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16 साल की उम्र में किया ऐसा काम, लोग कहने लगे- ‘आयरन मैन’! VIDEO वायरल

आयरन मैन के जार्विस से प्रेरित होकर भारत के 16 साल के टेक क्रिएटर रिदित कुमावत ने अपने कमरे के लिए एक ऐसा वॉयस-कंट्रोल सिस्टम बनाया है, जो इंटरनेट के बिना काम करता है.

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इस इनोवेशन ने बायोकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार-शॉ का भी ध्यान खींचा (Photo:Insta/@the_coder_16)
इस इनोवेशन ने बायोकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार-शॉ का भी ध्यान खींचा (Photo:Insta/@the_coder_16)

आयरन मैन फिल्म में टोनी स्टार्क का जार्विस आवाज के इशारे पर पूरे घर और लैब को कंट्रोल करता था. अब भारत के 16 साल के टेक क्रिएटर रिदित कुमावत ने इसी आइडिया से प्रेरित होकर अपने कमरे के लिए एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है, जिसे वह ‘जार्विस’ कहते हैं. खास बात यह है कि रिदित का बनाया सिस्टम इंटरनेट के बिना वॉयस कमांड पर काम करता है.

रिदित ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इसका वीडियो शेयर किया है. वीडियो में कमरे के स्विचबोर्ड के पास एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा दिखाई देता है. रिदित इसे आवाज से कमांड देते हैं और सिस्टम उसी के मुताबिक कमरे के उपकरणों को नियंत्रित करता है. मसलन, वह लाइट बंद करने और पंखा चलाने जैसी कमांड देते हैं और डिवाइस तुरंत प्रतिक्रिया करता है.

इस सिस्टम में सिर्फ अलग-अलग उपकरणों को चालू या बंद करने की सुविधा नहीं है. रिदित ने इसमें ‘स्टडी मोड’ और ‘गुडनाइट’ जैसे प्रीसेट भी बनाए हैं. यानी एक ही वॉयस कमांड से कमरे की तय सेटिंग बदली जा सकती है. वीडियो में वह ‘ऑल लाइट्स ऑफ’, ‘फैन ऑन’, ‘गुड नाइट’ और ‘स्टडी मोड ऑन’ जैसी कमांड का प्रदर्शन करते नजर आते हैं.

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इंटरनेट के बिना कैसे चलता है?

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रिदित के प्रोजेक्ट की सबसे खास बात इसका ऑफलाइन काम करना है. उन्होंने बताया है कि उनका जार्विस इंटरनेट के बिना काम करता है. यही चीज इसे सामान्य स्मार्ट होम असिस्टेंट से अलग बनाती है, क्योंकि कई लोकप्रिय स्मार्ट असिस्टेंट वॉयस प्रोसेसिंग के लिए क्लाउड सेवाओं पर निर्भर करते हैं. रिदित का सिस्टम उनके बताए गए कमांड के मुताबिक कमरे के जुड़े उपकरणों को स्थानीय रूप से नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है.

ऑफलाइन होने की वजह से इसका एक फायदा प्राइवेसी के लिहाज से भी बताया जा रहा है. हालांकि, रिदित के पूरे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की विस्तृत तकनीकी जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं है, इसलिए यह दावा करना सही नहीं होगा कि सिस्टम की हर तरह की वॉयस प्रोसेसिंग पूरी तरह स्थानीय स्तर पर ही होती है.

सोशल मीडिया पर 3 करोड़ से ज्यादा व्यूज

रिदित के इस प्रोजेक्ट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ. हिं वीडियो को 3 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल चुके थे और हजारों कमेंट आए. लोगों ने 16 साल की उम्र में ऐसा प्रोजेक्ट बनाने के लिए रिदित की तारीफ की. कुछ यूजर्स ने तो उन्हें इंटर्नशिप देने की पेशकश तक की.

इस इनोवेशन ने बायोकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार-शॉ का भी ध्यान खींचा. उन्होंने X पर रिदित की तारीफ करते हुए कहा कि ऐसा ऑफलाइन वॉयस-कंट्रोल सिस्टम बुजुर्गों और दिव्यांग लोगों के लिए खास तौर पर उपयोगी हो सकता है. उनके मुताबिक, यह दिखाता है कि छोटे और व्यावहारिक आइडिया रोजमर्रा की मुश्किलों का समाधान कर सकते हैं.

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16 साल की उम्र में तैयार किया गया यह छोटा सा प्रोजेक्ट इसलिए चर्चा में है क्योंकि इसमें फिल्मी कल्पना को रोजमर्रा की तकनीक से जोड़ने की कोशिश दिखाई देती है. एक साधारण कमरे में लाइट और पंखे को आवाज से नियंत्रित करने वाला यह प्रयोग दिखाता है कि टेक्नोलॉजी के साथ प्रयोग करने के लिए हमेशा बड़े संसाधनों की जरूरत नहीं होती.

(नोट- यह खबर सोशल मीडिया पर शेयर किए गए पोस्ट पर आधारित है. aajtak.in इस पर किए गए दावों की पुष्टि नहीं करता)

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