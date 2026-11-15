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'क्यों नहीं बुलाए दलित नेता', अखिलेश यादव के दलित महासम्मेलन पर BJP का तंज

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं. उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर दलित नेताओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है.

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ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया. (File Photo)
ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया. (File Photo)

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है. बीजेपी जहां चुनाव की तैयारियों में पूरी ताकत लगा रही है, वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव दलितों को अपने साथ जोड़ने के लिए दलित महासम्मेन में पहुंच रहे हैं. इस बीच, बीजेपी ने अखिलेश पर निशाना साधा है. उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सवाल उठाया कि एयरपोर्ट पर अखिलेश का स्वागत करने वाले नेताओं की लिस्ट में कोई दलित नेता शामिल क्यों नहीं था. 

ब्रजेश पाठक ने सवाल उठाया है कि खोरिया एयरपोर्ट पर अखिलेश यादव के स्वागत के लिए जब सपा नेता पहुंचे तो उनके साथ कोई नेता क्यों नहीं था. उन्होंने सवाल किया है कि क्या सपा में दलित नेताओं का नेतृत्व और उनकी भागीदारी सिर्फ मंचों और भाषणों तक सीमित है? उन्होंने अखिलेश यादव से इस संबंध में जवाब मांगा है. 

'अखिलेश जवाब दें'

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उन्होंने कहा, 'अखिलेश यादव जी को इसका जवाब देना चाहिए कि दलित समाज को सिर्फ राजनीतिक आयोजनों की भीड़ समझा जा रहा है या वास्तव में उसे सम्मान और बराबरी का स्थान भी दिया जा रहा है?'. ब्रजेश पाठक ने आरोप लगाया कि जब-जब समाजवादी पार्टी सरकार में रही है, दलित समाज पर अत्याचार बढ़ा है. 

यह भी पढ़ें: EXCLUSIVE: मुजफ्फरनगर दंगों से लेकर राम मंदिर तक... ओवैसी ने अखिलेश यादव को घेरा, बोले- मुसलमान अपनी लीडरशिप खुद बनाएंगे

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ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, 'समाजवादी पार्टी दलित-विरोधी है. ये असामाजिक तत्व हैं. जब भी समाजवादी पार्टी सत्ता में रही है, दलितों पर अत्याचार हमेशा बढ़े ही हैं.'

माफी मांगे अखिलेश: राजभर

उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने भी सपा प्रमुख पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि कार्यक्रम से पहले अखिलेश यादव को बाबासाहेब अंबेडकर और बहुजन समाज के बड़े नेता कांशीराम को लेकर की गई टिप्पणियों के लिए माफी मांगने के लिए कहा है.  

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