रोज-रोज वही दाल, चावल और सादी सब्जियां खाकर अक्सर घर के लोग बोर हो जाते हैं. ऐसे में अगर आप कुछ ऐसा बनाना चाहती हैं जो खाने में बहुत ही टेस्टी और चटपटा हो, साथ ही बहुत कम तेल में झटपट बन जाए तो बेसन की मुठिया एक परफेक्ट ऑप्शन है.

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गुजरात का यह लोकप्रिय पारंपरिक नाश्ता न सिर्फ पेट के लिए हल्का और सुपाच्य होता है, बल्कि इसे बनाना भी बेहद आसान है. इसे आप सुबह के नाश्ते में, शाम की चाय के साथ या फिर किसी सब्जी की जगह भी परोस सकती हैं. आइए जानते हैं 1 कटोरी बेसन से एकदम नरम और चटपटी मुठिया बनाने का आसान तरीका.

आवश्यक सामग्री:

मुठिया डो के लिए:

बेसन: 1 कटोरी

फ्रेश बारीक कटी मेथी या कसूरी मेथी: आधा कप (ऑप्शनल)

दही: 2 बड़े चम्मच

तेल (मोयन के लिए): 1 बड़ा चम्मच

अदरक-हरी मिर्च का पेस्ट: 1 छोटा चम्मच

अजवाइन, सौंफ और सफेद तिल: आधा-आधा छोटा चम्मच

हल्दी, लाल मिर्च और धनिया पाउडर: आधा-आधा छोटा चम्मच

बेकिंग सोडा (मीठा सोडा): एक चुटकी

स्वादानुसार नमक

तड़के के लिए:

तेल: 1-2 बड़े चम्मच

राई और सफेद तिल: 1-1 छोटा चम्मच

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हींग: एक चुटकी

कढ़ी पत्ता: 8-10

बारीक कटा हरा धनिया और कद्दूकस किया ताजा नारियल

बनाने की विधि:

एक बड़े बर्तन में 1 कटोरी बेसन लें. इसमें कटी मेथी, दही, 1 चम्मच तेल, अदरक-मिर्च पेस्ट, अजवाइन, तिल, सारे सूखे मसाले, मीठा सोडा और नमक मिलाएं.

बिना ज्यादा पानी मिलाए (अगर जरूरत हो तो 1-2 चम्मच पानी छिड़कें) एक नरम डो तैयार कर लें. अब हाथों में थोड़ा सा तेल लगाकर मुट्ठी से दबाते हुए लंबे-लंबे रोल (मुठिया) बना लें.

एक स्टीमर या कढ़ाई में पानी गरम करें. जाली वाली प्लेट पर तेल लगाएं और मुठिया रोल रखकर 12-15 मिनट के लिए ढककर भाप में पकाएं.

पकने के बाद मुठिया को ठंडा होने दें, फिर चाकू से गोल-गोल टुकड़ों में काट लें.

एक कढ़ाई में 2 चम्मच तेल गरम करें. इसमें राई, सफेद तिल, हींग और कढ़ी पत्ता डालकर चटकाएं. अब कटी हुई मुठिया डालें और 2-3 मिनट तक धीमी आंच पर हल्का क्रिस्पी होने तक भूनें.

ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया और कद्दूकस किया नारियल डालकर मिलाएं.

आपकी गरमा-गरम, सॉफ्ट और चटपटी बेसन मुठिया तैयार है. इसे हरी चटनी या चाय के साथ परोसें.

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