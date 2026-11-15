'BJP में अकेले फैसला...', 209 कैंडिडेट्स की लिस्ट फाइनल होने की चर्चा पर बोले यूपी बीजेपी चीफ पंकज चौधरी

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के 209 उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल होने की चर्चा है. इस खबर पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि 209 उम्मीदवारों के नाम तय होने की खबर कहां से आई. इस दौरान उन्होंने बताया कि 'पार्टी में टिकट का फैसला कोई एक व्यक्ति नहीं करता, बल्कि इसके लिए संगठन के अलग-अलग स्तरों पर चर्चा होती है'.

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कन्नौज में पंकज चौधरी से जब इस खबर को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष होने के बावजूद उन्होंने ऐसी कोई बैठक नहीं की है. उन्होंने बताया कि बीजेपी में टिकट देने की एक तय प्रक्रिया है. उम्मीदवारों के नाम पर फैसला लेने से पहले जिला और क्षेत्रीय स्तर से सुझाव लिए जाते हैं. इसके बाद मामला प्रदेश से होते हुए दिल्ली पहुंचता है.

जिला स्तर से दिल्ली तक होती है चर्चा

पंकज चौधरी ने बताया कि उम्मीदवारों के नाम पर सबसे पहले जिला और क्षेत्रीय स्तर पर सुझाव जुटाए जाते हैं. इन सुझावों को प्रदेश स्तर पर भेजा जाता है. यहां पार्टी की कोर कमेटी और चुनाव समिति उन पर विचार करती हैं. इसके बाद नाम दिल्ली भेजे जाते हैं. वहां संसदीय बोर्ड उम्मीदवारों पर अंतिम फैसला लेता है. पंकज चौधरी ने कहा कि बीजेपी पिछले 50 साल से इसी व्यवस्था के तहत काम कर रही है. पार्टी में फैसले संगठन के भीतर चर्चा और सबकी सहमति से लिए जाते हैं.

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इस दौरान विपक्ष पर निशाना साधते हुए पंकज चौधरी ने कहा कि बीजेपी कोई परिवार आधारित पार्टी नहीं है, जहां एक व्यक्ति अपनी मर्जी से फैसले कर सके. यहां संगठन के तय ढांचे के तहत सभी की सहमति से निर्णय लिए जाते हैं. वहीं, 209 उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल होने की खबर पर उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि यह खबर कहां से आई है. ऐसी खबरों पर वह कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे.

'बीजेपी की वजह से इस मुकाम पर पहुंचा हूं'

पंकज चौधरी ने बीजेपी को विचारधारा पर चलने वाली पार्टी बताया. उन्होंने कहा कि वह आज जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, उसका श्रेय बीजेपी को जाता है. पार्टी के कार्यकर्ता भी विचारधारा के आधार पर काम करते हैं. जो व्यक्ति इस विचारधारा से दूर हो जाता है, वह पार्टी में टिक नहीं पाता.

कांग्रेस और दूसरी पार्टियों का भी किया जिक्र

अपनी बात रखते हुए पंकज चौधरी ने कांग्रेस और दूसरी पार्टियों का उदाहरण दिया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस से अलग होकर तृणमूल कांग्रेस और एनसीपी जैसी पार्टियां बनीं, जो अपना अस्तित्व बनाए रखने में कामयाब रहीं. वहीं, उनके मुताबिक, बीजेपी छोड़कर जाने वाला कोई नेता खुद को स्थापित नहीं कर पाया. पंकज चौधरी का यह बयान ऐसे समय आया है, जब यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के उम्मीदवारों की सूची पर चर्चा हो रही है.



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