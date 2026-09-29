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UP चुनाव के लिए BJP की 'चिंतन बैठक', 3-4 अक्टूबर को मथुरा में जुटेंगे पार्टी के दिग्गज

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने मथुरा में 3 और 4 अक्टूबर को दो दिवसीय चिंतन बैठक आयोजित की है. इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे. इस बैठक में पार्टी चुनावी रणनीति और हिंदुत्व के एजेंडे पर मंथन करेगी.

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मथुरा में होने वाली इस बैठक में सीएम योगी समेत कई दिग्गज शामिल होंगे. (Photo- ITGD)
मथुरा में होने वाली इस बैठक में सीएम योगी समेत कई दिग्गज शामिल होंगे. (Photo- ITGD)

उत्तर प्रदेश में साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर BJP ने अभी से अपनी कमर कस ली है. आगामी चुनावों में जीत की पुख्ता रणनीति तैयार करने के लिए मथुरा में बीजेपी की दो दिवसीय विशेष 'चिंतन बैठक' होने वाली है. इस बैठक में राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर राज्य के तमाम दिग्गज नेता शामिल होंगे.

जानकारी के मुताबिक, मथुरा में ये चिंतन बैठक आगामी 3 और 4 अक्टूबर को होनी है. चुनावी तैयारियों के लिहाज से इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है. सूत्रों का कहना है कि इस दो दिवसीय मंथन शिविर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन विशेष रूप से मौजूद रहेंगे.

इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और पार्टी के प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े भी इस बैठक में शिरकत करेंगे.

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विधानसभा चुनावों के लिए अचूक चुनावी रणनीति पर मंथन

बैठक में राज्य के दोनों उपमुख्यमंत्री, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह सहित पार्टी के कई प्रमुख और वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे. इस हाई लेवल बैठक का असल मकसद साल 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए अचूक चुनावी रणनीति तैयार करना, संगठन की जमीनी तैयारियों की समीक्षा करना और पार्टी के आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करना है.

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हिंदुत्व और मथुरा के मुद्दों पर रहेगी खास नजर

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बैठक का मथुरा में होना अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज है. अयोध्या के बाद अब मथुरा को केंद्र में रखकर हो रही इस चिंतन बैठक से पार्टी के वैचारिक और हिंदुत्व के एजेंडे को और ज्यादा धार मिलने की पूरी उम्मीद है.

बैठक में हिंदुत्व के मुद्दों के साथ-साथ संगठन को मजबूत करने, आपसी तालमेल बेहतर बनाने और विपक्ष के हर हमले का प्रभावी जवाब देने पर मंथन किया जाएगा.

यह भी पढ़ें: 'पुरानी पेंशन होगी बहाल, महिलाओं को देंगे सालाना ₹40 हजार...', यूपी चुनाव से पहले अखिलेश का बड़ा ऐलान

बैठक के दौरान बड़े फैसलों की उम्मीद

बीजेपी के राजनीतिक एजेंडे में मथुरा से जुड़े मामलों को हमेशा से अहमियत मिलती रही है, ऐसे में इस बैठक के दौरान सांगठनिक मोर्चे पर कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं. पार्टी का मुख्य फोकस राज्य में एक बार फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने और चुनावी मशीनरी को पूरी तरह सक्रिय करने पर रहेगा.

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