की.

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मीडिया से बातचीत के दौरान आजम खान से मुख्यमंत्री योगी की मां के निधन को लेकर सवाल किया गया. इस पर उन्होंने कहा कि बड़ा सदमा है. अल्लाह ताला उन्हें सब्र अता फरमाए. बड़ा नुकसान है. मां सी दौलत कहां किसी के पास होती है.

91 साल की उम्र में हुआ CM की मां का निधन

योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी का शुक्रवार को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में निधन हो गया. उन्होंने अपने पैतृक गांव पंचूर में अंतिम सांस ली. वह 91 साल की थीं. बताया गया कि वह पिछले कुछ समय से बीमार चल रही थीं.

मां के निधन की खबर मिलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड पहुंचे. उन्होंने मां के अंतिम दर्शन किए. कल हरिद्वार में पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जाएगा. उनके परिवार और करीबियों में शोक का माहौल है.

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PM मोदी, अखिलेश और मायावती ने भी जताया दुख

सावित्री देवी के निधन पर कई नेताओं ने शोक जताया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात की और दुख जताया. गृह मंत्री अमित शाह ने भी सोशल मीडिया पर शोक संदेश लिखा.

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सावित्री देवी को श्रद्धांजलि दी. उन्होंने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना जताई. बसपा प्रमुख मायावती ने भी दुख जताया और परिवार को इस मुश्किल समय में हिम्मत मिलने की कामना की.

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आजम खान ने मां को बताया सबसे बड़ी दौलत

आजम खान के बयान में मां के जाने से होने वाले दुख का जिक्र था. उन्होंने योगी आदित्यनाथ के प्रति संवेदना जताई. उनका कहना था कि मां का जाना बहुत बड़ा नुकसान है. मां जैसी दौलत किसी के पास नहीं होती. उन्होंने इस मुश्किल समय में मुख्यमंत्री को सब्र मिलने की दुआ की.

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