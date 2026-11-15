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क्यों दूसरों की मस्ती से ज्यादा खुद का वक्त पसंद कर रही Gen Z?

जेन जी के बीच अब फोमो यानी कुछ मिस कर देने के डर की जगह जोमो लेता दिख रहा है. युवा हर पार्टी, ट्रिप और सोशल प्लान का हिस्सा बनने के बजाय अपने लिए वक्त निकालना पसंद कर रहे हैं. आखिर क्यों अब जेन जी को बाहर जाने से ज्यादा कभी-कभी घर पर रहना और अपने साथ वक्त बिताना अच्छा लगने लगा है?

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आप पार्टीज़ मिस करने से जेन जी को क्यों नहीं पड़ता फर्क?
आप पार्टीज़ मिस करने से जेन जी को क्यों नहीं पड़ता फर्क?

एक वक्त था जब दोस्तों के साथ पार्टी, ट्रिप या किसी इवेंट में शामिल न हो पाना लोगों को परेशान कर देता था. उन्हें लगता था कि कहीं वे कुछ खास मिस तो नहीं कर रहे. इस डर को फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट कहा जाता है. लेकिन अब जेन जी के बीच एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जिसे जोमो यानी जॉय ऑफ मिसिमग आउट कहते हैं. इसका मतलब है किसी प्लान या इवेंट में शामिल न होने पर दुखी होने के बजाय अपने खाली वक्त का आनंद लेना. अब कई युवा हर जगह मौजूद रहने के बजाय खुद के साथ वक्त बिताना पसंद कर रहे हैं.

1. क्या है JOMO का मतलब?

JOMO का पूरा मतलब जॉय ऑफ मिसिंग आउट है. इसका मतलब है कि अगर आप किसी पार्टी, ट्रिप या दोस्तों के प्लान का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं तो आपको इसका दुख नहीं है. बल्कि आप घर पर रहकर आराम करने, फिल्म देखने या अपनी पसंद का काम करने में खुशी महसूस करते हैं. इसमें दूसरों की जिंदगी से अपनी जिंदगी की तुलना करने के बजाय खुद की जरूरतों को समझना शामिल है.

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2. हर प्लान में शामिल होना जरूरी नहीं

जेन जी अब ये समझने लगी है कि हर पार्टी, गेट-टुगेदर या ट्रिप में शामिल होना जरूरी नहीं है. कई बार वे सिर्फ इसलिए किसी प्लान का हिस्सा नहीं बनना चाहतीं क्योंकि उनका मन नहीं होता. वे बिना किसी रिगरेट के मना करना पसंद करती हैं. उनके लिए अपनी पसंद को अहमियत देना दूसरों को खुश रखने से ज्यादा जरूरी होता जा रहा है.

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3. सोशल मीडिया से बढ़ता था FOMO

सोशल मीडिया ने FOMO को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई है. इंस्टाग्राम पर दोस्तों की पार्टी, वेकेशन और शानदार जिंदगी की फोटोज़ देखकर कई बार लोगों को लगता है कि उनकी जिंदगी में कुछ खास नहीं हो रहा. दूसरों को मजे करते देखकर वे भी हर जगह पहुंचना चाहते हैं. लेकिन अब कुछ युवा सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखने के बजाय अपनी असल जिंदगी पर ध्यान देना पसंद कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: क्या Gen Z को प्लान्स कैंसल होने पर अंदर से खुशी होती है?

4. अकेले वक्त बिताने में मिलने लगा सुकून

जेन जी के लिए अब अकेले वक्त बिताना हमेशा बोरियत की वजह नहीं होता. कई युवा घर पर रहकर किताब पढ़ना, अपनी पसंद की सीरीज देखना, खाना बनाना या बस आराम करना पसंद करते हैं. उन्हें लगता है कि हर समय लोगों के बीच रहना जरूरी नहीं है. कभी-कभी खुद के साथ वक्त बिताना भी अच्छा महसूस करा सकता है.

5. मेंटल पीस को दे रहे हैं प्रायरिटी

लगातार काम, पढ़ाई, सोशल मीडिया और दोस्तों के साथ प्लान बनाने के बीच कई बार युवाओं को अपने लिए वक्त नहीं मिल पाता. ऐसे में वे अपनी एनर्जी बचाने और थकान कम करने के लिए कुछ प्लान छोड़ना पसंद करते हैं. उनके लिए हर जगह पहुंचने से ज्यादा जरूरी मेंटल पीस और अपनी जरूरतों का ध्यान रखना है.

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फोमो से जोमो की तरफ बढ़ता ट्रेंड दिखाता है कि जेन जी अब हर चीज का हिस्सा बनने के दबाव से बाहर निकलना चाहती है. हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि युवा दोस्तों से मिलना या बाहर जाना पसंद नहीं करते. वे बस ये तय करना चाहते हैं कि कब बाहर जाना है और कब अपने साथ वक्त बिताना है. उनके लिए किसी प्लान को मिस करना अब हमेशा नुकसान नहीं, बल्कि खुद को समय देने का एक मौका भी हो सकता है.

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