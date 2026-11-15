SMAT: मयंक यादव की रफ्तार का कहर, 5 विकेट लेकर मचाई सनसनी, VIDEO

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) 2026-27 में दिल्ली के लिए शुरुआती मुकाबले में तेज गेंदबाज मयंक यादव ने धारदार गेंदबाजी से सबका ध्यान खींचा. उन्होंने जम्मू-कश्मीर के खिलाफ सिर्फ तीन ओवर में 14 रन देकर पांच विकेट हासिल किए. टी20 क्रिकेट में यह उनका पहला पांच विकेट हॉल रहा.

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शनिवार (14 नवंबर) को इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित मुकाबले में जम्मू-कश्मीर को जीत के लिए 244 रनों का लक्ष्य मिला था. रनचेज में जम्मू-कश्मीर ने आक्रामक शुरुआत की और चार ओवर में एक विकेट पर 47 रन बना लिए. इस समय मयंक यादव को गेंदबाजी के लिए लगाया गया. उन्होंने अपने पहले ही ओवर में शुभम खजूरिया और विवरांत शर्मा को आउट कर विपक्षी टीम की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया.

𝐅𝐚𝐧𝐭𝐚𝐬𝐭𝐢𝐜 𝐅𝐢𝐯𝐞 ✋ Mayank Yadav breathes fire with 5️⃣/14 in Delhi's commanding 1️⃣0️⃣3️⃣-run victory over J&K 🔥 Scorecard ▶️ https://t.co/NH9rxsuojk #SMAT | @mflone_ https://t.co/O9sQitrhqS — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) November 14, 2026

मयंक यादव ने दूसरे ओवर में अब्दुल समद को चलता किया. इसके बाद रिधम शर्मा का विकेट लेकर जम्मू-कश्मीर का स्कोर 69/5 कर दिया. फिर उन्होंने बृजेश शर्मा को बोल्ड कर अपना पांचवां शिकार पूरा किया. पूरी टीम 140 रनों पर ढेर हो गई. नतीजतन दिल्ली ने 103 रनों से मुकाबला जीत लिया.

यह मयंक यादव के टी20 करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में दिल्ली के लिए इससे बेहतर प्रदर्शन केवल सुयश शर्मा ने किया है. उन्होंने 2023 में मध्य प्रदेश के खिलाफ 13 रन देकर पांच विकेट लिए थे. शिवांक वशिष्ठ 2021 में उत्तराखंड के खिलाफ 19 रन देकर पांच विकेट ले चुके हैं.

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इस तरह मयंक यादव सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के मुकाबले में दिल्ली के लिए पांच विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए हैं. उनकी इस उपलब्धि ने सीजन के पहले ही दिन उन्हें चर्चा में ला दिया.

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