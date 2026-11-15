₹16 हजार सस्ता हुआ 55 इंच का स्मार्ट टीवी, Flipkart पर कीमत धड़ाम!

अगर आप भी अपने घर के लिए नया स्मार्ट टीवी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी डील है. दरअसल, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट पर चल रही सेल में 55 इंच का स्मार्ट टीवी काफी कम कीमत में मिल रहा है.

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इस टीवी की कीमत में करीब 16 हजार रुपये की कटौती देखने को मिल रही है. ऐसे में अगर आप बड़ी स्क्रीन वाला टीवी खरीदना चाहते हैं, तो आइए जानते हैं इस डील के बारे में और इसमें कौन-कौन से फीचर्स मिलते हैं.

किस टीवी पर मिल रही है डील?

यह डील Haier H5G स्मार्ट टीवी पर मिल रही है. फ्लिपकार्ट के ऑफिशियल पेज पर इस टीवी की MRP 59,990 रुपये दिखाई गई है. वहीं, इस पर 16,991 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है.

इसके बाद टीवी की कीमत घटकर 42,999 रुपये हो जाती है. वहीं, कुछ अन्य ऑफर्स के साथ इसकी कीमत 36,574 रुपये तक पहुंच सकती है. आइए अब इसके फीचर्स के बारे में जानते हैं.

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डिस्प्ले साइज और क्वालिटी कैसी है?

Haier के इस स्मार्ट टीवी में 139 सेंटीमीटर यानी 55 इंच की बड़ी स्क्रीन मिलती है. इसमें 4K UHD रेजोल्यूशन का सपोर्ट दिया गया है. इसकी मदद से आप हाई रेजोल्यूशन में अपनी पसंदीदा मूवी और शो देख सकते हैं.

वहीं, बेहतर विजुअल एक्सपीरियंस के लिए इसमें 60Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है. अगर आप टीवी पर गेम खेलना पसंद करते हैं, तो इसमें गेमिंग मोड भी दिया गया है.

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स्पीकर का आउटपुट कितना है?

अच्छी डिस्प्ले क्वालिटी के साथ टीवी में अच्छी साउंड क्वालिटी भी जरूरी होती है. इसके लिए Haier के इस टीवी में दो स्पीकर दिए गए हैं, जो 20W का साउंड आउटपुट देते हैं. इसके साथ Dolby Audio का सपोर्ट भी मिलता है. इससे आपको टीवी देखते समय बेहतर साउंड एक्सपीरियंस मिल सकता है.

परफॉर्मेंस कैसी है?

परफॉर्मेंस की बात करें तो इस स्मार्ट टीवी में Google TV का सपोर्ट दिया गया है. इसकी मदद से आप अलग-अलग ऐप्स और ऑनलाइन कंटेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें 1.5GB रैम और 32GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है.

कनेक्टिविटी के लिए टीवी में 4 HDMI पोर्ट और 2 USB पोर्ट दिए गए हैं. इसके अलावा इसमें Wi-Fi और Bluetooth का सपोर्ट भी मिलता है.

अगर आप भी कम कीमत में बड़ी स्क्रीन वाला स्मार्ट टीवी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो Flipkart पर मिल रही यह डील आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है. हालांकि, खरीदने से पहले ऑफर्स और फाइनल कीमत जरूर चेक कर लें.



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